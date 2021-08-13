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МИД призвал украинцев покинуть Афганистан
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Министерство иностранных дел Украины дало рекомендации украинцам по поводу обострения военного конфликта в Афганистане. Украинцев призывают немедленно покинуть территорию Афганистана.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении МИД.
Украинских граждан просят также воздержаться от поездок в Афганистан, учитывая наступление боевиков "Талибана", которое продолжается на территории ближневосточной страны.
"В случае угрозы жизни или здоровью, возникновения других обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, следует безотлагательно обращаться в посольство Украины в Таджикистане, к зоне ответственности которого относится Афганистан", - отметили в МИД.
Как обратиться за помощью:
- телефон горячей линии посольства в Таджикистане - +992900006520;
- электронный адрес посольства в Таджикистане - [email protected];
- телефон горячей линии МИД - +38 044 238-16-57;
- электронный адрес МИД - [email protected].
Топ комментарии
+11 kelt kant
показать весь комментарий12.08.2021 20:27
+9 Люцифер
показать весь комментарий12.08.2021 20:29
+7 Люцифер
показать весь комментарий12.08.2021 21:01
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Только не десятилетия, а столетия. И не феодализм, а ещё раньше....
Может резать головы кацапам???
Кстати, не направить ли нам обоих Найемов? Я думаю что эти пуштуны успешно разрулят ситуацию в Афгане.
Ничего не напоминает?
Ну это они излишне оптимистичны. Талибан может стать диктатурой. Этот вариант хуже чем текущий.
https://www.youtube.com/watch?v=l4-pAqEUdyg
Губернатора отпустили в Кабул и охрану дали.
Под Кабулом его арестовали. Наверное как предателя.
Судя по количеству комментариев война в Афганистане интересует экпэрдов в разы больше чем война Украины с Ордой.
Тому, у значній мірі доля України вирішується зараз саме в Афганістані (іншими словами - в "гарячих точках", куди втягують влізти московську рать). Але то, якщо подумати...
В долинах и ущельях населённые пункты, которые опять таки предельно уязвимы для атак с гор. Любая дорога - это бесконечный ряд идеальных мест для засады. Атаковать конвой будут из непробиваемых естественных укрытий. Преследовать нападающих тоже нет реальной возможности потому как только пешком в гору под расстрел. Они почти всегда спокойно уходят в горы и ныкаются в пещерах..
А теперь они там на Западе возмущены почему в россии все правозащитные организации признаны террористическими а террористы ХАМАС лучшие гости Кремля 😡
Залишити ерефійський Залдостан славних українців ще ніхто не закликав?