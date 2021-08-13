"Дельта"-штамм коронавируса выявили у 9-месячного ребенка на Тернопольщине
Новости Цензор.НЕТ Общество
В Тернопольской области "дельта"-штамм коронавируса выявили у 9-месячного ребенка.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на издание "Тернополяни", об этом заявила начальник департамента здравоохранения Тернопольской ОГА Ольга Ярмоленко.
"В Кременце госпитализировали маму с ребенком, которому 9 месяцев. Если в семье появляется кто-то один зараженный, то из-за бытовой формы болеют сразу все. Поэтому нужно вакцинироваться и соблюдать карантинные меры, чтобы максимально избежать заболевания коронавирусом", - говорится в сообщении.
Кроме этого на Тернопольщине "дельта"-штамм коронавируса выявили еще у двух детей. Они находятся на стационарном лечении в инфекционном отделении детской городской больницы.
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