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Новини Коронавірус і карантин
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Кузін: Запроваджувати локдаун не плануємо, постараємося дотримуватися адаптивного карантину

Кузін: Запроваджувати локдаун не плануємо, постараємося дотримуватися адаптивного карантину

Заяви про те, що у вересні буде погіршення епідеміологічної ситуації або буде введено локдаун, безпідставні.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.

"Адаптивний карантин - це складний механізм. Але він полягає в тому, що на рівні кожної області ми можемо відстежувати надчутливі показники, згідно з ними впроваджувати протиепідемічні заходи. Ми зараз хочемо відтягнути локдаун на максимально віддалені терміни", - зазначив Кузін.

За його словами, світовий досвід показує, що наприкінці осені та на початку зими більшість країн посилюють карантин. Однак Кузін спростував повідомлення деяких ЗМІ про нібито запровадження чергового локдауну з 4 вересня.

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"Ні, це неправда. Тому що зараз немає підстав говорити про погіршення ситуації. Є регіони, в яких ми дійсно спостерігаємо погіршення епідеміологічної ситуації, або ті, щодо яких ми маємо більш ретельніше відстежувати контактні або слідкувати за тією або іншою ситуацією. Однак казати про те, що з 4 чи з 5 вересня буде погіршення епідеміологічної ситуації або буде запроваджено локдаун, такої інформації зараз немає", – заявив головний санлікар.

Нагадаємо, станом на суботу, 7 серпня, всі регіони України перебувають у "зеленій" зоні карантину. Однак у п'яти областях один з епідеміологічних показників за межами норми.

Автор: 

карантин (18172) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) локдаун (339)


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Топ коментарі
+6
а шо его вводить...лохдауну уже третий годик пошёл...
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07.08.2021 22:45
+4
Локдаун оголосять у вересні, коли намети протестуючі почнуть встановлюваи...
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07.08.2021 23:01
+3
А спочатку всі тільки вживали слово карантин.Потім придумали адаптивний карантин і локдаун.
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07.08.2021 22:55
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а шо его вводить...лохдауну уже третий годик пошёл...
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07.08.2021 22:45 Відповісти
А спочатку всі тільки вживали слово карантин.Потім придумали адаптивний карантин і локдаун.
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07.08.2021 22:55 Відповісти
Локдаун оголосять у вересні, коли намети протестуючі почнуть встановлюваи...
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07.08.2021 23:01 Відповісти
Нафига намети?
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07.08.2021 23:06 Відповісти
це від заздрості...)
самі московські раби не здатні на будь-який протест проти Влади....
Россия вела принудительную вакцинацию одной из первых. В российских регионах обязывают вакцинироваться 60% сотрудников сферы услуг, а также сферы образования и транспорта, медиков, полицию, социальных работников и другие подобные категории. Граждане России, подлежащие вакцинации, вправе от нее отказаться, но они должны быть отстранены от выполняемых работ на период эпидемии. В этом случае зарплату им не выплачивают, но возможен вариант перевода на дистанционную работу не вакцинированного сотрудника, если это возможно.

Читать полностью на https://enovosty.com/society/full/708-obyazatelnaya-vakcinaciya-ot-covid-19-mneniya-immunologov-i-perspektivy-pandemii 5
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08.08.2021 11:30 Відповісти
Ну вот с чего вы взяли москали,що будут намети?
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07.08.2021 23:07 Відповісти
А шо будэ?
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07.08.2021 23:53 Відповісти
Лохдаун это -сидите дома не задавайте глупых вопросов пока мы будем вас грабить, а недовольных оштрафуем и все это для вашего здоровья-.
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08.08.2021 06:17 Відповісти
 
 