Экс-кандидата в президенты Дмитриева задержали в Беларуси, - правозащитный центр "Вясна"
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Бывшего кандидата в президенты Беларуси Андрея Дмитриева задержали силовики.
Об этом сообщает правозащитный центр "Вясна", передает Цензор.НЕТ.
Дмитриев – является сопредседателем общественной организации "Говори правду", членом оргкомитета "Нашей партии".
Силовики задержали его утром. В то же время до сих пор неизвестно, по какой причине его забрали и где он находится.
"Говори правду" – объединение, которое начало в Беларуси кампанию на основе которой в президенты баллотировались несколько человек в разные годы.
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Kenwood HiFi
показать весь комментарий12.08.2021 19:21 Ответить Мне нравится 1
Mike Redford
показать весь комментарий12.08.2021 22:16 Ответить Мне нравится 0
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