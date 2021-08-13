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Меркель перед візитом до Києва відвідає Москву

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Меркель перед візитом до Києва відвідає Москву

Канцлер Німеччини Ангела Меркель перед візитом в Україну відвідає РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Візит Меркель в Москву запланований на 20 серпня. 22 серпня канцлер ФРН відвідає Україну.

Також читайте: Причиною загострення на Донбасі можуть бути майбутні зустрічі Зеленського з Меркель і Байденом, - Гармаш

Канцлер Німеччини Ангела Меркель 20 серпня відвідає Росію, а 22 серпня - Україну, повідомив у п'ятницю журналістам офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт.

"Канцлер у п'ятницю відвідає Москву, а в неділю - Київ", - сказав він у Берліні.

Зайберт зазначив, що Меркель зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Цілком очевидно, що вона зустрінеться з президентом", - сказав він, відповідаючи на запитання "Інтерфаксу" (Interfax.ru).

Зайберт додав, що наразі не може повідомити інших подробиць програми візиту.

Для Меркель у вересні закінчується канцлерський термін, на наступних парламентських виборах вона свою кандидатуру не висуває.
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Топ коментарі
+55
Инструкции получать будет?
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13.08.2021 12:55
+30
Я даже на минут не сомневался, что так будет. Она уже и не шифруется пред отставкой)
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13.08.2021 12:58
+29
Хочет станцевать с ****** на последок
Меркель перед визитом в Киев посетит Москву - Цензор.НЕТ 8623
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13.08.2021 12:59
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Инструкции получать будет?
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13.08.2021 12:55 Відповісти
Хочет станцевать с ****** на последок
Меркель перед визитом в Киев посетит Москву - Цензор.НЕТ 8623
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13.08.2021 12:59 Відповісти
...и совместит приятное с полезным, обсудив свою зарплату в Набсовете "Северного потока".
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13.08.2021 15:03 Відповісти
Ну а чего нет? Бизнессс с рашкой это деньги Германии, если в Украине 73% населения решили лечь под кремль, то чего Германия должна отказывать себе с бизнессе с ними и терять деньги?
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13.08.2021 13:06 Відповісти
Чому порохоботи всі такі тупі? чому всі порохоботи в упор не помічають ватну наволоч, бувшу риготу ОПЗЖ, всяних там шаріїв та мураєвих, у них лише зебобіки в голові. Лохторат зеленського - це тупа інертна маса, яка не має ідеології,але піддається маніпуляції і буде голосувати на чергових виборах як карта ляже.
А от ватний електорат - він ядерний. Вони своїх переконань не змінюють. Це фанатики. А фанатики для пороходрочерів - це свої люди.
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13.08.2021 13:30 Відповісти
Від тебе мацою смердить.
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13.08.2021 13:41 Відповісти
кугут, а кому нах впало твоё мнение?
иди на сайты своих кугутов и там обсуждайте свои тупые высеры...
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13.08.2021 15:38 Відповісти
Вместе с Елдаком... Меркель перед візитом до Києва відвідає Москву - Цензор.НЕТ 4095
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13.08.2021 13:12 Відповісти
хочет точно знать войдет ли она в руководство газпрома после отставки
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13.08.2021 15:05 Відповісти
хлебное место в совете пердёжпрома будет оформлять, заявление писать трудовую книжку сдавать)))))))))))
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14.08.2021 10:17 Відповісти
зп привезет?
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13.08.2021 12:56 Відповісти
За зарплатой ?
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13.08.2021 12:56 Відповісти
За премією.
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13.08.2021 14:11 Відповісти
Чего то Меркель похожа на актрису немецких фильмов больше чем на канцлера
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13.08.2021 12:57 Відповісти
Да ну нах, на такую разве у деда кабаева встанет Меркель перед визитом в Киев посетит Москву - Цензор.НЕТ 9371
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13.08.2021 12:59 Відповісти
Первый Второй, а у него есть чему вставать?
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13.08.2021 14:36 Відповісти
в ФРГ, кстати, есть такой человек, как президент. Только он влачит жалкое существование и его никто не знает. Даже зеленский
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13.08.2021 13:00 Відповісти
Причем актрису, которая надзиратель концлагеря.
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13.08.2021 14:35 Відповісти
******...
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13.08.2021 12:58 Відповісти
Я даже на минут не сомневался, что так будет. Она уже и не шифруется пред отставкой)
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13.08.2021 12:58 Відповісти
Так смысл шифроваться... скоро должность в газпроме занимать. Пугает что земрази уже начинают рассказывать сказки что в формуле шлюхемаера ничего страшного нет.
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13.08.2021 12:59 Відповісти
Подивимся Меркель в очі, і договоримось десь посередині.
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13.08.2021 17:16 Відповісти
Трудовую книжку оформлять
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13.08.2021 12:58 Відповісти
за отпускными?
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13.08.2021 12:58 Відповісти
должность в Газпроме клянчить?
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13.08.2021 13:00 Відповісти
ну вот все и стало на свои места ))))
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13.08.2021 13:00 Відповісти
Канцлер Меркель посетит Москву - для Меркель в сентябре заканчивается канцлерский срок, на следующих парламентских выборах она свою кандидатуру не выдвигает - едет устраиваться на работу - традиция такая, заложенная федеральным канцлером Gerhard Fritz Kurt Schröder-ом.
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13.08.2021 13:00 Відповісти
бггг, чтоб не ляпнуть или не наобещать чего лишнего, чтобы не расстроить патрона...
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13.08.2021 13:01 Відповісти
Меркель перед визитом в Киев посетит Москву - Цензор.НЕТ 9925 Меркель перед визитом в Киев посетит Москву - Цензор.НЕТ 9925 Меркель перед визитом в Киев посетит Москву - Цензор.НЕТ 9862 .....а как же шпацирен без партайгенносе Пукина????
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13.08.2021 13:02 Відповісти
Кто бы сомневался
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13.08.2021 13:02 Відповісти
Цікаво, Бубочка про це НЕ знав, чи нас не хотіли передчасно радувати?
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13.08.2021 13:02 Відповісти
Меркель привезёт в Киев ультиматум формулы Штайнмайера | Условия контракта Украины и Газпрома по СП2 22 августа не случайная дата за день до крымской платформы где показательна дата что она не останется 23 чтоб не злить путина и не останеться на празднования 24го тем более
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13.08.2021 13:03 Відповісти
А оно нам нужно
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13.08.2021 15:47 Відповісти
Эт теперь её на крымской платформе можно и не ждать даже, от как вскрываются консервы **********, отличная лакмусовая бумага
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13.08.2021 13:03 Відповісти
Всі ті візити не мають жодного значення. Вона їде попрощатись.
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13.08.2021 13:03 Відповісти
А что с ним прощаться, у мафии руки длинные, он ее где хочешь достанет и заставит бабло отрабатывать.
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13.08.2021 14:42 Відповісти
Сіла на літак, як приватна особа на пенсії, і через 3 години у Москві. Меркель перед візитом до Києва відвідає Москву - Цензор.НЕТ 4229
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13.08.2021 15:26 Відповісти
За пенсионом заедет /долей акции в СП-2/!?
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13.08.2021 13:03 Відповісти
Поїде до ***** на інструктаж.
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13.08.2021 13:03 Відповісти
Меркель перед визитом в Киев посетит Москву - Цензор.НЕТ 8747
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13.08.2021 13:03 Відповісти
Меркель перед візитом до Києва відвідає Москву - Цензор.НЕТ 8921
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13.08.2021 15:48 Відповісти
Я впевнений , що Меркель вже отримала посаду в газпромі і наразі їде підписи поставити на контрактах !
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13.08.2021 13:04 Відповісти
Ахахаха, квартального петушка фрау рибентропп оттрахает по полной программе.
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13.08.2021 13:05 Відповісти
Это совпадение. Даже и не думайте.
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13.08.2021 13:05 Відповісти
ха.. Меркель перед визитом в Киев посетит Москву - Цензор.НЕТ 5461 кто там еще сомневался - пазл сложился !!! едет получать последние установки куйла..
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13.08.2021 13:08 Відповісти
Вовка(зе), бери больничный!!!!!)))))соскальзывай
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13.08.2021 13:09 Відповісти
Получит от Путина четкие указания и дожмет Зеленского. "ДНР и ЛНР" автономии, Пушилина в спикеры ВР.
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13.08.2021 13:10 Відповісти
Она как и Бубочка перед важным делом получает инструкциию. Ей даже не надо лететь в Оман.
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13.08.2021 13:10 Відповісти
Ничего личного, просто внеплановый инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. Немецкая пунктуальность во всём...
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13.08.2021 13:11 Відповісти
А секретутка зекрысы совсем недавно волав,шо меркелиха сразу к зекрыске поедет -т к в Европе ничего без зекретина не решается...капец
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13.08.2021 13:11 Відповісти
Так вот где собака зарыта! Странно, что мы узнаем об этом только сейчас. Фрау Рибентроп.
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13.08.2021 13:13 Відповісти
значить, привезе якусь нову реінкарнацію "формули штанмайєра"
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13.08.2021 13:15 Відповісти
ну прально, шлюшки-то наперед берут?)))
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13.08.2021 13:15 Відповісти
уже взяла-едет отрабатывать.
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13.08.2021 14:44 Відповісти
Фу.
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13.08.2021 13:18 Відповісти
после москвы, ей тут нех.... делать. она уже кресло в газпроме примеряет
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13.08.2021 13:19 Відповісти
Фрау даже в Оман лететь не надо за инструкциями сразу на московию,не палится совсем!
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13.08.2021 13:23 Відповісти
Старая коммунистка-************.
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13.08.2021 13:24 Відповісти
Такое впечатление, что ее мама -немка от русо-солдата-насильника ее родила. Лучше бы аборт сделала.
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13.08.2021 14:46 Відповісти
Так в маме однозначно не один солдат побывал. Небось целая рота лишнехромосомных орков мамашу пялила. Вот и получилась такая.
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13.08.2021 14:59 Відповісти
м-да, чергове підтвердження просраної зеленським зовнішньої політики.
якщо комусь ще потрібні якісь підтвердження.
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13.08.2021 13:26 Відповісти
Ну да, во всем виновата Меркель, Байден, Макрон и пр. Все абижают Бубочку, сволочи
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13.08.2021 13:31 Відповісти
а PARS цьому не вірить... Десь тут був. Йому все ок
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14.08.2021 10:25 Відповісти
Летит в Газпром, на собеседование с Миллером. Предложили место в совете директоров.
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13.08.2021 13:27 Відповісти
Приедет нагибать ЗЕленых!
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13.08.2021 13:30 Відповісти
Целью Путина с самого начала было: сидеть за одним столом с президентом США, мир делить, и чтобы Меркель была у него на посылках.
Мечты сбываются...
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13.08.2021 13:30 Відповісти
Обсуждается пособие по выходу на пенсию?
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13.08.2021 13:31 Відповісти
Старая комсомолка получит цу?
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13.08.2021 13:32 Відповісти
По моему ещё не приехав в Киев она уже умудрилась обосрать Зеленского.
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13.08.2021 13:35 Відповісти
А целью нашего ЗЄ до сих пор остается заглянуть в глаз ПУ.
Так чему удивляться? Во всем мире уже наслышаны про эту навязчивую идею ЗЄ.
Так почему бы и Анжеле не заглянуть в глаз ПУ?
Дурной пример заразителен.
Решили, что найвеличниший лидер современности, что-то такое знает, чего не знают они
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13.08.2021 13:36 Відповісти
А, понял! Фрау Риббентроп и ***** отметят 60-летний юбилей начала строительства Берлинской стены.
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13.08.2021 13:37 Відповісти
За авансом на нову посаду приїхала.... СОЮЗНИКИ по РАЙХУ...
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13.08.2021 13:39 Відповісти
Комсомолка из ГДР едет к шантажисту из КГБ с призрачной надеждой на неразглашении некоторых деталей из ее комсомольского прошлого. Зря, она так и не поняла что такое бункерфюрер.
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13.08.2021 13:40 Відповісти
Аншлюс фашизма с рашизмом.
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13.08.2021 13:57 Відповісти
нацики і фашики дружать давно! Ще з часів гітлера і мусоліні....
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13.08.2021 14:02 Відповісти
жодного рішення по Україні без СРЕМля?
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13.08.2021 14:01 Відповісти
Гроссен-Шлюхен собралась за инструкциями?Меркель перед візитом до Києва відвідає Москву - Цензор.НЕТ 4015
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13.08.2021 14:04 Відповісти
Пенсионное пособие надо фрау оформить , понимаем.
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13.08.2021 14:15 Відповісти
Меркель перед візитом до Києва відвідає Москву - Цензор.НЕТ 1552
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13.08.2021 14:18 Відповісти
И кто бы сомневался....
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13.08.2021 14:26 Відповісти
Дмитрий Корнейчук сейчас с Dmitriy Korneychuk.

1 ч ·

Меркель перед визитом в Киев заедет к Путину в Росси

Меркель перед візитом до Києва відвідає Москву - Цензор.НЕТ 2630
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13.08.2021 14:38 Відповісти
Меркель инструкции от КГБ получит???
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13.08.2021 14:55 Відповісти
япатсталом..... этозанавес.... большой пажарный занавас с сиреной...........
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13.08.2021 15:22 Відповісти
Ваканцию в Газпроме обсудят. В целом правильно бабушка делает. А так, если заочно---приедет кабинет принимать---а оно уборщицей взяли! Облом. Упредить обязательно надо!
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13.08.2021 15:47 Відповісти
Зачем принимать такие визиты?Вместо Байдена?
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13.08.2021 15:54 Відповісти
Инструкции получить?!
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13.08.2021 17:17 Відповісти
ця німецька шльондра не заспокоїться, поки не відпрацює кожен вкладений в неї пфеннінг.
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13.08.2021 19:38 Відповісти
паехала за инструкциями к спонсору
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13.08.2021 19:41 Відповісти
на Москву собралась? ну и пускай себе идет мимо... Киева... зе-бил, правда не догоняет, курва Меркель перед візитом до Києва відвідає Москву - Цензор.НЕТ 7105 Меркель перед візитом до Києва відвідає Москву - Цензор.НЕТ 3675
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14.08.2021 07:30 Відповісти
 
 