Боевики продолжают блокировать КПВВ на линии разграничения: полноценный пропуск осуществляется только в Станице Луганской, - штаб ООС
По решению командующего Объединенных сил все контрольные пункты въезда-выезда для пропуска граждан через линию разграничения на Донбассе полностью открыты со стороны подконтрольной Украине территории. В то же время, из семи открытых КПВВ полноценный пропуск осуществляется только в "Станице Луганской".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центра штаба операции Объединенных сил.
Отмечается, что КПВВ работают ежедневно с 08.00 до 16.00, однако движение граждан в большинстве гуманитарных дорожных коридоров заблокировано со стороны временно оккупированной территории Украины.
"Напротив КПВВ "Новотроицкое" оккупанты снимают блокировку движения только для отдельных граждан, дважды в неделю - в понедельник и пятницу. В эти дни линию разграничения в контрольном пункте пересекли 645 человек и 91 транспортное средство на временно оккупированную часть Донбасса, одновременно 601 человек и 97 транспортных средств проехали на подконтрольную украинской власти территорию", - говорится в сообщении.
В нем уточняется, что из семи действующих КПВВ полноценный пропуск осуществляется только в "Станице Луганской".
"В целом за неделю через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины прошли 11 903 человека, а на контролируемую территорию – 12 548 человек", - уточнили в штабе ООС.
Там подчеркнули, что во время мероприятий контроля пограничники обнаружили 4 граждан, которые направлялись на контролируемую территорию по частично поддельным документам. В Нацполицию направлены уведомления об обнаружении признаков уголовных преступлений.
"Через КПВВ "Новотроицкое" проехало 2 грузовых автомобиля с гуманитарным грузом.. Международный Комитет Красного Креста для населения временно оккупированной территории Украины доставил строительные материалы. Общий вес гуманитарной помощи составил около 35,4 тонн", - уточнили в сообщении.
В штабе ООС напомнили, что с 5 августа в связи с карантином в контрольных пунктах изменены условия пересечения линии разграничения.
"Граждане Украины, которые подлежат самоизоляции во время следования на контролируемую территорию, обязаны установить и активировать мобильное приложение системы "Дома". В случае невозможности установления мобильного приложения они подлежат обсервации. А иностранцам при пересечении линии разграничения кроме этого необходимо иметь полис страхования", - подчеркнули в штабе ООС.
Украинские военные отметили, что в данный момент действует широкий перечень категорий граждан, к которым самоизоляция не применяется.
"С полным перечнем категорий лиц, не подлежащих самоизоляции, можно ознакомиться заранее. Также самоизоляция прекращается в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста, который проведен после пересечения КПВВ. Также обязательным условием остается прохождение температурного скрининга и пребывание на КПВВ в защитной маске (респираторе) с соблюдением социальной дистанции", - резюмировали в штабе ООС.
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На въезд.
Еленовка - 601 + 97 автомобилей
Мост в Станице - 12548
Также самоизоляция прекращается в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста, который проведен после пересечения КПВВ Источник: https://censor.net/ru/n3281485
Каждый тест 500 - 750 грн.
https://twitter.com/tZEinform/status/1424181139544084481?s=20 С 09.04.2021 г. официальные данные о количестве заболевших занижаются. С 06.06.2021 г. официальные данные о количестве умерших занижаются С 04.06.2021 г. стандартные тесты ПЦР в государственных лабораторных центрах не проводились
херню пороть(сову на глобус натягивать) полтора года довбасці и ополченці снимают свою пенсию без выезда с ОРДЛО (через Приват) Банкоматы на КПВВ - бред. Всем у кого закончились арты ощада продлили бессрочно, нах надо ехать? Государство в смартфоне.
"Выплата пенсий на неподконтрольных территориях не проводится, - говорится в сообщении Минсоцполитики. - У органов государственной власти есть данные только о том, сколько пенсионеров было до оккупации и сколько из них уже хоть раз обращались за пенсией на подконтрольной территории".
В министерстве напоминают, что с декабря 2015 года выплата пенсий для жителей ОРДЛО осуществляется через Ощадбанк с помощью двух мобильных подразделений, которые предоставляют банковские услуги внутренне перемещенным лицам и жителям населенных пунктов, находящихся почти на линии разграничения сторон.
Что из этого следует?
невеждВаси
Из резервации ДНРа через КПВВ Еленовка может выехать гражданин Украины с пропиской на территории "большой" Украины. Т.е Местное быдло не выпускают и поэтому банкоматы никому не нужны. Весь поток прёт через Гоптовку (Харьков) или Меловое (Луганская обл) стоимость проезда с оплатой всех услуг (Дию можно не ставить. штраф за въезд 50%) порядка 5-7 тысяч время в пути примерно 30 часов.
Автобусы идут от "Дров" в Киеве.
Те что Владимир верВольфович чавкал в американском посольстве на День независимости?
И все эти бурятские шахтеры лягут удобрять донецкий чернозем или свои бурятские степи.
А оставшиеся в живых "восставшие против киевской хунты" мрази вернутся в свои курные болотные деревни.
И вся эта ватная донбасская ******* сдастся и жирным гноем вырвется на наши просторы. А вырвется она обязательно. Ибо резервация, где их держат с одной стороны - поребрик, а с другой - бойцы ВСУ, усилиями "русского мира" стала совершенно не пригодной для жизни. И когда граница, наконец-то исчезнет, вся эта продажная падаль снова переметнется на ту сторону, где можно поживиться.
И говно бурным потоком хлынет через открывшиеся шлюзы в наш огород.
Станет нашими соседями по дому, коллегами по работе и попутчиками в транспорте.
Будет смердеть перегаром и матоговорящим наречием, засерать землю лушпайками и окурками.
Будет вымогать денег на опохмел на детских майданчиках и на свою никчемную жизнь.
Будет требовать выплат как участникам АТО. И компенсаций за за то, что война, которую они звали в свой дом, его таки и разрушила. За то, что государство не смогло остановить "русский мир", за который они воевали и убивали нас. Призывать к амнистии и милосердию. И их же, конечно, простят, разве не так?
Оно будет требовать услышать их пьяный голос и квотирования их ущемленного сообщества в органах власти.
Будет заседать в парламенте, решая судьбу страны. Тянуть ее в уютное ватное болото.
Спрятав в погреб автомат с опустевшим рожком, мусора пойдут в патрульную полицию - служить за страх, а не за совесть. Смывшие кровь с локтей депутаны регионов через гуманный суд восстановятся на державной службе - уничтожать державу. А утершие свой черный рот попы пойдут в журналисты на телевидение, просвещать нас светом правды и гуманизма. А мы будем их слушать и подчиняться, не так ли?
Они будут требовать к себе уважения за пережитые ними тяготы и лишения: "а ты слышал, как ревут грады из твоего двора?" Брехать, как их обстреливала Украина.
Будут мстить нам за свое предательство. Оскорблять, избивать и резать тех, кто грудью закрывал от них Украину с 2014. А на суде взывать к жалости, как к жертвам. Как не пожалеть сирот, убивших родителей? И их же пожалеют, ведь верно?
Они будут воровать, грабить и убивать, потому что делать что-то другое они, если и умели, то уже давно разучились.
И будут дальше вопить о нарушении их прав и нежелании власти идти им навстречу. Смотреть на тебя, как на говно. Как на источник своего скотского существования. И будут сосать пустую сиську бюджета. А мы будем их содержать. Мы же не звери, правда же?
А самое страшное то, что тот, кто будет против нашествия этой быдлоты, будет считаться фашистом.
И это то, чего я боюсь больше, чем самой войны.
То ж добре. А від нас випускати потрібно без обмежень, тільки назад не впускати.