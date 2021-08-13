Меркель перед визитом в Киев посетит Москву

Канцлер Германии Ангела Меркель перед визитом в Украину посетит РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Визит Меркель в Москву запланирован на 20 августа. 22 августа канцлер ФРГ посетит Украину.

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Канцлер Германии Ангела Меркель 20 августа посетит Россию, а 22 августа - Украину, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Канцлер в пятницу посетит Москву, а в воскресенье - Киев", - сказал он в Берлине.

Зайберт отметил, что Меркель встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Совершенно очевидно, что она встретится с президентом", - сказал он, отвечая на вопрос "Интерфакса" (Interfax.ru)/

Зайберт добавил, что пока не может сообщить остальных деталей программы визита.

Для Меркель в сентябре заканчивается канцлерский срок, на следующих парламентских выборах она свою кандидатуру не выдвигает.