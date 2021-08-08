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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Боевики продолжают блокировать КПВВ на линии разграничения: полноценный пропуск осуществляется только в Станице Луганской, - штаб ООС

Боевики продолжают блокировать КПВВ на линии разграничения: полноценный пропуск осуществляется только в Станице Луганской, - штаб ООС

По решению командующего Объединенных сил все контрольные пункты въезда-выезда для пропуска граждан через линию разграничения на Донбассе полностью открыты со стороны подконтрольной Украине территории. В то же время, из семи открытых КПВВ полноценный пропуск осуществляется только в "Станице Луганской".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что КПВВ работают ежедневно с 08.00 до 16.00, однако движение граждан в большинстве гуманитарных дорожных коридоров заблокировано со стороны временно оккупированной территории Украины.

"Напротив КПВВ "Новотроицкое" оккупанты снимают блокировку движения только для отдельных граждан, дважды в неделю - в понедельник и пятницу. В эти дни линию разграничения в контрольном пункте пересекли 645 человек и 91 транспортное средство на временно оккупированную часть Донбасса, одновременно 601 человек и 97 транспортных средств проехали на подконтрольную украинской власти территорию", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жителей оккупированных территорий будут бесплатно перевозить до КПВВ, - Минреинтеграции

В нем уточняется, что из семи действующих КПВВ полноценный пропуск осуществляется только в "Станице Луганской".

"В целом за неделю через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины прошли 11 903 человека, а на контролируемую территорию – 12 548 человек", - уточнили в штабе ООС.

Там подчеркнули, что во время мероприятий контроля пограничники обнаружили 4 граждан, которые направлялись на контролируемую территорию по частично поддельным документам. В Нацполицию направлены уведомления об обнаружении признаков уголовных преступлений.

Смотрите также: Боевики продолжают блокировать КПВВ на линии разграничения. Из семи пунктов пропуска работает только один - в Станице Луганской, - штаб ООС. ВИДЕО

"Через КПВВ "Новотроицкое" проехало 2 грузовых автомобиля с гуманитарным грузом.. Международный Комитет Красного Креста для населения временно оккупированной территории Украины доставил строительные материалы. Общий вес гуманитарной помощи составил около 35,4 тонн", - уточнили в сообщении.

В штабе ООС напомнили, что с 5 августа в связи с карантином в контрольных пунктах изменены условия пересечения линии разграничения.

"Граждане Украины, которые подлежат самоизоляции во время следования на контролируемую территорию, обязаны установить и активировать мобильное приложение системы "Дома". В случае невозможности установления мобильного приложения они подлежат обсервации. А иностранцам при пересечении линии разграничения кроме этого необходимо иметь полис страхования", - подчеркнули в штабе ООС.

Также читайте: Из семи открытых КПВВ на Донбассе полноценный пропуск осуществляется только в "Станице Луганской", - Госпогранслужба

Украинские военные отметили, что в данный момент действует широкий перечень категорий граждан, к которым самоизоляция не применяется.

"С полным перечнем категорий лиц, не подлежащих самоизоляции, можно ознакомиться заранее. Также самоизоляция прекращается в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста, который проведен после пересечения КПВВ. Также обязательным условием остается прохождение температурного скрининга и пребывание на КПВВ в защитной маске (респираторе) с соблюдением социальной дистанции", - резюмировали в штабе ООС.

Также читайте: С начала года тестирование на COVID-19 на КПВВ прошли 39 тыс. человек, - Минреинтеграции

Донбасс (26955) пункт пропуска (675) КПВВ (330)


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Топ комментарии
+13
Всьо для кормильцев!!!
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08.08.2021 16:40
+12
Все пункты пропуска на оккупированные территории со стороны Украины начали работу, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7964
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08.08.2021 16:50
+11
Усі пункти пропуску на окупованій території з боку України почали роботу, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7651
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08.08.2021 17:12
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Всьо для кормильцев!!!
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08.08.2021 16:40 Ответить
Кто кого кормит?

На въезд.

Еленовка - 601 + 97 автомобилей
Мост в Станице - 12548
Также самоизоляция прекращается в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста, который проведен после пересечения КПВВ Источник: https://censor.net/ru/n3281485
Каждый тест 500 - 750 грн.

https://twitter.com/tZEinform/status/1424181139544084481?s=20 С 09.04.2021 г. официальные данные о количестве заболевших занижаются. С 06.06.2021 г. официальные данные о количестве умерших занижаются С 04.06.2021 г. стандартные тесты ПЦР в государственных лабораторных центрах не проводились
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08.08.2021 16:55 Ответить
Тихо!
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08.08.2021 17:01 Ответить
Все пункты пропуска на оккупированные территории со стороны Украины начали работу, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7964
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08.08.2021 16:50 Ответить
то шарію. а наркєту ось.

Усі пункти пропуску на окупованій території з боку України почали роботу, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2033
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08.08.2021 17:24 Ответить
і сцивохі також

Усі пункти пропуску на окупованій території з боку України почали роботу, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6505
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08.08.2021 17:25 Ответить
Правильно. Все для довбасців. Пенсії для ополченців, пенсіонерів, допомога, інші соц. виплати. Прямо на КПВВ банкомати харчі пункти вакцинації ЦНАПи.
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08.08.2021 16:50 Ответить
Вася, прекрати херню пороть (сову на глобус натягивать) полтора года довбасці и ополченці снимают свою пенсию без выезда с ОРДЛО (через Приват) Банкоматы на КПВВ - бред. Всем у кого закончились арты ощада продлили бессрочно, нах надо ехать? Государство в смартфоне.
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08.08.2021 17:00 Ответить
А куди вони тоді їдуть?
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08.08.2021 17:05 Ответить
Закон больших цифр. Там сейчас примерно 3 миллиона. Каждый день линию разграничения пересекает 0,1%. Жизнь, то продолжается. Для регулярного получения соцвыплат в ОРДЛО достаточно чтобы их начисляли и приложения "Приват24"
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08.08.2021 17:19 Ответить
Для регулярного получения пенсий и соцвыплат-Украина, для регулярного получения оружия,боеприпасов,танков,ракет и и солдат-кацапстан ! Живи даунбасс-не хочу!
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08.08.2021 18:14 Ответить
По состоянию на апрель 2021 Пенсионный фонд получил 1,159 млн обращений о пенсионных выплатах от жителей временно оккупированных территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом https://www.msp.gov.ua/news/20062.html сообщает пресс-служба Минсоцполитики.
"Выплата пенсий на неподконтрольных территориях не проводится, - говорится в сообщении Минсоцполитики. - У органов государственной власти есть данные только о том, сколько пенсионеров было до оккупации и сколько из них уже хоть раз обращались за пенсией на подконтрольной территории".
В министерстве напоминают, что с декабря 2015 года выплата пенсий для жителей ОРДЛО осуществляется через Ощадбанк с помощью двух мобильных подразделений, которые предоставляют банковские услуги внутренне перемещенным лицам и жителям населенных пунктов, находящихся почти на линии разграничения сторон.
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08.08.2021 17:09 Ответить
"А почему? Да потому, что я жизнь учил не по учебникам"
Что из этого следует?
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08.08.2021 17:21 Ответить
Следует что ты должен прекратить натягивать сову на глобус.
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08.08.2021 17:26 Ответить
Объясняю, популярно, для невежд Васи
Из резервации ДНРа через КПВВ Еленовка может выехать гражданин Украины с пропиской на территории "большой" Украины. Т.е Местное быдло не выпускают и поэтому банкоматы никому не нужны. Весь поток прёт через Гоптовку (Харьков) или Меловое (Луганская обл) стоимость проезда с оплатой всех услуг (Дию можно не ставить. штраф за въезд 50%) порядка 5-7 тысяч время в пути примерно 30 часов.
Автобусы идут от "Дров" в Киеве.
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08.08.2021 17:36 Ответить
После Московской Орды.
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08.08.2021 16:58 Ответить
Свою відродіть, здихає вже.
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08.08.2021 17:03 Ответить
Ордынец, она и сейчас существует.
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08.08.2021 17:09 Ответить
Усі пункти пропуску на окупованій території з боку України почали роботу, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7651
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08.08.2021 17:12 Ответить
Ордынец, ты про какие печеньки?
Те что Владимир верВольфович чавкал в американском посольстве на День независимости?
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08.08.2021 17:23 Ответить
Так її поділили, Урал та Сибір віддали китайцям, Володимир-Суздальське чеченам, можемо ще віддати Інгерманландію назад.
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08.08.2021 17:01 Ответить
Сейчас обосанную свинью поделят😂🌷×××÷
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08.08.2021 17:06 Ответить
Зря.сейчас там свирепствует коронавирус .
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08.08.2021 16:54 Ответить
А она, как и все войны, когда-то окончится.
И все эти бурятские шахтеры лягут удобрять донецкий чернозем или свои бурятские степи.
А оставшиеся в живых "восставшие против киевской хунты" мрази вернутся в свои курные болотные деревни.
И вся эта ватная донбасская ******* сдастся и жирным гноем вырвется на наши просторы. А вырвется она обязательно. Ибо резервация, где их держат с одной стороны - поребрик, а с другой - бойцы ВСУ, усилиями "русского мира" стала совершенно не пригодной для жизни. И когда граница, наконец-то исчезнет, вся эта продажная падаль снова переметнется на ту сторону, где можно поживиться.

И говно бурным потоком хлынет через открывшиеся шлюзы в наш огород.

Станет нашими соседями по дому, коллегами по работе и попутчиками в транспорте.
Будет смердеть перегаром и матоговорящим наречием, засерать землю лушпайками и окурками.
Будет вымогать денег на опохмел на детских майданчиках и на свою никчемную жизнь.
Будет требовать выплат как участникам АТО. И компенсаций за за то, что война, которую они звали в свой дом, его таки и разрушила. За то, что государство не смогло остановить "русский мир", за который они воевали и убивали нас. Призывать к амнистии и милосердию. И их же, конечно, простят, разве не так?

Оно будет требовать услышать их пьяный голос и квотирования их ущемленного сообщества в органах власти.
Будет заседать в парламенте, решая судьбу страны. Тянуть ее в уютное ватное болото.
Спрятав в погреб автомат с опустевшим рожком, мусора пойдут в патрульную полицию - служить за страх, а не за совесть. Смывшие кровь с локтей депутаны регионов через гуманный суд восстановятся на державной службе - уничтожать державу. А утершие свой черный рот попы пойдут в журналисты на телевидение, просвещать нас светом правды и гуманизма. А мы будем их слушать и подчиняться, не так ли?

Они будут требовать к себе уважения за пережитые ними тяготы и лишения: "а ты слышал, как ревут грады из твоего двора?" Брехать, как их обстреливала Украина.
Будут мстить нам за свое предательство. Оскорблять, избивать и резать тех, кто грудью закрывал от них Украину с 2014. А на суде взывать к жалости, как к жертвам. Как не пожалеть сирот, убивших родителей? И их же пожалеют, ведь верно?
Они будут воровать, грабить и убивать, потому что делать что-то другое они, если и умели, то уже давно разучились.
И будут дальше вопить о нарушении их прав и нежелании власти идти им навстречу. Смотреть на тебя, как на говно. Как на источник своего скотского существования. И будут сосать пустую сиську бюджета. А мы будем их содержать. Мы же не звери, правда же?

А самое страшное то, что тот, кто будет против нашествия этой быдлоты, будет считаться фашистом.
И это то, чего я боюсь больше, чем самой войны.
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08.08.2021 16:55 Ответить
Таких уже довольно много и сейчас. Они переобулись, получив немалые деньги, как беженцы, творят беззаконие там, куда они бежали. Они получают бесплатные обучение, детские сады, всевозможные льготы. Они "самотужки", как они выражаются, учат украинский язык и оскорбляют всевозможными словами, называя почему-то нас любителями "русського миру". Да, они нам мстят. За стеной жила одна такая смейка "квартирантов", знаю, о чем говорю.
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08.08.2021 18:04 Ответить
ООС - это операция объединенных сил, которой изначально определили задачи этой самой операции. Чего-то не припомню, что бы в эту операцию входила бесперебойная работа пунктов пропуска. Так что вновь назначенный командующим ООС хенерал Павлюк, просьба выучить функционал и либо начать операцию, либо переименоваться в Ступор объединенных сил, Объединенные силы по обеспечению комфорта бурятов, Объединенные силы мирового пацифизма, как-то так.
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08.08.2021 17:12 Ответить
ООС це (что бы Павлюку долго не искать, что собственно делать) : Комплекс військових і спеціальних організаційно-правових заходів українських силових структур, спрямований на протидію діяльності незаконних російських та проросійських збройних формувань.
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08.08.2021 17:16 Ответить
движение граждан в большинстве гуманитарных дорожных коридоров заблокировано со стороны временно оккупированнойИсточник:https://censor.net/ru/n3281485

То ж добре. А від нас випускати потрібно без обмежень, тільки назад не впускати.
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08.08.2021 17:17 Ответить
А повинно бути так: на кожен обстріл- закриття УСІХ КПВВ на тиждень-два.
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08.08.2021 18:16 Ответить
все просто. чем больше кп тем меньше шансов одной конторе контролировать поток денег из украины. пособиями, пенсиями, ввозимыми товарами и тд нужно делиться и сами понимаете, чем меньше в этом участвует людей тем больше доход.
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08.08.2021 20:45 Ответить
ну и зачем пооткрыли?)..им и там хорошо руцке мир пришел, ништяков своих привез..))
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08.08.2021 22:07 Ответить
 
 