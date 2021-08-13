Завтра на Крещатике ограничат движение из-за соревнований по перетягиванию грузовиков

14 августа с 11:00 до 20:00 на проезжей части улицы Крещатик, возле здания № 36, состоятся соревнования по перетягиванию грузовиков "Тракпул чемпионат".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что инициатива ОО "Федерация стронгмена Украины" относительно проведения мероприятия поддержана распоряжением КГГА № 1600.

По информации организаторов, в соревнованиях по перетягиванию грузовиков примут участие 20 атлетов.

В рамках мероприятия запланировано проведение мастер-классов и открытых тренировок для всех желающих в течение дня, соревнования по стронгмену среди атлетов с инвалидностью, спортивный квест для детей с инвалидностью.

Также будет развернуто пять спортивных площадок по различным видам спорта: танцы, единоборства, стронгмен, волейболу сидя, баскетболу.

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