Кузін: Запроваджувати локдаун не плануємо, постараємося дотримуватися адаптивного карантину
Заяви про те, що у вересні буде погіршення епідеміологічної ситуації або буде введено локдаун, безпідставні.
Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.
"Адаптивний карантин - це складний механізм. Але він полягає в тому, що на рівні кожної області ми можемо відстежувати надчутливі показники, згідно з ними впроваджувати протиепідемічні заходи. Ми зараз хочемо відтягнути локдаун на максимально віддалені терміни", - зазначив Кузін.
За його словами, світовий досвід показує, що наприкінці осені та на початку зими більшість країн посилюють карантин. Однак Кузін спростував повідомлення деяких ЗМІ про нібито запровадження чергового локдауну з 4 вересня.
"Ні, це неправда. Тому що зараз немає підстав говорити про погіршення ситуації. Є регіони, в яких ми дійсно спостерігаємо погіршення епідеміологічної ситуації, або ті, щодо яких ми маємо більш ретельніше відстежувати контактні або слідкувати за тією або іншою ситуацією. Однак казати про те, що з 4 чи з 5 вересня буде погіршення епідеміологічної ситуації або буде запроваджено локдаун, такої інформації зараз немає", – заявив головний санлікар.
Нагадаємо, станом на суботу, 7 серпня, всі регіони України перебувають у "зеленій" зоні карантину. Однак у п'яти областях один з епідеміологічних показників за межами норми.
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