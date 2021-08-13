РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16124 посетителя онлайн
Новости Киевские новостиОбщество
1 227 22
КГГА (2931) транспорт (1736) соревнования (252)

Завтра на Крещатике ограничат движение из-за соревнований по перетягиванию грузовиков

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

Завтра на Крещатике ограничат движение из-за соревнований по перетягиванию грузовиков

14 августа с 11:00 до 20:00 на проезжей части улицы Крещатик, возле здания № 36, состоятся соревнования по перетягиванию грузовиков "Тракпул чемпионат".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что инициатива ОО "Федерация стронгмена Украины" относительно проведения мероприятия поддержана распоряжением КГГА № 1600.

По информации организаторов, в соревнованиях по перетягиванию грузовиков примут участие 20 атлетов.

В рамках мероприятия запланировано проведение мастер-классов и открытых тренировок для всех желающих в течение дня, соревнования по стронгмену среди атлетов с инвалидностью, спортивный квест для детей с инвалидностью.

Также будет развернуто пять спортивных площадок по различным видам спорта: танцы, единоборства, стронгмен, волейболу сидя, баскетболу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Движение в районе "Золотых ворот" ограничат на 3 дня, - КГГА
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
Победителю должна достаться первая красавица столицы Завтра на Крещатике ограничат движение из-за соревнований по перетягиванию грузовиков - Цензор.НЕТ 6575 и ящик ред була, шоб с ней справиться
Завтра на Крещатике ограничат движение из-за соревнований по перетягиванию грузовиков - Цензор.НЕТ 2204
показать весь комментарий
13.08.2021 11:51
+5
Хліба і видовищ... Перший дорожчає - компенсують другим
показать весь комментарий
13.08.2021 11:49
+4
Депутан ВасЫль Вірастюк також буде шоу показувати?
Голова фракції Арахамія діджей на танцульках, ВасЬІль вантажівки потягає.
Нарід хотів саме таких законотворців-патріотів.
показать весь комментарий
13.08.2021 11:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хліба і видовищ... Перший дорожчає - компенсують другим
показать весь комментарий
13.08.2021 11:49 Ответить
Победителю должна достаться первая красавица столицы Завтра на Крещатике ограничат движение из-за соревнований по перетягиванию грузовиков - Цензор.НЕТ 6575 и ящик ред була, шоб с ней справиться
Завтра на Крещатике ограничат движение из-за соревнований по перетягиванию грузовиков - Цензор.НЕТ 2204
показать весь комментарий
13.08.2021 11:51 Ответить
Тут одним енергетиком не обійтися: треба ящик горілки зверху
показать весь комментарий
13.08.2021 11:58 Ответить
Потрібно тренуватись працювати головою а не м'язами! Наших дітей визнають геніями на Заході за проекти по очистці річкової води плаваючими понтонами за камишом, а Україна тягає вантажівки замість того щоб вчитись заробляти на інтелектуальній власності!
показать весь комментарий
13.08.2021 11:59 Ответить
До чого тут діти?
показать весь комментарий
13.08.2021 12:15 Ответить
Завтра на Хрещатику обмежать рух через змагання із перетягування вантажівок - Цензор.НЕТ 5904
показать весь комментарий
13.08.2021 12:08 Ответить
а нельзя их тягать в другом месте??)))
показать весь комментарий
13.08.2021 11:50 Ответить
Вот , вот.
показать весь комментарий
13.08.2021 13:26 Ответить
Не країна, а балаган.
показать весь комментарий
13.08.2021 11:54 Ответить
Депутан ВасЫль Вірастюк також буде шоу показувати?
Голова фракції Арахамія діджей на танцульках, ВасЬІль вантажівки потягає.
Нарід хотів саме таких законотворців-патріотів.
показать весь комментарий
13.08.2021 11:55 Ответить
Грузовики тягать они херои, а вот раненых выносить с поля боя они не могут по причине слабленного диареей и энурезом здоровья.
показать весь комментарий
13.08.2021 11:56 Ответить
А на недостроенных участках у жд моста заниматься этой хирней нельзя?
показать весь комментарий
13.08.2021 11:57 Ответить
этот будет учавствовать?он ну уж точно потянет грузовикЗавтра на Хрещатику обмежать рух через змагання із перетягування вантажівок - Цензор.НЕТ 7927
показать весь комментарий
13.08.2021 12:08 Ответить
Этот составами тягает.
показать весь комментарий
13.08.2021 12:12 Ответить
По дорогам тягает
Завтра на Хрещатику обмежать рух через змагання із перетягування вантажівок - Цензор.НЕТ 4908
показать весь комментарий
13.08.2021 12:16 Ответить
Завтра на Хрещатику обмежать рух через змагання із перетягування вантажівок - Цензор.НЕТ 6751Новое занятие команды Зе. Игровой автомат надоел.
показать весь комментарий
13.08.2021 13:00 Ответить
Лучше это делать на Круглоуниверситетской. По направлению к Печерску.
показать весь комментарий
13.08.2021 13:29 Ответить
А в Україні що,вже немає полів,де би могли змагатись оті вантажівки? Розпродали вже все,чи як таке розуміти? Обов"язково у центрі Києва мають гирчати і закопчувати небо,а заодно і легні киян отії монстри?
показать весь комментарий
13.08.2021 14:00 Ответить
Шоу не буде - рух обмежать і вантажівки туди не дістанутся Завтра на Хрещатику обмежать рух через змагання із перетягування вантажівок - Цензор.НЕТ 839
показать весь комментарий
13.08.2021 17:04 Ответить
 
 