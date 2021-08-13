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Меркель перед визитом в Киев посетит Москву

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Меркель перед визитом в Киев посетит Москву

Канцлер Германии Ангела Меркель перед визитом в Украину посетит РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Визит Меркель в Москву запланирован на 20 августа. 22 августа канцлер ФРГ посетит Украину.

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Канцлер Германии Ангела Меркель 20 августа посетит Россию, а 22 августа - Украину, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Канцлер в пятницу посетит Москву, а в воскресенье - Киев", - сказал он в Берлине.

Зайберт отметил, что Меркель встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Совершенно очевидно, что она встретится с президентом", - сказал он, отвечая на вопрос "Интерфакса" (Interfax.ru)/

Зайберт добавил, что пока не может сообщить остальных деталей программы визита.

Для Меркель в сентябре заканчивается канцлерский срок, на следующих парламентских выборах она свою кандидатуру не выдвигает.
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Топ комментарии
+55
Инструкции получать будет?
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13.08.2021 12:55
+30
Я даже на минут не сомневался, что так будет. Она уже и не шифруется пред отставкой)
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13.08.2021 12:58
+29
Хочет станцевать с ****** на последок
Меркель перед визитом в Киев посетит Москву - Цензор.НЕТ 8623
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13.08.2021 12:59
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Инструкции получать будет?
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13.08.2021 12:55 Ответить
Хочет станцевать с ****** на последок
Меркель перед визитом в Киев посетит Москву - Цензор.НЕТ 8623
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13.08.2021 12:59 Ответить
...и совместит приятное с полезным, обсудив свою зарплату в Набсовете "Северного потока".
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13.08.2021 15:03 Ответить
Ну а чего нет? Бизнессс с рашкой это деньги Германии, если в Украине 73% населения решили лечь под кремль, то чего Германия должна отказывать себе с бизнессе с ними и терять деньги?
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13.08.2021 13:06 Ответить
Чому порохоботи всі такі тупі? чому всі порохоботи в упор не помічають ватну наволоч, бувшу риготу ОПЗЖ, всяних там шаріїв та мураєвих, у них лише зебобіки в голові. Лохторат зеленського - це тупа інертна маса, яка не має ідеології,але піддається маніпуляції і буде голосувати на чергових виборах як карта ляже.
А от ватний електорат - він ядерний. Вони своїх переконань не змінюють. Це фанатики. А фанатики для пороходрочерів - це свої люди.
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13.08.2021 13:30 Ответить
Від тебе мацою смердить.
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13.08.2021 13:41 Ответить
кугут, а кому нах впало твоё мнение?
иди на сайты своих кугутов и там обсуждайте свои тупые высеры...
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13.08.2021 15:38 Ответить
Вместе с Елдаком... Меркель перед візитом до Києва відвідає Москву - Цензор.НЕТ 4095
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13.08.2021 13:12 Ответить
хочет точно знать войдет ли она в руководство газпрома после отставки
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13.08.2021 15:05 Ответить
хлебное место в совете пердёжпрома будет оформлять, заявление писать трудовую книжку сдавать)))))))))))
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14.08.2021 10:17 Ответить
зп привезет?
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13.08.2021 12:56 Ответить
За зарплатой ?
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13.08.2021 12:56 Ответить
За премією.
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13.08.2021 14:11 Ответить
Чего то Меркель похожа на актрису немецких фильмов больше чем на канцлера
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13.08.2021 12:57 Ответить
Да ну нах, на такую разве у деда кабаева встанет Меркель перед визитом в Киев посетит Москву - Цензор.НЕТ 9371
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13.08.2021 12:59 Ответить
Первый Второй, а у него есть чему вставать?
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13.08.2021 14:36 Ответить
в ФРГ, кстати, есть такой человек, как президент. Только он влачит жалкое существование и его никто не знает. Даже зеленский
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13.08.2021 13:00 Ответить
Причем актрису, которая надзиратель концлагеря.
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13.08.2021 14:35 Ответить
******...
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13.08.2021 12:58 Ответить
Я даже на минут не сомневался, что так будет. Она уже и не шифруется пред отставкой)
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13.08.2021 12:58 Ответить
Так смысл шифроваться... скоро должность в газпроме занимать. Пугает что земрази уже начинают рассказывать сказки что в формуле шлюхемаера ничего страшного нет.
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13.08.2021 12:59 Ответить
Подивимся Меркель в очі, і договоримось десь посередині.
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13.08.2021 17:16 Ответить
Трудовую книжку оформлять
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13.08.2021 12:58 Ответить
за отпускными?
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13.08.2021 12:58 Ответить
должность в Газпроме клянчить?
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13.08.2021 13:00 Ответить
ну вот все и стало на свои места ))))
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13.08.2021 13:00 Ответить
Канцлер Меркель посетит Москву - для Меркель в сентябре заканчивается канцлерский срок, на следующих парламентских выборах она свою кандидатуру не выдвигает - едет устраиваться на работу - традиция такая, заложенная федеральным канцлером Gerhard Fritz Kurt Schröder-ом.
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13.08.2021 13:00 Ответить
бггг, чтоб не ляпнуть или не наобещать чего лишнего, чтобы не расстроить патрона...
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13.08.2021 13:01 Ответить
Меркель перед визитом в Киев посетит Москву - Цензор.НЕТ 9925 Меркель перед визитом в Киев посетит Москву - Цензор.НЕТ 9925 Меркель перед визитом в Киев посетит Москву - Цензор.НЕТ 9862 .....а как же шпацирен без партайгенносе Пукина????
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13.08.2021 13:02 Ответить
Кто бы сомневался
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13.08.2021 13:02 Ответить
Цікаво, Бубочка про це НЕ знав, чи нас не хотіли передчасно радувати?
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13.08.2021 13:02 Ответить
Меркель привезёт в Киев ультиматум формулы Штайнмайера | Условия контракта Украины и Газпрома по СП2 22 августа не случайная дата за день до крымской платформы где показательна дата что она не останется 23 чтоб не злить путина и не останеться на празднования 24го тем более
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13.08.2021 13:03 Ответить
А оно нам нужно
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13.08.2021 15:47 Ответить
Эт теперь её на крымской платформе можно и не ждать даже, от как вскрываются консервы **********, отличная лакмусовая бумага
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13.08.2021 13:03 Ответить
Всі ті візити не мають жодного значення. Вона їде попрощатись.
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13.08.2021 13:03 Ответить
А что с ним прощаться, у мафии руки длинные, он ее где хочешь достанет и заставит бабло отрабатывать.
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13.08.2021 14:42 Ответить
Сіла на літак, як приватна особа на пенсії, і через 3 години у Москві. Меркель перед візитом до Києва відвідає Москву - Цензор.НЕТ 4229
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13.08.2021 15:26 Ответить
За пенсионом заедет /долей акции в СП-2/!?
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13.08.2021 13:03 Ответить
Поїде до ***** на інструктаж.
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13.08.2021 13:03 Ответить
Меркель перед визитом в Киев посетит Москву - Цензор.НЕТ 8747
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13.08.2021 13:03 Ответить
Меркель перед візитом до Києва відвідає Москву - Цензор.НЕТ 8921
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13.08.2021 15:48 Ответить
Я впевнений , що Меркель вже отримала посаду в газпромі і наразі їде підписи поставити на контрактах !
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13.08.2021 13:04 Ответить
Ахахаха, квартального петушка фрау рибентропп оттрахает по полной программе.
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13.08.2021 13:05 Ответить
Это совпадение. Даже и не думайте.
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13.08.2021 13:05 Ответить
ха.. Меркель перед визитом в Киев посетит Москву - Цензор.НЕТ 5461 кто там еще сомневался - пазл сложился !!! едет получать последние установки куйла..
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13.08.2021 13:08 Ответить
Вовка(зе), бери больничный!!!!!)))))соскальзывай
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13.08.2021 13:09 Ответить
Получит от Путина четкие указания и дожмет Зеленского. "ДНР и ЛНР" автономии, Пушилина в спикеры ВР.
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13.08.2021 13:10 Ответить
Она как и Бубочка перед важным делом получает инструкциию. Ей даже не надо лететь в Оман.
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13.08.2021 13:10 Ответить
Ничего личного, просто внеплановый инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. Немецкая пунктуальность во всём...
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13.08.2021 13:11 Ответить
А секретутка зекрысы совсем недавно волав,шо меркелиха сразу к зекрыске поедет -т к в Европе ничего без зекретина не решается...капец
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13.08.2021 13:11 Ответить
Так вот где собака зарыта! Странно, что мы узнаем об этом только сейчас. Фрау Рибентроп.
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13.08.2021 13:13 Ответить
значить, привезе якусь нову реінкарнацію "формули штанмайєра"
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13.08.2021 13:15 Ответить
ну прально, шлюшки-то наперед берут?)))
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13.08.2021 13:15 Ответить
уже взяла-едет отрабатывать.
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13.08.2021 14:44 Ответить
Фу.
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13.08.2021 13:18 Ответить
после москвы, ей тут нех.... делать. она уже кресло в газпроме примеряет
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13.08.2021 13:19 Ответить
Фрау даже в Оман лететь не надо за инструкциями сразу на московию,не палится совсем!
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13.08.2021 13:23 Ответить
Старая коммунистка-************.
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13.08.2021 13:24 Ответить
Такое впечатление, что ее мама -немка от русо-солдата-насильника ее родила. Лучше бы аборт сделала.
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13.08.2021 14:46 Ответить
Так в маме однозначно не один солдат побывал. Небось целая рота лишнехромосомных орков мамашу пялила. Вот и получилась такая.
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13.08.2021 14:59 Ответить
м-да, чергове підтвердження просраної зеленським зовнішньої політики.
якщо комусь ще потрібні якісь підтвердження.
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13.08.2021 13:26 Ответить
Ну да, во всем виновата Меркель, Байден, Макрон и пр. Все абижают Бубочку, сволочи
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13.08.2021 13:31 Ответить
а PARS цьому не вірить... Десь тут був. Йому все ок
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14.08.2021 10:25 Ответить
Летит в Газпром, на собеседование с Миллером. Предложили место в совете директоров.
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13.08.2021 13:27 Ответить
Приедет нагибать ЗЕленых!
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13.08.2021 13:30 Ответить
Целью Путина с самого начала было: сидеть за одним столом с президентом США, мир делить, и чтобы Меркель была у него на посылках.
Мечты сбываются...
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13.08.2021 13:30 Ответить
Обсуждается пособие по выходу на пенсию?
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13.08.2021 13:31 Ответить
Старая комсомолка получит цу?
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13.08.2021 13:32 Ответить
По моему ещё не приехав в Киев она уже умудрилась обосрать Зеленского.
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13.08.2021 13:35 Ответить
А целью нашего ЗЄ до сих пор остается заглянуть в глаз ПУ.
Так чему удивляться? Во всем мире уже наслышаны про эту навязчивую идею ЗЄ.
Так почему бы и Анжеле не заглянуть в глаз ПУ?
Дурной пример заразителен.
Решили, что найвеличниший лидер современности, что-то такое знает, чего не знают они
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13.08.2021 13:36 Ответить
А, понял! Фрау Риббентроп и ***** отметят 60-летний юбилей начала строительства Берлинской стены.
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13.08.2021 13:37 Ответить
За авансом на нову посаду приїхала.... СОЮЗНИКИ по РАЙХУ...
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13.08.2021 13:39 Ответить
Комсомолка из ГДР едет к шантажисту из КГБ с призрачной надеждой на неразглашении некоторых деталей из ее комсомольского прошлого. Зря, она так и не поняла что такое бункерфюрер.
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13.08.2021 13:40 Ответить
Аншлюс фашизма с рашизмом.
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13.08.2021 13:57 Ответить
нацики і фашики дружать давно! Ще з часів гітлера і мусоліні....
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13.08.2021 14:02 Ответить
жодного рішення по Україні без СРЕМля?
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13.08.2021 14:01 Ответить
Гроссен-Шлюхен собралась за инструкциями?Меркель перед візитом до Києва відвідає Москву - Цензор.НЕТ 4015
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13.08.2021 14:04 Ответить
Пенсионное пособие надо фрау оформить , понимаем.
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13.08.2021 14:15 Ответить
Меркель перед візитом до Києва відвідає Москву - Цензор.НЕТ 1552
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13.08.2021 14:18 Ответить
И кто бы сомневался....
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13.08.2021 14:26 Ответить
Дмитрий Корнейчук сейчас с Dmitriy Korneychuk.

1 ч ·

Меркель перед визитом в Киев заедет к Путину в Росси

Меркель перед візитом до Києва відвідає Москву - Цензор.НЕТ 2630
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13.08.2021 14:38 Ответить
Меркель инструкции от КГБ получит???
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13.08.2021 14:55 Ответить
япатсталом..... этозанавес.... большой пажарный занавас с сиреной...........
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13.08.2021 15:22 Ответить
Ваканцию в Газпроме обсудят. В целом правильно бабушка делает. А так, если заочно---приедет кабинет принимать---а оно уборщицей взяли! Облом. Упредить обязательно надо!
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13.08.2021 15:47 Ответить
Зачем принимать такие визиты?Вместо Байдена?
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13.08.2021 15:54 Ответить
Инструкции получить?!
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13.08.2021 17:17 Ответить
ця німецька шльондра не заспокоїться, поки не відпрацює кожен вкладений в неї пфеннінг.
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13.08.2021 19:38 Ответить
паехала за инструкциями к спонсору
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13.08.2021 19:41 Ответить
на Москву собралась? ну и пускай себе идет мимо... Киева... зе-бил, правда не догоняет, курва Меркель перед візитом до Києва відвідає Москву - Цензор.НЕТ 7105 Меркель перед візитом до Києва відвідає Москву - Цензор.НЕТ 3675
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14.08.2021 07:30 Ответить
 
 