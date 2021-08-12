СБУ анонсировала масштабные антитеррористические учения на Донбассе с использованием огнестрельного оружия и бронетехники: Призываем сохранять спокойствие
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С 13 августа начинаются масштабные многоэтапные плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам на территории Донецкой и Луганской областей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 2-го управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.
"Тренировки будут проходить в течение месяца в условиях, максимально приближенных к реальным, с использованием огнестрельного оружия и бронетехники. СБУ призывает жителей региона с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности", - следует из сообщения.
Кроме этого, в СБУ призывают граждан иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справку об обучении и т.д.) при необходимости передвижения по городу.
"Все действия происходят в рамках действующего законодательства",- подчеркивают в СБУ.
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