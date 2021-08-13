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Завтра на Хрещатику обмежать рух через змагання із перетягування вантажівок

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

Завтра на Хрещатику обмежать рух через змагання із перетягування вантажівок

14 серпня із 11:00 до 20:00 на проїжджій частині вулиці Хрещатик, біля будівлі № 36, відбудуться змагання із перетягування вантажівок "Тракпул чемпіонат".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

Ініціативу ГО "Федерація стронгмену України" щодо проведення заходу підтримано розпорядженням КМДА № 1600.

За інформацією організаторів, у змаганнях з перетягування вантажівок візьмуть участь 20 атлетів.

У рамках заходу заплановане проведення майстер-класів та відкритих тренувань для всіх охочих протягом дня, змагання зі стронгмену серед атлетів з інвалідністю, спортивний квест для дітей з інвалідністю. Також буде розгорнуто п’ять спортивних локацій із різноманітних видів спорту: танцю, єдиноборства, стронгмену, волейболу сидячи, баскетболу.

Також читайте: Через спортивні змагання в Києві на вихідних обмежать рух транспорту
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Топ коментарі
+9
Победителю должна достаться первая красавица столицы Завтра на Крещатике ограничат движение из-за соревнований по перетягиванию грузовиков - Цензор.НЕТ 6575 и ящик ред була, шоб с ней справиться
Завтра на Крещатике ограничат движение из-за соревнований по перетягиванию грузовиков - Цензор.НЕТ 2204
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13.08.2021 11:51
+5
Хліба і видовищ... Перший дорожчає - компенсують другим
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13.08.2021 11:49
+4
Депутан ВасЫль Вірастюк також буде шоу показувати?
Голова фракції Арахамія діджей на танцульках, ВасЬІль вантажівки потягає.
Нарід хотів саме таких законотворців-патріотів.
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13.08.2021 11:55
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Хліба і видовищ... Перший дорожчає - компенсують другим
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13.08.2021 11:49 Відповісти
Победителю должна достаться первая красавица столицы Завтра на Крещатике ограничат движение из-за соревнований по перетягиванию грузовиков - Цензор.НЕТ 6575 и ящик ред була, шоб с ней справиться
Завтра на Крещатике ограничат движение из-за соревнований по перетягиванию грузовиков - Цензор.НЕТ 2204
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13.08.2021 11:51 Відповісти
Тут одним енергетиком не обійтися: треба ящик горілки зверху
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13.08.2021 11:58 Відповісти
Потрібно тренуватись працювати головою а не м'язами! Наших дітей визнають геніями на Заході за проекти по очистці річкової води плаваючими понтонами за камишом, а Україна тягає вантажівки замість того щоб вчитись заробляти на інтелектуальній власності!
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13.08.2021 11:59 Відповісти
До чого тут діти?
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13.08.2021 12:15 Відповісти
Завтра на Хрещатику обмежать рух через змагання із перетягування вантажівок - Цензор.НЕТ 5904
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13.08.2021 12:08 Відповісти
а нельзя их тягать в другом месте??)))
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13.08.2021 11:50 Відповісти
Вот , вот.
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13.08.2021 13:26 Відповісти
Не країна, а балаган.
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13.08.2021 11:54 Відповісти
Депутан ВасЫль Вірастюк також буде шоу показувати?
Голова фракції Арахамія діджей на танцульках, ВасЬІль вантажівки потягає.
Нарід хотів саме таких законотворців-патріотів.
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13.08.2021 11:55 Відповісти
Грузовики тягать они херои, а вот раненых выносить с поля боя они не могут по причине слабленного диареей и энурезом здоровья.
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13.08.2021 11:56 Відповісти
А на недостроенных участках у жд моста заниматься этой хирней нельзя?
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13.08.2021 11:57 Відповісти
этот будет учавствовать?он ну уж точно потянет грузовикЗавтра на Хрещатику обмежать рух через змагання із перетягування вантажівок - Цензор.НЕТ 7927
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13.08.2021 12:08 Відповісти
Этот составами тягает.
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13.08.2021 12:12 Відповісти
По дорогам тягает
Завтра на Хрещатику обмежать рух через змагання із перетягування вантажівок - Цензор.НЕТ 4908
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13.08.2021 12:16 Відповісти
Завтра на Хрещатику обмежать рух через змагання із перетягування вантажівок - Цензор.НЕТ 6751Новое занятие команды Зе. Игровой автомат надоел.
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13.08.2021 13:00 Відповісти
Лучше это делать на Круглоуниверситетской. По направлению к Печерску.
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13.08.2021 13:29 Відповісти
А в Україні що,вже немає полів,де би могли змагатись оті вантажівки? Розпродали вже все,чи як таке розуміти? Обов"язково у центрі Києва мають гирчати і закопчувати небо,а заодно і легні киян отії монстри?
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13.08.2021 14:00 Відповісти
Шоу не буде - рух обмежать і вантажівки туди не дістанутся Завтра на Хрещатику обмежать рух через змагання із перетягування вантажівок - Цензор.НЕТ 839
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13.08.2021 17:04 Відповісти
 
 