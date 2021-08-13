Меркель перед візитом до Києва відвідає Москву
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Канцлер Німеччини Ангела Меркель перед візитом в Україну відвідає РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Візит Меркель в Москву запланований на 20 серпня. 22 серпня канцлер ФРН відвідає Україну.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель 20 серпня відвідає Росію, а 22 серпня - Україну, повідомив у п'ятницю журналістам офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт.
"Канцлер у п'ятницю відвідає Москву, а в неділю - Київ", - сказав він у Берліні.
Зайберт зазначив, що Меркель зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним.
"Цілком очевидно, що вона зустрінеться з президентом", - сказав він, відповідаючи на запитання "Інтерфаксу" (Interfax.ru).
Зайберт додав, що наразі не може повідомити інших подробиць програми візиту.
Для Меркель у вересні закінчується канцлерський термін, на наступних парламентських виборах вона свою кандидатуру не висуває.
Будь ласка, зачекайте...
А от ватний електорат - він ядерний. Вони своїх переконань не змінюють. Це фанатики. А фанатики для пороходрочерів - це свої люди.
иди на сайты своих кугутов и там обсуждайте свои тупые высеры...
якщо комусь ще потрібні якісь підтвердження.
Мечты сбываются...
Так чему удивляться? Во всем мире уже наслышаны про эту навязчивую идею ЗЄ.
Так почему бы и Анжеле не заглянуть в глаз ПУ?
Дурной пример заразителен.
Решили, что найвеличниший лидер современности, что-то такое знает, чего не знают они
1 ч ·
Меркель перед визитом в Киев заедет к Путину в Росси