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обстрел (20097) ранение (3237) Донбасс (26945)

Один украинский воин ранен, оккупанты обстреляли Пески и Новомихайловку, - пресс-центр ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Один украинский воин ранен, оккупанты обстреляли Пески и Новомихайловку, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 2 обстрела со стороны российских наемников.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Вблизи поселка Пески враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку от Новомихайловка противник обстрелял наши позиции из стрелкового оружия.

"В результате обстрелов один военный получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - средней тяжести", - говорится в сообщении.

На обстрелы российско-оккупационных войск ВСУ открывали ответный огонь.

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О действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителем ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Автор: Володимир Янченко
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ВСУ отстреливается сообщениями в ОБСЕ...
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12.08.2021 17:28 Ответить
Суки !!!
как достала эта "статистика"....
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12.08.2021 17:35 Ответить
Одужання хлопцю…….
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12.08.2021 17:42 Ответить
Одного українського воїна поранено, окупанти обстріляли Піски і Новомихайлівку, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 5207
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12.08.2021 18:03 Ответить
Це схоже на снайперський вогонь, якщо один обстріл зі стрілецької зброї і вогнепальне поранення середньої тяжкості.
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12.08.2021 21:30 Ответить
 
 