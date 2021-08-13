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Окупанти утримують у заручниках 295 осіб, зокрема 30 жінок

Новини Цензор.НЕТ Події

Окупанти утримують у заручниках 295 осіб, зокрема 30 жінок

Не всі ці люди затримані за політичними мотивами і мають проукраїнську позицію, але всі вони - громадяни України, і держава намагається звільнити їх в форматі обміну "всіх на всіх".

Про це йдеться у відповіді СБУ, який отримала Медійна ініціатива за права людини, повідомляє Цензор.НЕТ.

За звинуваченнями в шпигунстві, диверсіях, зраді й інших політичних мотивах затримані не всі. Також не кожен полонений має проукраїнську позицію, повідомили в МІПЛ.

Українська сторона намагається обміняти їх в форматі "всіх на всіх".

"Зокрема, українська сторона просить про звільнення 30 жінок. Серед них: Оксана Паршина, Наталія Стаценко, Олена Зайцева, Олена Федорук, Марина Юрчак та інші. Деякі з них досі утримуються у СІЗО, інші - отримали так звані вироки та перебувають у колонії у Сніжному Донецької області або у Селезньовській ВК Луганської області", – додали в організації.

Також читайте: Росія погоджується на обмін полоненими лише тоді, коли необхідно забрати свідків або уникнути втрат, - член ТКГ Іванова
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Оккупанты удерживают в заложниках 295 человек, в том числе 30 женщин - Цензор.НЕТ 4344
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12.08.2021 21:52 Відповісти
Зелена мавпочка коломойського обікрала Україну під нитку?
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12.08.2021 22:48 Відповісти
ЗЕбилы продажные ....а помните как вы Пороху в гору выписывали что вам важна жизнь ЛЮБОГО украинца в плену?А он не способен. ( Неужели теперь рот ЗЕлиным инструментом от рояля уже занят..... так хоть мычать попробуйте.
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12.08.2021 22:10 Відповісти
то что они проукраинские это вам ордиловцы сказали? или сами придумали?
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12.08.2021 22:14 Відповісти
Поміняють зекловани,, аякже, заберуть тих, які "задержаны не по политическим мотивам и не имеют проукраинскую позицию"
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12.08.2021 22:17 Відповісти
Наших військових першочергово потрібно витягувати з мордорських катівень,це ПЕРШИЙ наш обов"язок,а не "не всіх,які мають не проукраїнську позицію..." Ординці напхають вам своїх "кротів",потім будемо шукати їх по всій країні...
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13.08.2021 11:47 Відповісти
Было несколько обменов пленными, которые назвали большими - в 2014, 2017, 2019


«Мы вернем всех - живых и неживых». Зеленский отрицает, что в списки на обмен не включают военнопленных
29 августа 2020
Во время последнего обмена из плена террористов «ДНР/ЛНР» освободили 20 человек. На неподконтрольную территорию было передано 14 человек.
При этом большинство из освобожденных украинцев оказались гражданскими.
https://nv.ua/ukraine/politics/zelenskiy-sdelal-zayavlenie-ob-osvobozhdenii-*************-novosti-ukrainy-50109067.html
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13.08.2021 11:51 Відповісти
Нехер по мордору шастать!
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13.08.2021 13:05 Відповісти
 
 