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СБУ анонсировала масштабные антитеррористические учения на Донбассе с использованием огнестрельного оружия и бронетехники: Призываем сохранять спокойствие

Новости Цензор.НЕТ Общество

СБУ анонсировала масштабные антитеррористические учения на Донбассе с использованием огнестрельного оружия и бронетехники: Призываем сохранять спокойствие

С 13 августа начинаются масштабные многоэтапные плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам на территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 2-го управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

"Тренировки будут проходить в течение месяца в условиях, максимально приближенных к реальным, с использованием огнестрельного оружия и бронетехники. СБУ призывает жителей региона с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности", - следует из сообщения.

Кроме этого, в СБУ призывают граждан иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справку об обучении и т.д.) при необходимости передвижения по городу.

"Все действия происходят в рамках действующего законодательства",- подчеркивают в СБУ.

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Автор: Ірина Дашківська
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Как иржет полностью обезумевший от наркотиков лавров-"Эта неонацизм,расизм и еще хренегознаетизм Киевского режима")?
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12.08.2021 17:28 Ответить
Знову Чауса ловитимуть?
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12.08.2021 17:50 Ответить
Главное, чтобы эти учения полетели на головы свинособак
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12.08.2021 18:17 Ответить
Не знаю как на этот раз, но в прошлое учение в Мариуполе ничего не заметила. Ничего странного или эпичного, разве только на окраине города вооруженные спецназовцы бегали и пара просоветских бабок чуть не умерли от возмущения)) А в городе не заметно было, посмотрим как в этот раз будет.
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12.08.2021 18:15 Ответить
краще нехай своі тут бігають ніж кацапи
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12.08.2021 18:56 Ответить
Так никто с этим и не спорит.
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12.08.2021 19:16 Ответить
Главное, чтоб под шумок Азов и других добровольцев не зачтстили, что вполне вероятно при нынешней ситуации.
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12.08.2021 19:09 Ответить
Текст по-дебильному... Какого города? В селе можно без доков?
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12.08.2021 19:11 Ответить
Вроде на всей территории Донецкой и Луганской областей. В Мариуполе уже на каждом сайте напоминалка об этих учениях и предупреждение о документах. Не думаю что по селам сильно бегать будут, может только на дорогах стоять будут.
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12.08.2021 19:16 Ответить
кто знает почему сбу не на фронте а чтото там анонсирует
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16.08.2021 02:32 Ответить
наверное крым освобождать готовяться
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16.08.2021 02:32 Ответить
 
 