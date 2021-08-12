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Проездные в случае локдауна заблокируют, - КГГА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Проездные в случае локдауна заблокируют, - КГГА

В случае введения в столице локдауна общественным транспортом смогут воспользоваться только те, у кого будут спецпропуска. Обычные проездные действовать не будут.

Об этом сообщил в Фейсбуке замглавы КГГА Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Будут работать ранее приобретенные транспортные карты: старого - Kyiv Smart Card и нового - Киев Цифровой - образца или Карта Киевлянина. Но активными на время локдауна будут только те, владельцам которых предоставлено разрешение", - написал он.

Заявления на получение этих разрешений подают руководители.

"При оформлении заявки на получение разрешений руководитель подает списки работников с указанием номеров их транспортных карт. В случае положительного решения руководитель получит соответствующее письмо, а транспортная карточка работника во время локдауна автоматически активируется. Вы сможете воспользоваться общественным транспортом, как обычно, оплатив проезд карточкой. Все остальные транспортные карты (без разрешений) в период суровых ограничений действовать не будут", - пояснил чиновник.

Читайте: В Киеве заработала система получения спецпропусков для транспорта на случай введения локдауна, - КГГА

Для киевлянин, которые не являются работниками предприятий критической сферы, в будущем планируют разработать механизм получения одноразовых разрешений для физлиц.

Замглавы КГГА добавил, что пока еще нельзя заявлять со стопроцентной уверенностью, что локдаун будет. Но власти столицы собирают заявки заранее, чтобы избежать аврала.

Также читайте: Мы не готовимся к закрытию на новый локдаун, - главный санврач Кузин

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+12
У киевлян есть такая примета, если закрывают метро по указке презека, то долго этот презек не протянет. януковощ - яркое тому доказательство. на очереди квартальный петух
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12.08.2021 19:33
+11
Прямое доказательство, что лохдаун готовят для протестующих, когда ни слова про разрешение на проезд в метрополитене для вакцинированных граждан. а они обязаны выдать карту такой категории.
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12.08.2021 20:02
+5
Все на лисапед !
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12.08.2021 19:19
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Все на лисапед !
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12.08.2021 19:19 Ответить
У киевлян есть такая примета, если закрывают метро по указке презека, то долго этот презек не протянет. януковощ - яркое тому доказательство. на очереди квартальный петух
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12.08.2021 19:33 Ответить
Имеется ввиду президентский квартал и петух луже сцак? феерическое пророчество йo#aного шапито
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13.08.2021 01:19 Ответить
Прямое доказательство, что лохдаун готовят для протестующих, когда ни слова про разрешение на проезд в метрополитене для вакцинированных граждан. а они обязаны выдать карту такой категории.
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12.08.2021 20:02 Ответить
Усе норм. - рухаємося у цифровий світ !! Проїзні в разі локдауну заблокують, - КМДА - Цензор.НЕТ 6340
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12.08.2021 20:19 Ответить
это...как его?... волюнтаризм..)
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12.08.2021 20:29 Ответить
Скажите только одно-когда?В том, что локдаун вы сделаете я не сомневаюсь.
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12.08.2021 20:47 Ответить
Когда веселые платежки придут...а когда за отопление прийдет...то смертность как от легочной чумы будет..всех залохдаунят
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12.08.2021 20:51 Ответить
ссыкливая власть
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12.08.2021 22:00 Ответить
Я всегда не доверял этим проездным. Бывало, что за один раз списывали 10 поездок или ночью списывали по 3-5 поездок. Лучше ездить на машине
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12.08.2021 23:18 Ответить
Пруфы будут или просто решил тут дефекацию сделать?
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13.08.2021 01:22 Ответить
Сами сотрудники метрополитена этого не скрывают. Там даже на каждой станции есть специальный сотрудник, к которому нужно обращаться в случае, если у тебя необоснованно списались поездки. Или ты только пруфы жрёшь, червяк интернетовский?
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13.08.2021 09:30 Ответить
Информация уровня одна бабка сказала. Нормально езжу, так что не надо тут балаболить.
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13.08.2021 15:34 Ответить
 
 