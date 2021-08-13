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В Кремле назвали темы переговоров Меркель с Путиным
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Кремле подтвердили предстоящую встречу президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель. Встреча состоится 20 августа в Москве.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина.
"Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов", - отметили в пресс-службе Путина.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, представитель правительства Германии заявил, что Меркель перед визитом в Украину посетит РФ. Подробности программы сообщат в начале следующей недели.
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+21 Zelya Vsyo
показать весь комментарий13.08.2021 13:21
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показать весь комментарий13.08.2021 13:24
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Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
·46 мин
Какие документы надо было поднять из архивов Штази, чтобы превратить Канцлерин Германии в дрессированную собачонку ? 22 августа ей поручено прибежать в Киев из Москвы из путинским ультиматумом в зубах.
Насправді все мало б бути у зворотному порядку.
Спочатку Україна, а потім Хло.
Тепер позиція узгоджується не з нами, а з агресором.
Ну і за посаду в правлінні якогось РАО перетруть.)