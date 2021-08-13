Окупанти утримують у заручниках 295 осіб, зокрема 30 жінок

Не всі ці люди затримані за політичними мотивами і мають проукраїнську позицію, але всі вони - громадяни України, і держава намагається звільнити їх в форматі обміну "всіх на всіх".

Про це йдеться у відповіді СБУ, який отримала Медійна ініціатива за права людини, повідомляє Цензор.НЕТ.

За звинуваченнями в шпигунстві, диверсіях, зраді й інших політичних мотивах затримані не всі. Також не кожен полонений має проукраїнську позицію, повідомили в МІПЛ.

Українська сторона намагається обміняти їх в форматі "всіх на всіх".

"Зокрема, українська сторона просить про звільнення 30 жінок. Серед них: Оксана Паршина, Наталія Стаценко, Олена Зайцева, Олена Федорук, Марина Юрчак та інші. Деякі з них досі утримуються у СІЗО, інші - отримали так звані вироки та перебувають у колонії у Сніжному Донецької області або у Селезньовській ВК Луганської області", – додали в організації.

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