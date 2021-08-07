Кузин: Вводить локдаун не планируем, постараемся придерживаться адаптивного карантина
Заявления о том, что в сентябре будет ухудшение эпидемиологической ситуации или будет введен локдаун, безосновательны.
Об этом в интервью Радіо Свобода рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.
"Адаптивный карантин - это сложный механизм. Но он заключается в том, что на уровне каждой области мы можем отслеживать сверхчувствительные показатели, согласно им внедрять противоэпидемические мероприятия. Мы сейчас хотим оттянуть локдаун на максимально отдаленные сроки", - отметил Кузин.
По его словам, мировой опыт показывает, что в конце осени и в начале зимы большинство стран усиливают карантин. Однако Кузин опроверг сообщения некоторых СМИ о якобы введении очередного локдауна с 4 сентября.
"Нет, это не правда. Потому что сейчас нет оснований говорить об ухудшении ситуации. Есть регионы, в которых мы действительно наблюдаем ухудшение эпидемиологической ситуации, или те, в отношении которых мы будем тщательнее отслеживать контактные или следить за той или иной ситуацией. Однако говорить о том, что с 4 или 5 сентября будет ухудшение эпидемиологической ситуации или будет введен локдаун, такой информации сейчас нет", - заявил главный санврач.
Напомним, по состоянию на субботу, 7 августа, все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако в пяти областях один из эпидемиологических показателей за пределами нормы.
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