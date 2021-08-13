Штам коронавірусу "дельта" зафіксовано в Сумській області, - ОДА

13 серпня в Сумській області зареєстрували новий штам коронавірус "дельта".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна про це на брифінгу заявила заступниця начальника департаменту охорони здоров'я Сумської ОДА Галина Хомета.

"Нам надійшли тест системи на виявлення штаму "дельта". Тому можемо сказати, що варіант "дельта" виявили і в нашій області", - сказала вона.

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