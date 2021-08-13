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В Кремле назвали темы переговоров Меркель с Путиным

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Кремле назвали темы переговоров Меркель с Путиным

В Кремле подтвердили предстоящую встречу президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель. Встреча состоится 20 августа в Москве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина.

"Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов", - отметили в пресс-службе Путина.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, представитель правительства Германии заявил, что Меркель перед визитом в Украину посетит РФ. Подробности программы сообщат в начале следующей недели.
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Топ комментарии
+21
В Кремле назвали темы переговоров Меркель с Путиным - Цензор.НЕТ 845
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13.08.2021 13:21
+14
Я так понимаю у них своя крымска платформа В Кремле назвали темы переговоров Меркель с Путиным - Цензор.НЕТ 8212
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13.08.2021 13:19
+10
Основная тема это трудоустройство бабушки в газпром
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13.08.2021 13:24
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Я так понимаю у них своя крымска платформа В Кремле назвали темы переговоров Меркель с Путиным - Цензор.НЕТ 8212
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13.08.2021 13:19 Ответить
В Кремле назвали темы переговоров Меркель с Путиным - Цензор.НЕТ 845
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13.08.2021 13:21 Ответить
А хочешь, я тебе покажу орган дедушки? У Кремлі назвали теми переговорів Меркель із Путіним - Цензор.НЕТ 9687
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13.08.2021 13:37 Ответить
Завоюем всю Европу и поделим пополам....
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13.08.2021 13:45 Ответить
Да какое нах сотрудничество, через месяц фра-штази отправляется во своясьи, поехала за цу перед визитом к Зеленскому
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13.08.2021 13:23 Ответить
Выплата ей пенсии
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13.08.2021 14:18 Ответить
с зекрысой вообще кто то ещё считается в этом мире?уже никто не считает нужным даже хоть немного показного уважения показать...капец
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13.08.2021 13:24 Ответить
Ангела Меркель - ангел лицемерия и продажности, посланик бога Приапа (Приапища) в миру *****, принесет Украине отваратные известия к юбилею В Кремле назвали темы переговоров Меркель с Путиным - Цензор.НЕТ 9507
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13.08.2021 13:24 Ответить
Основная тема это трудоустройство бабушки в газпром
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13.08.2021 13:24 Ответить
Фрау будет выбивать с Вована должность в наблюдательном совете Северного потока-2. В Кремле назвали темы переговоров Меркель с Путиным - Цензор.НЕТ 5356
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13.08.2021 13:25 Ответить
Она все уже давно выбила.
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13.08.2021 13:26 Ответить
Как Зю себя ведет так к нему и относятся
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13.08.2021 13:26 Ответить
Получить паспорт с петухом-уродом.
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13.08.2021 13:29 Ответить
После московии домой пусть летит нам ихние формулы нах не надо!
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13.08.2021 13:30 Ответить
Хохли мають ту владу, яка має їх. Українців, думаючих людей шкода, які не обирали ЗЕлене лайно, яке здає всі фронти, від військового до зовнішньополітичного
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13.08.2021 13:31 Ответить
Секс-тур Ангели
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13.08.2021 13:32 Ответить
ПОЕДЕТ В МАЦКУ ЧТОБЫ УЗНАТЬ КАКУЮ ДОЛЖНОСТЬ ЕЙ ПРОРОЧАТ В СЕВЕРНОМ ПОТОКЕ 2 ..
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13.08.2021 13:33 Ответить
тема только одна - должность бабушки в газпроме или гос корпорации рф, но не хуже чем у шредера...
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13.08.2021 13:34 Ответить
Шльондра. Що вона буде робити, коли мільйони українських біженців хлинуть в Європу, після заохочення апетитів *****?
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13.08.2021 13:34 Ответить
Это унижение Украины.Получается они там шуры муры. А потом Украину перед фактом.
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13.08.2021 13:35 Ответить
Обсуждали будущую запись в трудовой книжке Ангелы.
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13.08.2021 13:41 Ответить
Фрау Риббентроп и ***** отметят 60-летний юбилей начала строительства Берлинской стены
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13.08.2021 13:45 Ответить
Порноактрисы так всегда поступают и нашим и вашим ,все ради денег. Главное ни каких принципов не придерживаться , за определенное вознаграждение можно во все дыры.
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13.08.2021 14:21 Ответить
Напевно отримати дозвіл кремля на візит до України.
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13.08.2021 14:45 Ответить








Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky

·46 мин

Какие документы надо было поднять из архивов Штази, чтобы превратить Канцлерин Германии в дрессированную собачонку ? 22 августа ей поручено прибежать в Киев из Москвы из путинским ультиматумом в зубах.
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13.08.2021 15:08 Ответить
Вот это четко и конкретно! У Кремлі назвали теми переговорів Меркель із Путіним - Цензор.НЕТ 1764
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13.08.2021 15:14 Ответить
Мотається ***** як перед смертью...
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13.08.2021 15:25 Ответить
Перед візитом до України 22 серпня, Меркель поїде 20 серпня до Хла, щоб звірити годинники.
Насправді все мало б бути у зворотному порядку.
Спочатку Україна, а потім Хло.
Тепер позиція узгоджується не з нами, а з агресором.
Ну і за посаду в правлінні якогось РАО перетруть.)
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13.08.2021 16:02 Ответить
 
 