Движение в районе "Золотых ворот" ограничат на 3 дня, - КГГА

Ограничения будут действовать с 12:00 23 августа до 00:00 25 августа в связи со съемками телеканала "1+1".

Об этом сообщила Киевская городская госадминистрация, информирует Цензор.НЕТ.

Движение будте перекрыто на таких улицах:

территория Золотоворотского сквера,

Ярославов Вал (на промежутке от улицы Владимирской до улицы Николая Лысенко)

улица Золотоворотская (от улицы Ярославов Вал, дом 6-А до улицы Золотоворотской).

Полицию обязали обеспечить свободный заезд и выезд транспорта, который будет перевозить техническое оборудование и аппаратуру.

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