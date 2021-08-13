Меркель перед візитом до Києва відвідає Москву

Канцлер Німеччини Ангела Меркель перед візитом в Україну відвідає РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Візит Меркель в Москву запланований на 20 серпня. 22 серпня канцлер ФРН відвідає Україну.

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Канцлер Німеччини Ангела Меркель 20 серпня відвідає Росію, а 22 серпня - Україну, повідомив у п'ятницю журналістам офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт.

"Канцлер у п'ятницю відвідає Москву, а в неділю - Київ", - сказав він у Берліні.

Зайберт зазначив, що Меркель зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Цілком очевидно, що вона зустрінеться з президентом", - сказав він, відповідаючи на запитання "Інтерфаксу" (Interfax.ru).

Зайберт додав, що наразі не може повідомити інших подробиць програми візиту.

Для Меркель у вересні закінчується канцлерський термін, на наступних парламентських виборах вона свою кандидатуру не висуває.