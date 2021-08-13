Конкурс на должность главы БЭБ выиграет руководитель ГФС Мельник, помогут в этом связи с окружением Зеленского, - СМИ

Действующий глава ГФС Вадим Мельник выиграет конкурс и возглавит Бюро экономической безопасности.

Об этом пишет "Хвиля", передает Цензор.НЕТ.

По данным источника издания, победитель конкурса на пост руководителя БЭБ уже предопределен: должность достанется Вадиму Мельнику, нынешнему главе ГФС. Такой выбор обусловлен тесными связями Мельника с окружением президента Владимира Зеленского.

"В конкурсе участвуют 12 кандидатов, но все четко понимают, что Офис президента делает ставку на Вадима Мельника. Он больше полугода исполняет обязанности главы ГФС. За это время произошёл кадровый бардак, ему даже выражал недоверие профильный комитет Верховной рады, но он удержался на должности", - рассказывает источник в ГФС.

Кроме того, издание отмечает, что в Telegram есть большое количество "джинсы" о Мельнике.

"Если ввести словосочетание "Мельник ГФС" в поисковике Телеграма, можно увидеть количество вваленной "джинсы". Ориентировочный ежемесячный бюджет такой медиакампании в телеграм-каналах достигает около ста тысяч долларов. Таким образом убеждают президента, что Мельник – великий борец с коррупцией. По факту же – взять хотя бы последнюю публикацию про обыски на табачной фабрике в Желтых водах. Почему-то при этом в ГФС забыли провести обыски на своей любимой табачной фабрике. Есть в городе Винники Львовской области огромная табачная фабрика, которая штампует контрафакт. А обыски провели у их главных конкурентов", - отмечает источник.

Ранее Цензор.НЕТ писал о конкурсе на должность главы БЭБ вматериале "Еще один из рода Ермака-Татарова-Гмырина: БЭБ делают ковчегом для кадров Януковича".

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