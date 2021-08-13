Вопрос прекращения поставок топлива из Беларуси не рассматривается, - "слуга народа" Гетманцев
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Возможность прекращения поставок горюче-смазочных материалов из Беларуси в Украину не рассматривается.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в эфире "Украина 24" заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп "Слуги народа" Даниил Гетманцев.
"Относительно поставок топлива. Не секрет, что Беларусь поставляет на территорию Украины 30% наших потребностей. Важен ли вариант прекращения поставок? Такой вариант даже не рассматривается. Мы общаемся с белорусскими поставщиками, ведем постоянные переговоры по этому поводу. Вариант прекращения поставок вообще не рассматривается . Я убежден, что таких действий со стороны Беларуси не будет", - сказал Гетманцев.
В то же время он отметил, что в случае прекращения поставок Украина сможет решить этот вопрос за счет проведения импортозамещения, а также замещения за счет других источников. Гетманцев подчеркнул, что "это будет сложно сделать, но возможно".
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Делай, и нечего Таракана кормить, из-за этих поставок Таракан убивает лучших людей Беларуси.
Если бы он думал в интересах государства, то давно бы уже кричал на каждом эфире о строительстве нефтехранилищ с целью недопущения дефицита.
Думаю, что Меркель едет к Зеленскому как раз по поводу использования газовых хранилищ, так как Газпром резко сократил закачку газа в их хранилища, из-за чего резко произошел скачек цен на газ.
Кстати, Гетманцев, а если-таки Беларусь запретит поставки топлива в Украину, например, по просьбе России и соответствующей компенсации от неё. Ты тогда повесишься, я правильно понял?
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