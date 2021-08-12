РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4755 посетителей онлайн
Новости Киевские новости
1 942 4
КГГА (2931) Киев (24531) транспорт (1736) ограничение (104)

Движение в районе "Золотых ворот" ограничат на 3 дня, - КГГА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Движение в районе

Ограничения будут действовать с 12:00 23 августа до 00:00 25 августа в связи со съемками телеканала "1+1".

Об этом сообщила Киевская городская госадминистрация, информирует Цензор.НЕТ.

Движение будте перекрыто на таких улицах:

  • территория Золотоворотского сквера,
  • Ярославов Вал (на промежутке от улицы Владимирской до улицы Николая Лысенко)
  • улица Золотоворотская (от улицы Ярославов Вал, дом 6-А до улицы Золотоворотской).

Полицию обязали обеспечить свободный заезд и выезд транспорта, который будет перевозить техническое оборудование и аппаратуру.

Читайте: Мост Патона в Киеве расширят и отремонтируют

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Опять Г+Г будет снимать Г, и водителям сделают Г.
показать весь комментарий
12.08.2021 21:10 Ответить
Ну если 1+1. Тогда потерпим. Все для ени!!
показать весь комментарий
12.08.2021 21:13 Ответить
Надеюсь, переплюнут своим дрифтом сама алену?
показать весь комментарий
12.08.2021 21:13 Ответить
Та назначте вже Г+Г обов'язковим для просмотру всім громадянам України та перебуваючи на її території.
Всі же знають що ви хочете цього.
показать весь комментарий
12.08.2021 21:48 Ответить
 
 