Проїзні в разі локдауну заблокують, - КМДА

У разі запровадження в столиці локдауну громадським транспортом зможуть скористатися тільки ті, у кого будуть спецпропуски. Звичайні проїзні діяти не будуть.

Про це повідомив у фейсбуці заступник голови КМДА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Будуть працювати раніше придбані транспортні карти: старого - Kyiv Smart Card і нового - Київ Цифровий - зразка або Карта Киянина. Але активними на час локдауна будуть тільки ті, власникам яких надано дозвіл", - написав він.

Заяви на отримання цих дозволів подають керівники.

"При оформленні заявки на отримання дозволів керівник подає списки працівників із вказанням номерів їхніх транспортних карток. У разі позитивного рішення керівник отримає відповідний лист, а транспортна картка працівника під час локдауну автоматично активується. Ви зможете скористатись громадським транспортом, як зазвичай, сплативши за проїзд карткою. Усі інші транспортні картки (без дозволів) у період суворих обмежень діяти не будуть", - пояснив чиновник.

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Для киянин, які не є працівниками підприємств критичної сфери, в майбутньому планують розробити механізм отримання одноразових дозволів для фізосіб.

Заступник голови КМДА додав, що поки не можна заявляти зі стовідсотковою впевненістю, що локдаун буде. Але влада столиці збирає заявки заздалегідь, щоб уникнути авралу.

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