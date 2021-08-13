"Дельта"-штам коронавірусу виявили у 9-місячної дитини на Тернопільщині

У Тернопільській області "дельта" -штам коронавірусу виявили у 9-місячної дитини.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Тернополяни", про це заявила начальник департаменту охорони здоров'я Тернопільської ОДА Ольга Ярмоленко.

"У Кременці госпіталізували маму з дитиною, якій 9 місяців. Якщо в сім’ї з’являється хтось один заражений, то через побутову форму хворіють одразу всі. Тому треба вакцинуватися і дотримуватися карантинних заходів, щоб максимально уникнути захворювання на коронавірус", - розповіла Ольга Ярмоленко.

Окрім цього на Тернопільщині на штам коронавірусу "дельта" хворіють ще дві дитини. Вони перебувають на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні дитячої міської лікарні.

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