Евросоюз должен лишить "Газпром" монополии на поставку газа с востока, - Галущенко
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Целью "Северного потока-2" является создание искусственного дефицита газа в Центральной и Восточной Европе. "Газпром" нужно лишить такой возможности.
Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью польскому изданию BiznesAlert, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Чтобы лишить "Газпром" возможности создавать искусственный дефицит газа, Европа должна добиться отмены экспортной монополии "Газпрома" и открытия конкуренции за европейский рынок со стороны других поставщиков с востока", - отметил Галущенко.
По его словам, это сложный и амбициозный проект, который мог бы реализовать Евросоюз, как практически единственный покупатель газа, который экспортирует "Газпром".
"Здесь очень важна роль Германии, а Польша и Украина могли бы быть естественными драйверами этого процесса", - сказал министр.
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Галущенко... Не! Ну это точно фигура равная Черчиллю! Даже в очках! Правда кофточка подводит... Ну и взгляд- обреченного черта... Чи пожалеть?
Шо непонятного?