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Екскандидата в президенти Дмитрієва затримали в Білорусі, - правозахисний центр "Вясна"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Екскандидата в президенти Дмитрієва затримали в Білорусі, - правозахисний центр

Колишнього кандидата в президенти Білорусі Андрія Дмитрієва затримали силовики.

Про це повідомляє правозахисний центр "Вясна", передає Цензор.НЕТ.

Дмитрієв - є співголовою громадської організації "Говори правду", членом оргкомітету "Нашої партії".

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Силовики затримали його вранці. Водночас досі невідомо, з якої причини його забрали і де він перебуває.

"Говори правду" - об'єднання, яке почало в Білорусі кампанію, на основі якої в президенти балотувалися кілька людей в різні роки.
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Завтра от него выйдет видосик о том что Лука самый лучший😁😁😁😁😁
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12.08.2021 19:21 Відповісти
У него папа генерал ФСБ . Лукадрищ выпустит и извиниться или подержит для вида под домашним арестом на даче .
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12.08.2021 22:16 Відповісти
 
 