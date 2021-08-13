Штамм коронавируса "дельта" зафиксирован в Сумской области, - ОГА

13 августа в Сумской области зарегистрировали новый штамм коронавирус "дельта".

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина об этом на брифинге заявила заместитель начальника департамента здравоохранения Сумской ОГА Галина Хомета.

"Нам поступили тест системы на обнаружение штамма "дельта". Поэтому можем сказать, что вариант "дельта" обнаружили и в нашей области", - сказала она.

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