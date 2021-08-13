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Афганистан (599) МИД (6653)

МИД призвал украинцев покинуть Афганистан

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

МИД призвал украинцев покинуть Афганистан

Министерство иностранных дел Украины дало рекомендации украинцам по поводу обострения военного конфликта в Афганистане. Украинцев призывают немедленно покинуть территорию Афганистана.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в  заявлении МИД.

Украинских граждан просят также воздержаться от поездок в Афганистан, учитывая наступление боевиков "Талибана", которое продолжается на территории ближневосточной страны.

"В случае угрозы жизни или здоровью, возникновения других обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, следует безотлагательно обращаться в посольство Украины в Таджикистане, к зоне ответственности которого относится Афганистан", - отметили в МИД.

Как обратиться за помощью:

  • телефон горячей линии посольства в Таджикистане - +992900006520;
  • электронный адрес посольства в Таджикистане - [email protected];
  • телефон горячей линии МИД - +38 044 238-16-57;
  • электронный адрес МИД - [email protected].

Читайте на "Цензор.НЕТ": Администрация Байдена планирует вывести войска из Афганистана до сентября

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+11
интересно, кто из украинцев, будучи в здравом уме и доброй памяти, добровольно поедет в Афганистан??? Ну, разве что торговцы героином в особо крупных размерах МИД призвал украинцев покинуть Афганистан - Цензор.НЕТ 6177 Так их Талибан низачто не тронет, они ведь для них - бизнеспартнеры... Нет, ну просто любопытно понять - о ком так заботится МИД? Или наши турагенства предлагают туры "По культовым местам Талибана" или "Незабываемые ощущения на минированных склонах Панджшерского ущелья..."? Или МИДу просто тупо делать нечего???
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12.08.2021 20:27
+9
Скоро в Орду вновь полетят Черные Тюльпаны
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12.08.2021 20:29
+7
Мустафе Внайем нужно забрать свою родню, на это уйдет десятки рейсов.
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12.08.2021 21:01
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зачем им тратить деньги на билеты раз клован скоро пошлет туда шаровый самолет ради пиара...
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12.08.2021 20:26 Ответить
интересно, кто из украинцев, будучи в здравом уме и доброй памяти, добровольно поедет в Афганистан??? Ну, разве что торговцы героином в особо крупных размерах МИД призвал украинцев покинуть Афганистан - Цензор.НЕТ 6177 Так их Талибан низачто не тронет, они ведь для них - бизнеспартнеры... Нет, ну просто любопытно понять - о ком так заботится МИД? Или наши турагенства предлагают туры "По культовым местам Талибана" или "Незабываемые ощущения на минированных склонах Панджшерского ущелья..."? Или МИДу просто тупо делать нечего???
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12.08.2021 20:27 Ответить
У нас в Тегеран (тоже интересная страна) летал рейсовый самолёт МАУ пока не сбили, а Вы говорите про обычных граждан
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12.08.2021 20:45 Ответить
Мустафе Внайем нужно забрать свою родню, на это уйдет десятки рейсов.
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12.08.2021 21:01 Ответить
есть что делать. под шумок пару-тройку лямов можно скомуниздить, плюс моне лычку на погон
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12.08.2021 21:02 Ответить
..в Афганистане под флагом местной авиакомпании летает несколько украинских В-737. Там украинские экипажи. Они как там у Вас..в здравом уме и доброй память? Там же работают турецкие и польские экипажи на своих машинах под афганским флагом. А они как?
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13.08.2021 09:57 Ответить
Те, кто работает в Афганистане прекрасно знали куда едут и наверное "догадывались", что Афганистан бесконечно воюет уже десятилетиями и что Афганистан это не Швейцария, а фактически феодальное государство и там опасно работать априори... И люди, работающие в этой стране знают ситуацию изнутри намного лучше любого работника МИДа...
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13.08.2021 10:18 Ответить
..понятие *воюет десятилетиями* у Вас не совсем верно. Когда там не было советиков..то ситуация была более менее стабильной ..Но морду всунули советы... и война реально закрыла Афганистан для всего мира. Выперли оттуда советских... пришёл талибан. Появились НАТОвцы... утих Талибан и опять ситуация стабилизировалась. Афганистан 2010-2020 годов это далеко не Афганистан 78-91. И скорее всего тут чётко прослеживается стратегия США..втянуть туда рашку..ибо основную угрозу Талибан несёт Таджикистану..Узбекистану..и далее Киргизии... А следовательно и рахе. Сейчас возвращается конец 90-х в Афганистан. Никакой опасности работать там в частности авиационным экипажам .. при присутствии НАТОвцев и близко не было. Сейчас да... Как и при советах ..уходе советов и установлении власти Талибана ситуация перерастает в критическую. Поэтому уйдут оттуда и украинские и турецкие и иные компании... И повторюсь. Было бы прекрасно..если бы русских Ванек навезли в Афганистан побольше. Именно сейчас это вкрай необходимо.
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13.08.2021 10:33 Ответить
Таліби якраз і заборонили торгівлю наркотиками, чому протистояли моджахеди, які дозволили сіяти мак, бо торгівля наркотиками наповнювала казну, а іншого прибутку в бюджет майже не було. Коли американці у 2001 р усунули талібів і призначили Карзая тимчасовим президентом, до влади прийшли представники ключових племен, феодали. До 2006-го року провінція Гільменд виробляла стільки опія, що всі світові наркоділери не могли реалізувати за рік.
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13.08.2021 13:03 Ответить
Шановна! Ніколи в Афганістані не забороняли торгівлю наркотиками. Ніколи не забороняли сіяти мак..бо афганці плювати хотіли на заборони..якби вони і були. Ніколи державна казна Афганістану не наповнювалась грошима з за торгівлі наркотою. Держава Афганістан НЕ ТОРГУЄ наркотиками офіційно ..тому мови про наповнювання бюджету бути не може апріорі. Завжди більшість племен не підкорялись яким би там не було урядам в Афганістані. Ніхто..ні британці..ні самі афганці ..ні наші совети..ні зараз НАТІвці навіть не пробували боротися з виробництвом наркоти там. Головна мета...КОНТРОЛЮВАТИ ..куди йде наркота... Краще всіх з цим впоралися НАТІвці. Потік наркоти пішов в Таджикистан...Узбекістан... Киргізію.. і россію... Куди звідти..ну то вже друге питання. Я дуже багато у Афгані бачив насаджень маку... Але не бачив массового наркотичного вживання... Що при СРСР та Кармалях з Наджибулами...що при американцях з Карзаями Афганістан як виробляв тисячі тон наркоти..так і продовжує виробляти.
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13.08.2021 20:06 Ответить
Согласен 100 процентов.
Только не десятилетия, а столетия. И не феодализм, а ещё раньше....
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13.08.2021 13:00 Ответить
дилери із ОПи.
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13.08.2021 11:00 Ответить
Скоро в Орду вновь полетят Черные Тюльпаны
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12.08.2021 20:29 Ответить
а ты думаешь, даром америкосы все бросили для талибов и рванули домой. все очень хорошо спланировано. ща моджахеды быстренько перережут тех кто поддерживал сша и им станет нех..... делать. попрут на таджикистан, узбекистан. ....йло кинет туда войска. кароче. 100% повтор развала сссры... и будет точно как ты сказал.
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12.08.2021 21:09 Ответить
Разве моджахеды и талибан это одно и то же. До этого даже Скабеева не додумалась.
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12.08.2021 21:34 Ответить
ты себе прилепил псевдоним и думаю, нихрена не знаешь что это слово значит. а моджахед, на разговорном, воин аллаха. это слово подходит к любому мусульманину который сражаеться за свою веру любой из мусульманских конфессий.
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12.08.2021 21:41 Ответить
Новенькому только что зарегеному сообщаю, что мой никнейм здесь обсуждался уже 666 раз, и каждый раз знатоки получали от меня по соплям.
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12.08.2021 21:47 Ответить
умный и боевой а значения простого "украинского" слова моджахед, не знаешь.
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12.08.2021 21:54 Ответить
Моджа - точно не знаю, а хед - это по-английски голова.
Может резать головы кацапам???
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12.08.2021 22:05 Ответить
Моджахеды и талибы: в чем сходство и различия?
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12.08.2021 21:54 Ответить
не в чем ни сходства ни разници. талибан это движение, идея группы людей. моджахед это 1 чел. борец за свою веру. если точнее то все радикальные мусульмане, моджахеды не зависимо от страны проживания.
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12.08.2021 22:05 Ответить
талиб - тоже один.
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12.08.2021 22:07 Ответить
зайди в нет. там и про "тебя, люцифера" и про моджахеда, все написано
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12.08.2021 22:12 Ответить
МЗС закликало українців покинути Афганістан - Цензор.НЕТ 9202 Короче будет один большой ХАЛИФАТ! Столица МАСКВАБАД!!!
МЗС закликало українців покинути Афганістан - Цензор.НЕТ 3995
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13.08.2021 10:53 Ответить
МЗС закликало українців покинути Афганістан - Цензор.НЕТ 8977
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13.08.2021 10:55 Ответить
а (златоглавая) и так уже под контролем чеченоингушской диаспоры
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13.08.2021 11:50 Ответить
Таліби -- це прогресивний цивілізований рух, який розпочали студенти (наш Рух розпочали письменники). Моджахеди -- це неосвічені люди з відсталими поглядами.
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13.08.2021 13:11 Ответить
моджахед----- борець від ім,я Моджахеддін. почитай значення слова. а якщо талібан, це прогрес і цивілізація, то тобі треба до психіатра.
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13.08.2021 13:29 Ответить
подивись тепер що робе твій прогресивний цивілізований рух, високоосвічена пані Оксана....
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16.08.2021 13:47 Ответить
Самое прекрасное было бы... если туда вместо НАТОвцев сейчас влезли бы руснявые!!!
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13.08.2021 10:00 Ответить
а это неизюежно. все идет по плану сша
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13.08.2021 10:54 Ответить
Кандагар пал - ситуация в Афганистане обостряется
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12.08.2021 20:33 Ответить
Правительственные войска сдаются без боя.
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12.08.2021 20:37 Ответить
Опиум - давно камень предкновения...
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12.08.2021 20:39 Ответить
мид призвал?
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12.08.2021 20:39 Ответить
разделить между соседями этот гадюшник (таджикам таджикское, узбекам узбекское и кто там еще есть рядом Пакистан Иран) ...оставить только коренное население
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12.08.2021 20:45 Ответить
А кто там коренное?
Кстати, не направить ли нам обоих Найемов? Я думаю что эти пуштуны успешно разрулят ситуацию в Афгане.
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12.08.2021 20:56 Ответить
А хрен его знает кто не разделен там...а в разделе народов непосредственно виноваты англичане и кацапы
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12.08.2021 21:17 Ответить
Байден слил Афган. Один хрен мира там ни когда не будет и тратить бабки американских налогоплательщиков глупо
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12.08.2021 20:47 Ответить
Там вроде еще Трумп начинал. С учетом того, что большинство населения за талибан...
Ничего не напоминает?
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12.08.2021 20:53 Ответить
У местного населения есть надежда, что религиозные талибы будут менее жадные и коррумпированные чем текущее правительство. И главное - не будут мешать им выращивать мак.
Ну это они излишне оптимистичны. Талибан может стать диктатурой. Этот вариант хуже чем текущий.
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13.08.2021 12:04 Ответить
Не согласен с тезисом: не может стать диктатурой, а был ею изначально. И настаиваю на своем: ничего не напоминает?
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13.08.2021 13:20 Ответить
СССР уже облажались там.... Вспоминаю самую лучшую сцену и прекрасную игру Серебрякова. Великолепная игра и вся суть в одном пизоде.
https://www.youtube.com/watch?v=l4-pAqEUdyg
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13.08.2021 11:42 Ответить
вольфрам, молибден, уран, кобальт... мид призывает... на йух куляйбу... поцы, пообщайтесь с маломужем, у которого жуков херой...
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12.08.2021 20:56 Ответить
Лучше бы порекомендовали покинут раху МИД призвал украинцев покинуть Афганистан - Цензор.НЕТ 2529
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12.08.2021 21:07 Ответить
Reuters,12.08.21. После упорного боя боевикам движения "Талибан" удалось захватить расположенный на пути из Кабула в Кандагар город Газни. Он стал десятой столицей провинции, перешедшей под контроль талибов за последнюю неделю. Захват Газни - часть стратегического плана по изоляции Кабула от остальной территории Афганистана. Ранее войска Талибан заняли город Пули-Хумри, отрезав столицу от севера и запада страны, в том числе, от города Мазари-Шариф. В Кандагаре, втором по величине городе Афганистана, продолжаются тяжелые бои. Талибы развивают наступление на центр города, его полный захват возможен в течение нескольких часов.
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12.08.2021 21:40 Ответить
Талибы это интернациональный сходняк?
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12.08.2021 21:44 Ответить
Газни без боя сдали. Все сдались талибану.
Губернатора отпустили в Кабул и охрану дали.
Под Кабулом его арестовали. Наверное как предателя.
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13.08.2021 12:15 Ответить
Внимание граждане. Двери закрываются, средневековье начинается 🌚
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12.08.2021 21:44 Ответить
Пожалуй похуже...Авиценны и Хайама не будет...
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12.08.2021 21:53 Ответить
Авіценна і його учні уже невдовзі дуже ************...
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13.08.2021 09:02 Ответить
Удивительно!
Судя по количеству комментариев война в Афганистане интересует экпэрдов в разы больше чем война Украины с Ордой.
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12.08.2021 22:00 Ответить
Нічого дивного, якщо думати. Вихід США з Афганістану незбіжно призведе до спроби захоплення влади талібами (що ми спостерігаємо) і втягне туди кацапів, котрі підтримують діючий афганський режим. А це, можливо, дасть Україні передишку на Донбасі. Лише передишку.
Тому, у значній мірі доля України вирішується зараз саме в Афганістані (іншими словами - в "гарячих точках", куди втягують влізти московську рать). Але то, якщо подумати...
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13.08.2021 10:10 Ответить
Никто и никогда ни разу не завоевал Афганистан....
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13.08.2021 11:47 Ответить
Очень трудная местность. Высокие горы, которые в принципе невозможно контроллировать.
В долинах и ущельях населённые пункты, которые опять таки предельно уязвимы для атак с гор. Любая дорога - это бесконечный ряд идеальных мест для засады. Атаковать конвой будут из непробиваемых естественных укрытий. Преследовать нападающих тоже нет реальной возможности потому как только пешком в гору под расстрел. Они почти всегда спокойно уходят в горы и ныкаются в пещерах..
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13.08.2021 12:25 Ответить
Англичане попытались сделать это после индийской кампании ....
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13.08.2021 12:41 Ответить
Запад за последнее 20 лет своими же руками взрастил кремль, сделав из него агрессивного кровожадного совершенно обезумевшего зверя.
А теперь они там на Западе возмущены почему в россии все правозащитные организации признаны террористическими а террористы ХАМАС лучшие гости Кремля 😡
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13.08.2021 10:38 Ответить
Элизиум - Ад наш! ☠ Stadium Live https://www.youtube.com/watch?v=Dza4ujgfQ0o
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13.08.2021 12:55 Ответить
Бо Москва --ординська.
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13.08.2021 13:37 Ответить
Захоплення Талібаном Афганістану - це найбільша геополітична поразка США з часів Вєтнаму. Маріонетки не здатні втриматись при владі без штатівських штиків.
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13.08.2021 12:08 Ответить
Мдя
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13.08.2021 12:41 Ответить
Элизиум - Ад наш! ☠ Stadium Live
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13.08.2021 12:57 Ответить
А що там робили якісь українці? МЗС закликало українців покинути Афганістан - Цензор.НЕТ 6567
Залишити ерефійський Залдостан славних українців ще ніхто не закликав? МЗС закликало українців покинути Афганістан - Цензор.НЕТ 9048
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13.08.2021 13:43 Ответить
 
 