В Международный уголовный суд направлено сообщение о преступлениях против культурного наследия в оккупированном Крыму, - Венедиктова
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Подписано информационное сообщение в Международный уголовный суд относительно преступлений против культурного наследия в оккупированном Крыму.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.
"Отправляем в Офис прокурора Международного уголовного суда очередное информационное сообщение, касающееся военных преступлений против объектов культурного наследия на временно оккупированной территории полуострова Крым", - говорится в сообщении.
По словам Венедиктовой, Офис генпрокурора совместно с экспертами по международному гуманитарному и международному уголовному праву с ОО "Региональный центр прав человека", "Евромайдан-Крым" и Украинской ассоциации международного права собрали огромный массив доказательств широкомасштабного присвоения и разрушения объектов культурного наследства, не оправданных военной необходимостью и осуществляемых незаконным образом.
"Культурные ценности, находящиеся в музеях АР Крым и г. Севастополь, а также культурное наследие, расположенные на этой территории, являются собственностью государства Украина, национальным богатством, неотъемлемой составляющей национального культурного достояния и охраняются как национальным законодательством, так и международным правом.
Уничтожение уникальных объектов культурного наследия человечества является таким же необратимым преступлением как и лишение человека жизни. Ведь один из способов прекратить существование народа - это уничтожить его культуру и историю. Это тонкие материи, но очень значимые для самоидентичности нашего государства. Мы передаем доказательства экспроприации и разрушения этих ценностей, чтобы Международный уголовный суд приобщил их к своему расследованию, которое, надеемся уже в ближайшее время может начаться", - подчеркнула генпрокурор.
В документе приведены доказательства широкомасштабного разрушения и присвоения объектов культурного наследия: Древний город Херсонес Таврический и его хора; Историческая среда столицы крымских ханов в Бахчисарае - Ханский дворец, Чуфут-Кале; Крымская астрофизическая обсерватория; Башня Константина и Доковая Башня в г. Феодосия; Церковь Иоанна Предтечи в г. Керчь. Изложены в информсообщении также многочисленные случаи незаконных археологических раскопок и модификаций культурных ценностей на временно оккупированной территории полуострова Крым, в частности поселений Кермен-Бурун и Сиваг-Кермен.
Также в информационном сообщении подробно описаны другие формы совершения преступлений со стороны официальной власти РФ и оккупационных "властей" полуострова Крым. Среди них: незаконный оборот предметов культуры, преступная небрежность в процессе так называемой "реставрации" объектов культуры, проведение незаконных археологических раскопок, в частности, раскопок мест захоронений и курганов, их разрушение и ограбление, а также перемещение культурных ценностей из временно оккупированной территории.
Десятки объектов культурного наследия Украины и человечества были уничтожены также в результате строительства так называемой трассы "Таврида" - это трасса Керчь-Севастополь и путепроводы в Севастополе, что вместе со строительством Крымского моста в соответствии с Резолюцией Генассамблеи ООН "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. . Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей" способствует дальнейшей милитаризации полуострова.
Такие действия серьезным нарушением международного гуманитарного права, и квалифицируются как отдельный вид военных преступлений по содержанию Римского статута Международного уголовного суда.
Пожалуйста, подождите...
Я это понял, пожалуй, раньше всех - сразу после выборов нынешнего украинского президента все договоренности по изданию моего двухтомника "Трагедия МН17 правда и ложь" были аннулированы украинской стороной с виноватым извинением: "Ты извини, но там поменялась вся команда, эта тема уже не актуальна..."
Потом, во второй половине 2019-го, возникла совершенно нелепая история, прямо детективная история, о которой даже вспоминать не хочется, и идея издания двухтомника в Украине была окончательно похоронена.
Затем была выдача Цемаха, которую я наблюдал, понимая ,что - да, действительно изменилась...
Помимо этого, последовала чистка прокуратуры под предлогом борьбы с коррупцией, в ходе которой, к изумлению голландцев, от работы в украинском представительстве в международной Объединенной следственной группы (JIT) было отстранено несколько толковых прокуроров, работавших там с момента катастрофы МН17. Последовали какие-то невнятные объяснения типа "они отстранены, но не уволены".
И вот еще новость - в отставку подал прокурор Гендуз Мамедов, который вел расследование MH17. В июле он был отстранен, и затем был вынужден уйти в отставку.
Адвокаты и украинские правозащитники заявляют, что "международная репутация Украины находится под угрозой, а прокуратура Украины «сознательно препятствует расследованию преступлений России. Уход Мамемова может стать похоронами расследования военных преступлений в Украине. Новый глава прокуратуры Украины больше не придает значения расследованию военных преступлений на востоке Украины".
И теперь главное: "Расследование рейса MH17 больше не будет приоритетом".
Замечу, что это происходит в то время, когда уголовное расследование по делу МН17 продолжается, и сосредоточено на выявлении непосредственных убийц - членов экипажа самоходной установки "Бук-М1" № 332 Курской 53-й зенитно-ракетной бригады и всей цепочки вышестоящего командования по линии Министерства обороны РФ.
Вадим Лукашевич