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Штам коронавірусу "дельта" зафіксовано в Сумській області, - ОДА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Штам коронавірусу

13 серпня в Сумській області зареєстрували новий штам коронавірус "дельта".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна про це на брифінгу заявила заступниця начальника департаменту охорони здоров'я Сумської ОДА Галина Хомета.

"Нам надійшли тест системи на виявлення штаму "дельта". Тому можемо сказати, що варіант "дельта" виявили і в нашій області", - сказала вона.

Також читайте: "Дельта"-штам атакує: Росія другий день поспіль б'є свій рекорд з добової смертності від COVID-19
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Топ коментарі
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13.08.2021 12:32
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Петро Порошенко: "Нова хвиля коронавірусу невідворотна, треба суттєво наростити темпи вакцинації"!
Захворюваність на коронавірус знову зростає, треба суттєво наростити темпи вакцинації. Про це сказав п'ятий президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко журналістам в Ужгороді.
«Нова хвиля невідворотна. Більше того, вона вже почалася. Кількість нових хворих, які захворіли на коронавірус, вже більше 1200 людей. Якщо брати статистику Національної академії наук, Україна вже заплатила дуже велику ціну - 150 тисяч людей померли від коронавірусу. Ніхто не вірить «статистиці» Зеленського, який каже, що померли менше 60 тисяч. Це брехня. Тому що кожна родина, кожна людина в Україні має близького друга, родича, знайомого, який, на жаль, пішов з життя, у зв'язку з тим, що він не отримав вакцинування, ліки, кисень і ліжко в лікарні. Чому? Бо кошти з коронавірусного фонду владою були розкрадені», - зауважив Петро Порошенко.
«Ще в березні минулого року я подав пропозиції у Верховну Раду для того, щоб сформувати коронавірусний фонд. Але кошти забрали з культури, ліквідувавши програми Українського культурного фонду, театру, мистецтва, освіти - зупинивши програму Нової української школи. Кошти забрали з децентралізації, забрали в громад. І куди ж вони передали? Чи створили вони нові ліжка? Чи вони побудували кисень? Чи вони зробили попередню оплату, щоб вже у другій половині 2020 року мати вакцину? Ні. Вони їх розкрадали через вдвічі завищені суми, які вони витрачають на «велике крадівництво». Бо вартість доріг при Зеленському зросла майже вдвічі в порівнянні з вартістю доріг, які розпочали при Порошенку», - обурився п'ятий Президент.
«Що відбувається зараз? Зараз є новий, надзвичайно небезпечний штам «Дельта». Ми маємо унікальну можливість зараз різко наростити вакцинування. Треба було це робити в січні, тоді коли робив це весь світ. Ми залишили зараз де-факто 95% населення України невакцинованим. Не ведеться кампанія пояснення населенню, що таке вакцинація. Чому? Бо всі відосики Зеленський знімає лише для того, щоб відволікти увагу від тих численних провалів, які на сьогоднішній день продемонструвала ця «зелена влада», - зауважує Порошенко.
«Треба терміново вакцинувати людей. Треба закупити вже зараз ******* ліки, які за ці 7-8 місяців світова фармакологія розробила. Вакциновані люди, навіть якщо вони і захворіють, набагато легше переносять хворобу. І я закликаю з цим не жартувати. Закупити якісні вакцини. Співпрацювати зі світовим співтовариством, забезпечити необхідні кроки для захисту людей і врятувати життя», - резюмує п'ятий Президент.
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13.08.2021 12:37
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Приятно как ПП троллит Вислюка, настоящая политическая сатира. 95 квартал наоборот
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13.08.2021 12:55
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Границы с рашкой открыты, это неизбежно, заробитчане навезут заразы. А когда и нас тоже будут сотнями в день умирать, наше доблестное правительство проснется и начнет что-то делать. Не факт, что делать что-то правильно, это правда, но хоть факапить начнет.
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13.08.2021 12:28 Відповісти
"Нам поступили тест системы на обнаружение штамма "дельта". Поэтому можем сказать, что вариант "дельта" обнаружили и в нашей области", - сказала она.----нечего добавить Штамм коронавируса "дельта" зафиксирован в Сумской области, - ОГА - Цензор.НЕТ 825
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13.08.2021 12:30 Відповісти
Так в минздраве их главный Айболит говорил на днях что тесты на Дельту у них будут ТОЛЬКО в сентябре !? Штам коронавірусу "дельта" зафіксовано в Сумській області, - ОДА - Цензор.НЕТ 7882
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13.08.2021 12:49 Відповісти
значить він давно і його багато вже в Україні. раз перший тест і одразу те, шо шукали.
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13.08.2021 13:08 Відповісти
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13.08.2021 12:32 Відповісти
Штамм коронавируса "дельта" зафиксирован в Сумской области, - ОГА - Цензор.НЕТ 2842
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13.08.2021 12:35 Відповісти
Петро Порошенко: "Нова хвиля коронавірусу невідворотна, треба суттєво наростити темпи вакцинації"!
Захворюваність на коронавірус знову зростає, треба суттєво наростити темпи вакцинації. Про це сказав п'ятий президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко журналістам в Ужгороді.
«Нова хвиля невідворотна. Більше того, вона вже почалася. Кількість нових хворих, які захворіли на коронавірус, вже більше 1200 людей. Якщо брати статистику Національної академії наук, Україна вже заплатила дуже велику ціну - 150 тисяч людей померли від коронавірусу. Ніхто не вірить «статистиці» Зеленського, який каже, що померли менше 60 тисяч. Це брехня. Тому що кожна родина, кожна людина в Україні має близького друга, родича, знайомого, який, на жаль, пішов з життя, у зв'язку з тим, що він не отримав вакцинування, ліки, кисень і ліжко в лікарні. Чому? Бо кошти з коронавірусного фонду владою були розкрадені», - зауважив Петро Порошенко.
«Ще в березні минулого року я подав пропозиції у Верховну Раду для того, щоб сформувати коронавірусний фонд. Але кошти забрали з культури, ліквідувавши програми Українського культурного фонду, театру, мистецтва, освіти - зупинивши програму Нової української школи. Кошти забрали з децентралізації, забрали в громад. І куди ж вони передали? Чи створили вони нові ліжка? Чи вони побудували кисень? Чи вони зробили попередню оплату, щоб вже у другій половині 2020 року мати вакцину? Ні. Вони їх розкрадали через вдвічі завищені суми, які вони витрачають на «велике крадівництво». Бо вартість доріг при Зеленському зросла майже вдвічі в порівнянні з вартістю доріг, які розпочали при Порошенку», - обурився п'ятий Президент.
«Що відбувається зараз? Зараз є новий, надзвичайно небезпечний штам «Дельта». Ми маємо унікальну можливість зараз різко наростити вакцинування. Треба було це робити в січні, тоді коли робив це весь світ. Ми залишили зараз де-факто 95% населення України невакцинованим. Не ведеться кампанія пояснення населенню, що таке вакцинація. Чому? Бо всі відосики Зеленський знімає лише для того, щоб відволікти увагу від тих численних провалів, які на сьогоднішній день продемонструвала ця «зелена влада», - зауважує Порошенко.
«Треба терміново вакцинувати людей. Треба закупити вже зараз ******* ліки, які за ці 7-8 місяців світова фармакологія розробила. Вакциновані люди, навіть якщо вони і захворіють, набагато легше переносять хворобу. І я закликаю з цим не жартувати. Закупити якісні вакцини. Співпрацювати зі світовим співтовариством, забезпечити необхідні кроки для захисту людей і врятувати життя», - резюмує п'ятий Президент.
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13.08.2021 12:37 Відповісти
Приятно как ПП троллит Вислюка, настоящая политическая сатира. 95 квартал наоборот
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13.08.2021 12:55 Відповісти
Ещё раз по поводу вакцинации. Нарушены базовые ("золотые") принципы вакцинации:

1. Вакцинация во время эпидемий запрещена (потому что вирус еще больше мутирует и вакцина становится бесполезной).... 2. Вакцины не прошли все фазы испытаний (это как аксиома - и тут нет оправдания что мол вирус и некогда ждать это бред!! - жизни людей дороже).
3. Перед вакцинацией должно проводится медицинское обследование. 4. Добровольность.
Нарушены ВСЕ БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ вакцинации !!!! .. Прививайтесь Нелохи !!! (с)
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13.08.2021 12:41 Відповісти
п.с. По 3 пункту - МОЗ разрешил вакцинировать при температуре !!! .. И я все больше убеждаюсь в том что все дело не в вирусе - а в вакцинации .. Зачем и кому это нужно знают все вменяемые .
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13.08.2021 12:46 Відповісти
так нет же эпидемии, нехватает процентОв
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13.08.2021 12:56 Відповісти
... я уже говорил и это не мои слова а Нобелевского лауреата по вирусологии - 1 доза вакцины усыпляет иммунитет (ставит на паузу). 2-я доза заражает(если вы еще не заразились Дельтой). 3-я доза - включает иммунитет но уже поздно - болезнь поразила весь организм...пздц
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13.08.2021 13:03 Відповісти
Пока не дашь ссылку на источник - это просто твои фантазии.
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13.08.2021 18:34 Відповісти
там где я читал - уже нет.. сносят на раз-два...как-то найду скину.. но тебе я смотрю хоть кол на голове теши - все пох.
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13.08.2021 22:17 Відповісти
А по мнению этого лауреата 2-я доза заражает чем? У Пфайзера и Модерны там целого вируса нет, только малая часть РНК. А у Джонсона вообще 2-й дозы нет. Облажался твой "лауреат".
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13.08.2021 23:31 Відповісти
Не надо врать.
1. Например, вакцинацию от кори проводят и во время вспышек, она эффективна даже когда ее делают зараженному человеку (до 72 часов после контакта, если память не изменяет).
2. Заболело в Украине 2,2 млн из них умерло 53 тыс. Вакцинировано 2,8 млн, а умерла одна женщина, проигнорировавшая противопоказания к вакцинации.
3. Проводи, это не запрещено.
4. Всегда можешь отказаться. Без твоей подписи с согласием на листе-опроснике тебе вакцину не вколят.
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13.08.2021 18:33 Відповісти
корь - это не ковид и сравнивать их нельзя, при кори есть вспышки но нет эпидемии.... когда всплывет ВСЯ статистика - кого-то будут искать и вешать !! И ты до сих пор не согласен что в вакцинации нарушены ВСЕ "золотые" правила !? ..значить ты поц !!!
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13.08.2021 22:21 Відповісти
Когда ты писал "Вакцинация во время эпидемий запрещена (потому что вирус еще больше мутирует и вакцина становится бесполезной" то явно имел в виду другую болезнь, а не ковид.

А насчет эпидемий кори - It has been estimated that 7-8 million children died each year due to measles virus infections in the pre-vaccine era. Это в разы больше, чем умерло при нынешней ковидной.
И то, что кроь очень сильно задавили - заслуга вакцинаторов.
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13.08.2021 23:50 Відповісти
в этой истории с короной много мутного, начиная с вылова ментами пловца в Гидропарке и отключения метро с поездами, и до сих пор сплошное шапито
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13.08.2021 13:05 Відповісти
Кто то создал отличнейшее биологическое оружие и способ зароботка.
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13.08.2021 14:25 Відповісти
 
 