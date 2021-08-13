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У Кремлі назвали теми переговорів Меркель із Путіним

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Кремлі назвали теми переговорів Меркель із Путіним

У Кремлі підтвердили майбутню зустріч президента РФ Володимира Путіна з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Зустріч відбудеться 20 серпня в Москві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна.

"Планується обговорити стан і перспективи розвитку двостороннього співробітництва в різних областях, а також розглянути низку актуальних міжнародних і регіональних питань", - зазначили в пресслужбі Путіна.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, представник уряду Німеччини заявив, що Меркель перед візитом в Україну відвідає РФ. Подробиці програми повідомлять на початку наступного тижня.

Також читайте: Причиною загострення на Донбасі можуть бути майбутні зустрічі Зеленського з Меркель і Байденом, - Гармаш
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Топ коментарі
+21
В Кремле назвали темы переговоров Меркель с Путиным - Цензор.НЕТ 845
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13.08.2021 13:21
+14
Я так понимаю у них своя крымска платформа В Кремле назвали темы переговоров Меркель с Путиным - Цензор.НЕТ 8212
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13.08.2021 13:19
+10
Основная тема это трудоустройство бабушки в газпром
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13.08.2021 13:24
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Я так понимаю у них своя крымска платформа В Кремле назвали темы переговоров Меркель с Путиным - Цензор.НЕТ 8212
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13.08.2021 13:19 Відповісти
В Кремле назвали темы переговоров Меркель с Путиным - Цензор.НЕТ 845
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13.08.2021 13:21 Відповісти
А хочешь, я тебе покажу орган дедушки? У Кремлі назвали теми переговорів Меркель із Путіним - Цензор.НЕТ 9687
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13.08.2021 13:37 Відповісти
Завоюем всю Европу и поделим пополам....
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13.08.2021 13:45 Відповісти
Да какое нах сотрудничество, через месяц фра-штази отправляется во своясьи, поехала за цу перед визитом к Зеленскому
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13.08.2021 13:23 Відповісти
Выплата ей пенсии
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13.08.2021 14:18 Відповісти
с зекрысой вообще кто то ещё считается в этом мире?уже никто не считает нужным даже хоть немного показного уважения показать...капец
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13.08.2021 13:24 Відповісти
Ангела Меркель - ангел лицемерия и продажности, посланик бога Приапа (Приапища) в миру *****, принесет Украине отваратные известия к юбилею В Кремле назвали темы переговоров Меркель с Путиным - Цензор.НЕТ 9507
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13.08.2021 13:24 Відповісти
Основная тема это трудоустройство бабушки в газпром
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13.08.2021 13:24 Відповісти
Фрау будет выбивать с Вована должность в наблюдательном совете Северного потока-2. В Кремле назвали темы переговоров Меркель с Путиным - Цензор.НЕТ 5356
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13.08.2021 13:25 Відповісти
Она все уже давно выбила.
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13.08.2021 13:26 Відповісти
Как Зю себя ведет так к нему и относятся
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13.08.2021 13:26 Відповісти
Получить паспорт с петухом-уродом.
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13.08.2021 13:29 Відповісти
После московии домой пусть летит нам ихние формулы нах не надо!
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13.08.2021 13:30 Відповісти
Хохли мають ту владу, яка має їх. Українців, думаючих людей шкода, які не обирали ЗЕлене лайно, яке здає всі фронти, від військового до зовнішньополітичного
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13.08.2021 13:31 Відповісти
Секс-тур Ангели
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13.08.2021 13:32 Відповісти
ПОЕДЕТ В МАЦКУ ЧТОБЫ УЗНАТЬ КАКУЮ ДОЛЖНОСТЬ ЕЙ ПРОРОЧАТ В СЕВЕРНОМ ПОТОКЕ 2 ..
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13.08.2021 13:33 Відповісти
тема только одна - должность бабушки в газпроме или гос корпорации рф, но не хуже чем у шредера...
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13.08.2021 13:34 Відповісти
Шльондра. Що вона буде робити, коли мільйони українських біженців хлинуть в Європу, після заохочення апетитів *****?
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13.08.2021 13:34 Відповісти
Это унижение Украины.Получается они там шуры муры. А потом Украину перед фактом.
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13.08.2021 13:35 Відповісти
Обсуждали будущую запись в трудовой книжке Ангелы.
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13.08.2021 13:41 Відповісти
Фрау Риббентроп и ***** отметят 60-летний юбилей начала строительства Берлинской стены
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13.08.2021 13:45 Відповісти
Порноактрисы так всегда поступают и нашим и вашим ,все ради денег. Главное ни каких принципов не придерживаться , за определенное вознаграждение можно во все дыры.
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13.08.2021 14:21 Відповісти
Напевно отримати дозвіл кремля на візит до України.
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13.08.2021 14:45 Відповісти








Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky

·46 мин

Какие документы надо было поднять из архивов Штази, чтобы превратить Канцлерин Германии в дрессированную собачонку ? 22 августа ей поручено прибежать в Киев из Москвы из путинским ультиматумом в зубах.
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13.08.2021 15:08 Відповісти
Вот это четко и конкретно! У Кремлі назвали теми переговорів Меркель із Путіним - Цензор.НЕТ 1764
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13.08.2021 15:14 Відповісти
Мотається ***** як перед смертью...
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13.08.2021 15:25 Відповісти
Перед візитом до України 22 серпня, Меркель поїде 20 серпня до Хла, щоб звірити годинники.
Насправді все мало б бути у зворотному порядку.
Спочатку Україна, а потім Хло.
Тепер позиція узгоджується не з нами, а з агресором.
Ну і за посаду в правлінні якогось РАО перетруть.)
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13.08.2021 16:02 Відповісти
 
 