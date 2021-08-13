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Конкурс на должность главы БЭБ выиграет руководитель ГФС Мельник, помогут в этом связи с окружением Зеленского, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Конкурс на должность главы БЭБ выиграет руководитель ГФС Мельник, помогут в этом связи с окружением Зеленского, - СМИ

Действующий глава ГФС Вадим Мельник выиграет конкурс и возглавит Бюро экономической безопасности.

Об этом пишет "Хвиля", передает Цензор.НЕТ.

По данным источника издания, победитель конкурса на пост руководителя БЭБ уже предопределен: должность достанется Вадиму Мельнику, нынешнему главе ГФС. Такой выбор обусловлен тесными связями Мельника с окружением президента Владимира Зеленского.

"В конкурсе участвуют 12 кандидатов, но все четко понимают, что Офис президента делает ставку на Вадима Мельника. Он больше полугода исполняет обязанности главы ГФС. За это время произошёл кадровый бардак, ему даже выражал недоверие профильный комитет Верховной рады, но он удержался на должности", - рассказывает источник в ГФС.

Кроме того, издание отмечает, что в Telegram есть большое количество "джинсы" о Мельнике.

"Если ввести словосочетание "Мельник ГФС" в поисковике Телеграма, можно увидеть количество вваленной "джинсы". Ориентировочный ежемесячный бюджет такой медиакампании в телеграм-каналах достигает около ста тысяч долларов. Таким образом убеждают президента, что Мельник – великий борец с коррупцией. По факту же – взять хотя бы последнюю публикацию про обыски на табачной фабрике в Желтых водах. Почему-то при этом в ГФС забыли провести обыски на своей любимой табачной фабрике. Есть в городе Винники Львовской области огромная табачная фабрика, которая штампует контрафакт. А обыски провели у их главных конкурентов", - отмечает источник.

Ранее Цензор.НЕТ писал о конкурсе на должность главы БЭБ вматериале "Еще один из рода Ермака-Татарова-Гмырина: БЭБ делают ковчегом для кадров Януковича".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава ГФСУ Мельник попал в скандал: разоблачена схема закрытия уголовных дел против налоговых уклонистов

Автор: Богдан Гуньковський
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Зато зеленский не назначает на должности своих армейских друзей и сослуживцев!!!
Конкурс на должность главы БЭБ выиграет руководитель ГФС Мельник, помогут в этом связи с окружением Зеленского, - СМИ - Цензор.НЕТ 6096
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13.08.2021 10:05 Ответить
Об этом чудике сейчас много пишут в Телеграмм-каналах. Понятно, что жуются всякие сплетни, в том числе. Но копают по-взрослому, нельзя не признать. Например, как вам вот это:
"Фактически фискальной службой сейчас руководит не Мельник, а смотрящий Андрей Гмырин. Он полностью ориентирован на Сергея Шефира, а также на Андрея Ермака. То есть - Гмырин вхож в близкий круг президента.

Попасть в близкое окружение Зеленского Гмырину удалось благодаря родственным связям. Так, ребёнок его родной сестры ходит в одну школу с детьми Зеленского." (с)
Ну как? Конкурс на должность главы БЭБ выиграет руководитель ГФС Мельник, помогут в этом связи с окружением Зеленского, - СМИ - Цензор.НЕТ 9639 Пока мы тут что-то пишем... некоторые дяди решают очень даже не дешевые вопросы. И- по хрену им всё! То есть- Абсолютно всё!
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13.08.2021 10:07 Ответить
Конкурс на посаду глави БЕБ виграє керівник ДФС Мельник, допоможуть у цьому зв'язки з оточенням Зеленського, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9040
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13.08.2021 10:16 Ответить
здається мені, по стилю, що ти тут не новенький, а старенький, під іншим (дещо схожим) логіном в 2019-му топив за оцю зелену пошесть...
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13.08.2021 10:28 Ответить
Я вовсе не новенький, всё верно. С января 2015-го вот тут. А вот второе- чушь. То есть- Абсолютная Чушь.
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13.08.2021 10:38 Ответить
басни басни
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13.08.2021 10:43 Ответить
як же швидко оця зелена пошесть навчилася у овощних прийомчикам підкилимних ігрищ... І навіть удосконалила їх.
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13.08.2021 10:26 Ответить
сразу відно що чєстноє, прохвесіональноє Зе ліцо
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13.08.2021 10:27 Ответить
Не думаю, шо Вовчик вдруг стал наглым и бессовестным, конечно у него уже был опыт и наработки афериста, а на этой работе он совершенствует свой опыт цыника и наклонности авантюриста, комуняцкое воспитание получено не зря.
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13.08.2021 10:38 Ответить
 
 