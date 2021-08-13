Штамм коронавируса "дельта" зафиксирован в Сумской области, - ОГА
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13 августа в Сумской области зарегистрировали новый штамм коронавирус "дельта".
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина об этом на брифинге заявила заместитель начальника департамента здравоохранения Сумской ОГА Галина Хомета.
"Нам поступили тест системы на обнаружение штамма "дельта". Поэтому можем сказать, что вариант "дельта" обнаружили и в нашей области", - сказала она.
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Захворюваність на коронавірус знову зростає, треба суттєво наростити темпи вакцинації. Про це сказав п'ятий президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко журналістам в Ужгороді.
«Нова хвиля невідворотна. Більше того, вона вже почалася. Кількість нових хворих, які захворіли на коронавірус, вже більше 1200 людей. Якщо брати статистику Національної академії наук, Україна вже заплатила дуже велику ціну - 150 тисяч людей померли від коронавірусу. Ніхто не вірить «статистиці» Зеленського, який каже, що померли менше 60 тисяч. Це брехня. Тому що кожна родина, кожна людина в Україні має близького друга, родича, знайомого, який, на жаль, пішов з життя, у зв'язку з тим, що він не отримав вакцинування, ліки, кисень і ліжко в лікарні. Чому? Бо кошти з коронавірусного фонду владою були розкрадені», - зауважив Петро Порошенко.
«Ще в березні минулого року я подав пропозиції у Верховну Раду для того, щоб сформувати коронавірусний фонд. Але кошти забрали з культури, ліквідувавши програми Українського культурного фонду, театру, мистецтва, освіти - зупинивши програму Нової української школи. Кошти забрали з децентралізації, забрали в громад. І куди ж вони передали? Чи створили вони нові ліжка? Чи вони побудували кисень? Чи вони зробили попередню оплату, щоб вже у другій половині 2020 року мати вакцину? Ні. Вони їх розкрадали через вдвічі завищені суми, які вони витрачають на «велике крадівництво». Бо вартість доріг при Зеленському зросла майже вдвічі в порівнянні з вартістю доріг, які розпочали при Порошенку», - обурився п'ятий Президент.
«Що відбувається зараз? Зараз є новий, надзвичайно небезпечний штам «Дельта». Ми маємо унікальну можливість зараз різко наростити вакцинування. Треба було це робити в січні, тоді коли робив це весь світ. Ми залишили зараз де-факто 95% населення України невакцинованим. Не ведеться кампанія пояснення населенню, що таке вакцинація. Чому? Бо всі відосики Зеленський знімає лише для того, щоб відволікти увагу від тих численних провалів, які на сьогоднішній день продемонструвала ця «зелена влада», - зауважує Порошенко.
«Треба терміново вакцинувати людей. Треба закупити вже зараз ******* ліки, які за ці 7-8 місяців світова фармакологія розробила. Вакциновані люди, навіть якщо вони і захворіють, набагато легше переносять хворобу. І я закликаю з цим не жартувати. Закупити якісні вакцини. Співпрацювати зі світовим співтовариством, забезпечити необхідні кроки для захисту людей і врятувати життя», - резюмує п'ятий Президент.
1. Вакцинация во время эпидемий запрещена (потому что вирус еще больше мутирует и вакцина становится бесполезной).... 2. Вакцины не прошли все фазы испытаний (это как аксиома - и тут нет оправдания что мол вирус и некогда ждать это бред!! - жизни людей дороже).
3. Перед вакцинацией должно проводится медицинское обследование. 4. Добровольность.
Нарушены ВСЕ БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ вакцинации !!!! .. Прививайтесь Нелохи !!! (с)
1. Например, вакцинацию от кори проводят и во время вспышек, она эффективна даже когда ее делают зараженному человеку (до 72 часов после контакта, если память не изменяет).
2. Заболело в Украине 2,2 млн из них умерло 53 тыс. Вакцинировано 2,8 млн, а умерла одна женщина, проигнорировавшая противопоказания к вакцинации.
3. Проводи, это не запрещено.
4. Всегда можешь отказаться. Без твоей подписи с согласием на листе-опроснике тебе вакцину не вколят.
А насчет эпидемий кори - It has been estimated that 7-8 million children died each year due to measles virus infections in the pre-vaccine era. Это в разы больше, чем умерло при нынешней ковидной.
И то, что кроь очень сильно задавили - заслуга вакцинаторов.