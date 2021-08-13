Оккупанты удерживают в заложниках 295 человек, в том числе 30 женщин
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Не все эти люди задержаны по политическим мотивам и имеют проукраинскую позицию, но все они - граждане Украины, и государство пытается освободить их в формате обмена "всех на всех".
Об этом говорится в ответе СБУ, который получила Медийная инициатива за права человека, сообщает Цензор.НЕТ.
По обвинениям в шпионаже, диверсиях, измене и других политических мотивах задержаны не все. Также не каждый пленный имеет проукраинскую позицию, сообщили в МИПЧ.
Украинская сторона пытается обменять их в формате "всех на всех".
"В частности, украинская сторона просит об освобождении 30 женщин. Среди них: Оксана Паршина, Наталья Стаценко, Елена Зайцева, Елена Федорук, Марина Юрчак и другие. Некоторые из них до сих пор содержатся в СИЗО, остальные – получили так называемые приговоры и находятся в колонии в Снежном Донецкой области или в Селезневской ИК Луганской области", – добавили в МИПЧ.
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Во время последнего обмена из плена террористов «ДНР/ЛНР» освободили 20 человек. На неподконтрольную территорию было передано 14 человек.
При этом большинство из освобожденных украинцев оказались гражданскими.
https://nv.ua/ukraine/politics/zelenskiy-sdelal-zayavlenie-ob-osvobozhdenii-*************-novosti-ukrainy-50109067.html