Вопрос прекращения поставок топлива из Беларуси не рассматривается, - "слуга народа" Гетманцев

Возможность прекращения поставок горюче-смазочных материалов из Беларуси в Украину не рассматривается.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в эфире "Украина 24" заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

"Относительно поставок топлива. Не секрет, что Беларусь поставляет на территорию Украины 30% наших потребностей. Важен ли вариант прекращения поставок? Такой вариант даже не рассматривается. Мы общаемся с белорусскими поставщиками, ведем постоянные переговоры по этому поводу. Вариант прекращения поставок вообще не рассматривается . Я убежден, что таких действий со стороны Беларуси не будет", - сказал Гетманцев.

В то же время он отметил, что в случае прекращения поставок Украина сможет решить этот вопрос за счет проведения импортозамещения, а также замещения за счет других источников. Гетманцев подчеркнул, что "это будет сложно сделать, но возможно".

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