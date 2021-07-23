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Через спортивні змагання в Києві на вихідних обмежать рух транспорту

Через спортивні змагання в Києві на вихідних обмежать рух транспорту

24-25 червня в столиці відбудеться кубок з тріатлону. На деяких вулицях на Подолі буде тимчасово обмежено рух транспорту.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

"Спортивні змагання триватимуть два дні: 24 липня, у суботу, на Трухановому острові відбудеться Hoka забіг 5 км та дитячі старти, а 25 липня, у неділю – індивідуальний заплив на 1,9 км та триатлонний старт на дистанції 70.3, що включає етап плавання (1900 м), етап велогонки (90 км) та етап бігу (21 км)", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що Контрактова площа буде перекрита з 5:00 24 липня до 22:00 25 липня, вул. Петра Сагайдачного (від Контрактової площі до вул. Андріївської) - з 05:00 24 липня до 22:00 25 липня, Поштова площа (причал № 2-10) - з 5:00 24 липня до 22:00 25 липня, вул. Труханівська - 24 липня з 16:00 до 20:00.

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При цьому 25 липня будуть перекриті Боричів узвіз - з 07:00 до 15:30, Володимирський узвіз (в напрямку Поштової площі) - з 07:00 до 15:30, вул. Набережно-Хрещатицька (в напрямку Гаванського моста) - з 07:00 до 13:30, Гаванський міст (в напрямку Північного моста) - з 07:00 до 13:30, вул. Набережно-Рибальська (в напрямку Північного моста) - з 07:00 до 13:30, Набережне шосе (в напрямку Гаванського моста) - з 07:00 до 13:30, вул. Труханівська - з 7:00 до 15:30, вул. Петра Сагайдачного - з 07:00 до 15:30, поворот з моста Метро на Набережне шосе (в бік Подолу) - 07:00 до 13:30, поворот з моста Патона на Набережне шосе (в бік Подолу) - 07:00 до 13:30, поворот з вул. Електриків на вул. Набережно-Рибальську - з 07:00 до 13:30.

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"Рух на Набережному шосе у бік ст. м. "Видубичі", рух на вул. Набережно-Рибальській та Гаванському мосту у бік вул. Нижній та Верхній Вал обмежено не буде. Рух у цих напрямках буде відкрито у звичайному режимі", - зазначають у КМДА..

Автор: 

Київ (19683) тріатлон (7) змагання (233)


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достали перекрытием дорог на выходных. хотите кататься - едьте в Конча Заспу и там перерывайте.
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23.07.2021 20:10 Відповісти
Хочеш кататися по городу - садись в метро и катайся. За 8 грн можно целый день колесить. А спорт соревнования в выходные никому не помеха. Пускай по Подолу бегают спортсмены, чем алкаши и наркоманы.
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23.07.2021 20:25 Відповісти
где ты видел шобы бухари бегали ась? а я неделю жду пока работа в городе закончица шобы по своим делам поездить а этот дегенерат из города стадион сделал!
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23.07.2021 20:43 Відповісти
Да что вы... а если на метро никак? К примеру, ребенок инвалид и ехать надо по делам. А горные козлы бега устраивают с перекрытиями.... хотите скатать? Труханов или Муромец, и скачите как хотите....хоть вдоль, хоть впоперек
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23.07.2021 20:51 Відповісти
 
 