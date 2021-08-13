МЗС закликало українців покинути Афганістан
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міністерство закордонних справ України дало рекомендації українцям з приводу загострення військового конфлікту в Афганістані. Українців закликають негайно покинути територію Афганістану.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві МЗС.
Українських громадян просять також утриматися від поїздок в Афганістан, враховуючи наступ бойовиків "Талібану", який триває на території близькосхідної країни.
"У разі загрози життю або здоров’ю, виникнення інших обставин, що вимагають негайного консульського реагування, слід невідкладно звертатися до Посольства України в Республіці Таджикистан, до зони відповідальності якого належить Афганістан.
телефон "гарячої лінії": +992 900006520,
електронна адреса: [email protected]
або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України за номером телефону +38 044 238-16-57,
електронна адреса: [email protected]", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Только не десятилетия, а столетия. И не феодализм, а ещё раньше....
Может резать головы кацапам???
Кстати, не направить ли нам обоих Найемов? Я думаю что эти пуштуны успешно разрулят ситуацию в Афгане.
Ничего не напоминает?
Ну это они излишне оптимистичны. Талибан может стать диктатурой. Этот вариант хуже чем текущий.
https://www.youtube.com/watch?v=l4-pAqEUdyg
Губернатора отпустили в Кабул и охрану дали.
Под Кабулом его арестовали. Наверное как предателя.
Судя по количеству комментариев война в Афганистане интересует экпэрдов в разы больше чем война Украины с Ордой.
Тому, у значній мірі доля України вирішується зараз саме в Афганістані (іншими словами - в "гарячих точках", куди втягують влізти московську рать). Але то, якщо подумати...
В долинах и ущельях населённые пункты, которые опять таки предельно уязвимы для атак с гор. Любая дорога - это бесконечный ряд идеальных мест для засады. Атаковать конвой будут из непробиваемых естественных укрытий. Преследовать нападающих тоже нет реальной возможности потому как только пешком в гору под расстрел. Они почти всегда спокойно уходят в горы и ныкаются в пещерах..
А теперь они там на Западе возмущены почему в россии все правозащитные организации признаны террористическими а террористы ХАМАС лучшие гости Кремля 😡
Залишити ерефійський Залдостан славних українців ще ніхто не закликав?