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Новости Происшествия Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты удерживают в заложниках 295 человек, в том числе 30 женщин

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Оккупанты удерживают в заложниках 295 человек, в том числе 30 женщин

Не все эти люди задержаны по политическим мотивам и имеют проукраинскую позицию, но все они - граждане Украины, и государство пытается освободить их в формате обмена "всех на всех".

Об этом говорится в ответе СБУ, который получила Медийная инициатива за права человека, сообщает Цензор.НЕТ.

По обвинениям в шпионаже, диверсиях, измене и других политических мотивах задержаны не все. Также не каждый пленный имеет проукраинскую позицию, сообщили в МИПЧ.

Украинская сторона пытается обменять их в формате "всех на всех".

"В частности, украинская сторона просит об освобождении 30 женщин. Среди них: Оксана Паршина, Наталья Стаценко, Елена Зайцева, Елена Федорук, Марина Юрчак и другие. Некоторые из них до сих пор содержатся в СИЗО, остальные – получили так называемые приговоры и находятся в колонии в Снежном Донецкой области или в Селезневской ИК Луганской области", – добавили в МИПЧ.

Читайте: Россия соглашается на обмен пленными, лишь когда необходимо забрать свидетелей или избежать потерь, - член ТКГ Иванова

Автор: Ольга Лузан
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Да будет ТАК.

Оккупанты удерживают в заложниках 295 человек, в том числе 30 женщин - Цензор.НЕТ 4344
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12.08.2021 21:52 Ответить
Зелена мавпочка коломойського обікрала Україну під нитку?
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12.08.2021 22:48 Ответить
ЗЕбилы продажные ....а помните как вы Пороху в гору выписывали что вам важна жизнь ЛЮБОГО украинца в плену?А он не способен. ( Неужели теперь рот ЗЕлиным инструментом от рояля уже занят..... так хоть мычать попробуйте.
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12.08.2021 22:10 Ответить
то что они проукраинские это вам ордиловцы сказали? или сами придумали?
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12.08.2021 22:14 Ответить
Поміняють зекловани,, аякже, заберуть тих, які "задержаны не по политическим мотивам и не имеют проукраинскую позицию"
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12.08.2021 22:17 Ответить
Наших військових першочергово потрібно витягувати з мордорських катівень,це ПЕРШИЙ наш обов"язок,а не "не всіх,які мають не проукраїнську позицію..." Ординці напхають вам своїх "кротів",потім будемо шукати їх по всій країні...
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13.08.2021 11:47 Ответить
Было несколько обменов пленными, которые назвали большими - в 2014, 2017, 2019


«Мы вернем всех - живых и неживых». Зеленский отрицает, что в списки на обмен не включают военнопленных
29 августа 2020
Во время последнего обмена из плена террористов «ДНР/ЛНР» освободили 20 человек. На неподконтрольную территорию было передано 14 человек.
При этом большинство из освобожденных украинцев оказались гражданскими.
https://nv.ua/ukraine/politics/zelenskiy-sdelal-zayavlenie-ob-osvobozhdenii-*************-novosti-ukrainy-50109067.html
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13.08.2021 11:51 Ответить
Нехер по мордору шастать!
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13.08.2021 13:05 Ответить
 
 