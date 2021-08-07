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Новости Коронавирус и карантин
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Кузин: Вводить локдаун не планируем, постараемся придерживаться адаптивного карантина

Кузин: Вводить локдаун не планируем, постараемся придерживаться адаптивного карантина

Заявления о том, что в сентябре будет ухудшение эпидемиологической ситуации или будет введен локдаун, безосновательны.

Об этом в интервью Радіо Свобода рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.

"Адаптивный карантин - это сложный механизм. Но он заключается в том, что на уровне каждой области мы можем отслеживать сверхчувствительные показатели, согласно им внедрять противоэпидемические мероприятия. Мы сейчас хотим оттянуть локдаун на максимально отдаленные сроки", - отметил Кузин.

По его словам, мировой опыт показывает, что в конце осени и в начале зимы большинство стран усиливают карантин. Однако Кузин опроверг сообщения некоторых СМИ о якобы введении очередного локдауна с 4 сентября.

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"Нет, это не правда. Потому что сейчас нет оснований говорить об ухудшении ситуации. Есть регионы, в которых мы действительно наблюдаем ухудшение эпидемиологической ситуации, или те, в отношении которых мы будем тщательнее отслеживать контактные или следить за той или иной ситуацией. Однако говорить о том, что с 4 или 5 сентября будет ухудшение эпидемиологической ситуации или будет введен локдаун, такой информации сейчас нет", - заявил главный санврач.

Напомним, по состоянию на субботу, 7 августа, все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако в пяти областях один из эпидемиологических показателей за пределами нормы.

Автор: 

карантин (16729) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


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Топ комментарии
+6
а шо его вводить...лохдауну уже третий годик пошёл...
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07.08.2021 22:45
+4
Локдаун оголосять у вересні, коли намети протестуючі почнуть встановлюваи...
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07.08.2021 23:01
+3
А спочатку всі тільки вживали слово карантин.Потім придумали адаптивний карантин і локдаун.
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07.08.2021 22:55
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а шо его вводить...лохдауну уже третий годик пошёл...
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07.08.2021 22:45 Ответить
А спочатку всі тільки вживали слово карантин.Потім придумали адаптивний карантин і локдаун.
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07.08.2021 22:55 Ответить
Локдаун оголосять у вересні, коли намети протестуючі почнуть встановлюваи...
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07.08.2021 23:01 Ответить
Нафига намети?
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07.08.2021 23:06 Ответить
це від заздрості...)
самі московські раби не здатні на будь-який протест проти Влади....
Россия вела принудительную вакцинацию одной из первых. В российских регионах обязывают вакцинироваться 60% сотрудников сферы услуг, а также сферы образования и транспорта, медиков, полицию, социальных работников и другие подобные категории. Граждане России, подлежащие вакцинации, вправе от нее отказаться, но они должны быть отстранены от выполняемых работ на период эпидемии. В этом случае зарплату им не выплачивают, но возможен вариант перевода на дистанционную работу не вакцинированного сотрудника, если это возможно.

Читать полностью на https://enovosty.com/society/full/708-obyazatelnaya-vakcinaciya-ot-covid-19-mneniya-immunologov-i-perspektivy-pandemii 5
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08.08.2021 11:30 Ответить
Ну вот с чего вы взяли москали,що будут намети?
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07.08.2021 23:07 Ответить
А шо будэ?
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07.08.2021 23:53 Ответить
Лохдаун это -сидите дома не задавайте глупых вопросов пока мы будем вас грабить, а недовольных оштрафуем и все это для вашего здоровья-.
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08.08.2021 06:17 Ответить
 
 