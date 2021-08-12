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Экс-кандидата в президенты Дмитриева задержали в Беларуси, - правозащитный центр "Вясна"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Экс-кандидата в президенты Дмитриева задержали в Беларуси, - правозащитный центр

Бывшего кандидата в президенты Беларуси Андрея Дмитриева задержали силовики.

Об этом сообщает правозащитный центр "Вясна", передает Цензор.НЕТ.

Дмитриев – является сопредседателем общественной организации "Говори правду", членом оргкомитета "Нашей партии".

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Силовики задержали его утром. В то же время до сих пор неизвестно, по какой причине его забрали и где он находится.

"Говори правду" – объединение, которое начало в Беларуси кампанию на основе которой в президенты баллотировались несколько человек в разные годы.
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Завтра от него выйдет видосик о том что Лука самый лучший😁😁😁😁😁
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12.08.2021 19:21 Ответить
У него папа генерал ФСБ . Лукадрищ выпустит и извиниться или подержит для вида под домашним арестом на даче .
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12.08.2021 22:16 Ответить
 
 