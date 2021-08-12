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КМДА (1461) Київ (13828) транспорт (869) обмеження (113)

Рух у районі "Золотих воріт" обмежать на 3 дні, - КМДА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Рух у районі

Обмеження діятимуть з 12:00 23 серпня до 00:00 25 серпня в зв'язку зі зйомками телеканалу "1 + 1" до Дня Незалежності.

Про це повідомила Київська міська держадміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

Рух будь перекрито на таких вулицях:

територія Золотоворітського скверу,
Ярославів Вал (на проміжку від вулиці Володимирської до вулиці Миколи Лисенка),
вулиця Золотоворітська (від вулиці Ярославів Вал, будинок 6-А до вулиці Золотоворітської .
Поліцію зобов'язали забезпечити вільний заїзд і виїзд транспорту, який перевозитиме технічне обладнання і апаратуру.

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Опять Г+Г будет снимать Г, и водителям сделают Г.
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12.08.2021 21:10 Відповісти
Ну если 1+1. Тогда потерпим. Все для ени!!
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12.08.2021 21:13 Відповісти
Надеюсь, переплюнут своим дрифтом сама алену?
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12.08.2021 21:13 Відповісти
Та назначте вже Г+Г обов'язковим для просмотру всім громадянам України та перебуваючи на її території.
Всі же знають що ви хочете цього.
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12.08.2021 21:48 Відповісти
 
 