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Вопрос прекращения поставок топлива из Беларуси не рассматривается, - "слуга народа" Гетманцев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Вопрос прекращения поставок топлива из Беларуси не рассматривается, -

Возможность прекращения поставок горюче-смазочных материалов из Беларуси в Украину не рассматривается.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в эфире "Украина 24" заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

"Относительно поставок топлива. Не секрет, что Беларусь поставляет на территорию Украины 30% наших потребностей. Важен ли вариант прекращения поставок? Такой вариант даже не рассматривается. Мы общаемся с белорусскими поставщиками, ведем постоянные переговоры по этому поводу. Вариант прекращения поставок вообще не рассматривается . Я убежден, что таких действий со стороны Беларуси не будет", - сказал Гетманцев.

В то же время он отметил, что в случае прекращения поставок Украина сможет решить этот вопрос за счет проведения импортозамещения, а также замещения за счет других источников. Гетманцев подчеркнул, что "это будет сложно сделать, но возможно".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+8
Потрібно вводити ембарго на поставки товарів з Білорусі, бо якщо ми самі не відмовимся від цих поставок і не побудуємо іншу логістику поставок нафтопродуктів в Україну з Румунії, Угорщини та Польщі, ми ризикуємо що в момент нападу путіна Білорусь припинить свій експорт й Україна отримає дефіцит нафтопродуктів в критичній ситуації. Тому поки немає активної фази війни з путіним потрібно припиняти поставки з Білорусі та через Білорусь будь яких нафтопродуктів! Хай ціна буде більша, але путін з цього безнину та дизелю нічого не отримає!
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13.08.2021 11:56
+8
Слуги фінансують режим Лукашенка?
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13.08.2021 11:59
+6
Ты смари как запел. Таки получается, что может Бацка поставить слуг народа на колени как обещал ? Вопрос прекращения поставок топлива из Беларуси не рассматривается, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 2071
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13.08.2021 11:55
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Ты смари как запел. Таки получается, что может Бацка поставить слуг народа на колени как обещал ? Вопрос прекращения поставок топлива из Беларуси не рассматривается, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 2071
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13.08.2021 11:55 Ответить
Потрібно вводити ембарго на поставки товарів з Білорусі, бо якщо ми самі не відмовимся від цих поставок і не побудуємо іншу логістику поставок нафтопродуктів в Україну з Румунії, Угорщини та Польщі, ми ризикуємо що в момент нападу путіна Білорусь припинить свій експорт й Україна отримає дефіцит нафтопродуктів в критичній ситуації. Тому поки немає активної фази війни з путіним потрібно припиняти поставки з Білорусі та через Білорусь будь яких нафтопродуктів! Хай ціна буде більша, але путін з цього безнину та дизелю нічого не отримає!
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13.08.2021 11:56 Ответить
Да застрелись лучше сразу назло Беларуси .....или Анатолия попроси.Откуда в Украине столько предателей и вредителей.С кем Украина воюет?(( А чего ты в 2014 не повесился назло Луке и на радость лаптеногим.
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13.08.2021 12:07 Ответить
с
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13.08.2021 12:15 Ответить
Поставки білоруських товарів потрібно припиняти і шукати їм заміщення на інших ринках, які не пов'язані з путіним.
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13.08.2021 12:34 Ответить
А у нас украинские товары запретить .... на радость лаптям.....порой идиоты внутри страшнее внешних угроз.
(
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13.08.2021 18:15 Ответить
Поки при владі лукашенко нормальної торгівлі не буде все одно, а давати Путіну заробляти на продажу нафти не можна!
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13.08.2021 19:18 Ответить
8 років вже путін не нападає і люди вже 8 років на війні не гинуть, тому тільки ідіоти можуть розраховувати на те що путін не піде у наступ.
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13.08.2021 12:35 Ответить
Тобто, ЗЕбариги продовжують гешефт з Бульбофюрером? Вопрос прекращения поставок топлива из Беларуси не рассматривается, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 1785
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13.08.2021 11:57 Ответить
Бізнес внє палітікі.
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13.08.2021 13:05 Ответить
лохи совковые
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13.08.2021 11:57 Ответить
Гетманцев подчеркнул, что "это будет сложно сделать, но возможно".
Делай, и нечего Таракана кормить, из-за этих поставок Таракан убивает лучших людей Беларуси.
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13.08.2021 11:58 Ответить
Їм байдуже, або "какая разніца".
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13.08.2021 13:06 Ответить
Слуги фінансують режим Лукашенка?
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13.08.2021 11:59 Ответить
батька, конечно, бандит, самодур и диктатор, но бизнес - вне политики..., странно после этого требовать санкции от запада против рашки и путлера...
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13.08.2021 12:00 Ответить
это когда бизнес был вне политики?
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13.08.2021 12:31 Ответить
вы сарказм понимаете? а значение слова "сарказм" знаете?
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13.08.2021 12:52 Ответить
Вопрос прекращения поставок топлива из Беларуси не рассматривается, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 904
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13.08.2021 12:03 Ответить
а що ще було чекати від цього наскрізь просякнутого малоросійщеною та комуняцькими поглядами,організму...
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13.08.2021 12:06 Ответить
Когда дело касается денег, украинские власти всегда очень гибкие.
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13.08.2021 12:09 Ответить
знаєте скока слуг астанетса без прібилі! єто вам не ліпецкая фабріка Питання припинення поставок палива з Білорусі не розглядається, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 6158
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13.08.2021 12:12 Ответить
Сцуки, сказав А ,Б говорить не хотят С таким подходом нашей власти агрофюрер ещё долго будет держатся за власть А страдать от того что у нашей власти нет ямц будет народ Беларуси. Мотивация что если откажемся от беларуского тплива то вырастут цены на него не выдерживает никакой критики У нас цены на него живут своей жизнью Постоянно в + не зависимо от цен на нефть. Когда нефть падает цены на тполиво забывают упасть Но как только цена на нефть вверх и цены мгновенно вверх...
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13.08.2021 12:15 Ответить
Не забывай, что у нас больше половины цены топлива - налоги и акцизы. "Велике Крадівництво" само себя не накормит.
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13.08.2021 12:21 Ответить
Своим комметарием Гетьманцев показал, что отрабатывает чей-то заказ, так как ничего не смыслит в организации поставок топлива. Интересно, как будет отмораживаться Гетьманцев, когда поставки топлива прекратятся и будет повод для очередного скачка цен.
Если бы он думал в интересах государства, то давно бы уже кричал на каждом эфире о строительстве нефтехранилищ с целью недопущения дефицита.
Думаю, что Меркель едет к Зеленскому как раз по поводу использования газовых хранилищ, так как Газпром резко сократил закачку газа в их хранилища, из-за чего резко произошел скачек цен на газ.
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13.08.2021 12:24 Ответить
Ссати у ворогів так по повійськи...Утриманки народу,блд...
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13.08.2021 12:31 Ответить
Кто такой этот Гетманцев?... Почему все его отрыжки на публику озаглавлены раболепием к ВРАГУ? При всей необходимой дипломатичности и чувстве такта к сопредельным государствам, этот человек явный ренегат, с задней мыслью о сдаче общепринятых народом Украины позиций! Чьи мысли озвучивает этот коллаборант из "Слуг без народа"?...
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13.08.2021 12:33 Ответить
Много на земле Украинской идиотов! Питання припинення поставок палива з Білорусі не розглядається, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 7308
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13.08.2021 12:47 Ответить
А этот всё о процветании российского и белорусского бизнеса печется. Ну, и о благополучии аффилированных с ним украинских персонажей.
Кстати, Гетманцев, а если-таки Беларусь запретит поставки топлива в Украину, например, по просьбе России и соответствующей компенсации от неё. Ты тогда повесишься, я правильно понял?
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13.08.2021 13:13 Ответить
гетьманцев чекає, що Україна отримає санкції від Байдена за торгівлю з бульболідером ?

У белорусских банков начались проблемы с платежами через SWIFT

Крупные белорусские банки столкнулись с проблемами при проведении транграничных платежей через международную систему SWIFT.
.. на проблемы массово жалуются клиенты БСБ Банка, «Дабрабыта», БПС-Сбербанка, БелВЭБа, Беларусбанка, Белагропромбанка, Приорбанка и Альфа-Банка. Многим из них перестали приходить деньги из-за рубежа.

SWIFT можуть прикрити і українські банки, що роблять платежі туди
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13.08.2021 13:32 Ответить
Белорусь стала нефтяным гигантом! Питання припинення поставок палива з Білорусі не розглядається, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 2413
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13.08.2021 13:32 Ответить
этот гетманцев засланный казачок.
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13.08.2021 13:40 Ответить
правильно-поможем убийце материально...
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13.08.2021 14:08 Ответить
Когда начнуть хотя бы РАСМАТРИВАТЬСЯ варианты отказа торговли с РФ и Минском... ???? За кого проголосовать чтобы границу полностью с РФией и Минском закрыли ?
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13.08.2021 14:17 Ответить
Вот жеж наши,санкционеры херовы,лицемеры убогие...На Бульбофюррера погавкивают, а бензинчик его посасывают! Питання припинення поставок палива з Білорусі не розглядається, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 5277
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13.08.2021 14:40 Ответить
А хто це... Гетманцєв?
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13.08.2021 15:15 Ответить
Запад ввел санкции пртив Беларуси за режим Лукашенко. И мы туда же примазываемся. Мы понимаете ли демократы. Если бы на нас не напала московия, то против нас Запад ввел бы санкции такого же уровня, что и против Беларуси. Ведь у нас кланово-олигархическая система. У нас всем упиавляют олигархи.
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13.08.2021 15:45 Ответить
Но в действительности санкции некоторые даже есть, но без афиширования их. В том числе, нас не берут в НАТО, ЕС, нам почти не продают оружие и много других проявлений. Нас используют только как поставщика продуктов минимальной обработки, сырья. Поэтому наш шум проти Беларуси выглядит смешно.
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13.08.2021 15:52 Ответить
 
 