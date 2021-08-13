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У Кремлі назвали теми переговорів Меркель із Путіним
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Кремлі підтвердили майбутню зустріч президента РФ Володимира Путіна з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Зустріч відбудеться 20 серпня в Москві.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна.
"Планується обговорити стан і перспективи розвитку двостороннього співробітництва в різних областях, а також розглянути низку актуальних міжнародних і регіональних питань", - зазначили в пресслужбі Путіна.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, представник уряду Німеччини заявив, що Меркель перед візитом в Україну відвідає РФ. Подробиці програми повідомлять на початку наступного тижня.
Топ коментарі
+21 Zelya Vsyo
показати весь коментар13.08.2021 13:21
+14 Підлога Маккартні
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+10 Mykola Vovk
показати весь коментар13.08.2021 13:24
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Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
·46 мин
Какие документы надо было поднять из архивов Штази, чтобы превратить Канцлерин Германии в дрессированную собачонку ? 22 августа ей поручено прибежать в Киев из Москвы из путинским ультиматумом в зубах.
Насправді все мало б бути у зворотному порядку.
Спочатку Україна, а потім Хло.
Тепер позиція узгоджується не з нами, а з агресором.
Ну і за посаду в правлінні якогось РАО перетруть.)