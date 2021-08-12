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Проїзні в разі локдауну заблокують, - КМДА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Проїзні в разі локдауну заблокують, - КМДА

У разі запровадження в столиці локдауну громадським транспортом зможуть скористатися тільки ті, у кого будуть спецпропуски. Звичайні проїзні діяти не будуть.

Про це повідомив у фейсбуці заступник голови КМДА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Будуть працювати раніше придбані транспортні карти: старого - Kyiv Smart Card і нового - Київ Цифровий - зразка або Карта Киянина. Але активними на час локдауна будуть тільки ті, власникам яких надано дозвіл", - написав він.

Заяви на отримання цих дозволів подають керівники.

"При оформленні заявки на отримання дозволів керівник подає списки працівників із вказанням номерів їхніх транспортних карток. У разі позитивного рішення керівник отримає відповідний лист, а транспортна картка працівника під час локдауну автоматично активується. Ви зможете скористатись громадським транспортом, як зазвичай, сплативши за проїзд карткою. Усі інші транспортні картки (без дозволів) у період суворих обмежень діяти не будуть", - пояснив чиновник.

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Для киянин, які не є працівниками підприємств критичної сфери, в майбутньому планують розробити механізм отримання одноразових дозволів для фізосіб.

Заступник голови КМДА додав, що поки  не можна заявляти зі стовідсотковою впевненістю, що локдаун буде. Але влада столиці збирає заявки заздалегідь, щоб уникнути авралу.

Також читайте: Кузін: Запроваджувати локдаун не плануємо, постараємося дотримуватися адаптивного карантину
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Топ коментарі
+12
У киевлян есть такая примета, если закрывают метро по указке презека, то долго этот презек не протянет. януковощ - яркое тому доказательство. на очереди квартальный петух
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12.08.2021 19:33
+11
Прямое доказательство, что лохдаун готовят для протестующих, когда ни слова про разрешение на проезд в метрополитене для вакцинированных граждан. а они обязаны выдать карту такой категории.
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12.08.2021 20:02
+5
Все на лисапед !
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12.08.2021 19:19
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Все на лисапед !
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12.08.2021 19:19 Відповісти
У киевлян есть такая примета, если закрывают метро по указке презека, то долго этот презек не протянет. януковощ - яркое тому доказательство. на очереди квартальный петух
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12.08.2021 19:33 Відповісти
Имеется ввиду президентский квартал и петух луже сцак? феерическое пророчество йo#aного шапито
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13.08.2021 01:19 Відповісти
Прямое доказательство, что лохдаун готовят для протестующих, когда ни слова про разрешение на проезд в метрополитене для вакцинированных граждан. а они обязаны выдать карту такой категории.
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12.08.2021 20:02 Відповісти
Усе норм. - рухаємося у цифровий світ !! Проїзні в разі локдауну заблокують, - КМДА - Цензор.НЕТ 6340
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12.08.2021 20:19 Відповісти
это...как его?... волюнтаризм..)
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12.08.2021 20:29 Відповісти
Скажите только одно-когда?В том, что локдаун вы сделаете я не сомневаюсь.
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12.08.2021 20:47 Відповісти
Когда веселые платежки придут...а когда за отопление прийдет...то смертность как от легочной чумы будет..всех залохдаунят
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12.08.2021 20:51 Відповісти
ссыкливая власть
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12.08.2021 22:00 Відповісти
Я всегда не доверял этим проездным. Бывало, что за один раз списывали 10 поездок или ночью списывали по 3-5 поездок. Лучше ездить на машине
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12.08.2021 23:18 Відповісти
Пруфы будут или просто решил тут дефекацию сделать?
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13.08.2021 01:22 Відповісти
Сами сотрудники метрополитена этого не скрывают. Там даже на каждой станции есть специальный сотрудник, к которому нужно обращаться в случае, если у тебя необоснованно списались поездки. Или ты только пруфы жрёшь, червяк интернетовский?
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13.08.2021 09:30 Відповісти
Информация уровня одна бабка сказала. Нормально езжу, так что не надо тут балаболить.
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13.08.2021 15:34 Відповісти
 
 