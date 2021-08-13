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Евросоюз должен лишить "Газпром" монополии на поставку газа с востока, - Галущенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Евросоюз должен лишить

Целью "Северного потока-2" является создание искусственного дефицита газа в Центральной и Восточной Европе. "Газпром" нужно лишить такой возможности.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью польскому изданию BiznesAlert, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Чтобы лишить "Газпром" возможности создавать искусственный дефицит газа, Европа должна добиться отмены экспортной монополии "Газпрома" и открытия конкуренции за европейский рынок со стороны других поставщиков с востока", - отметил Галущенко.

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По его словам, это сложный и амбициозный проект, который мог бы реализовать Евросоюз, как практически единственный покупатель газа, который экспортирует "Газпром".

"Здесь очень важна роль Германии, а Польша и Украина могли бы быть естественными драйверами этого процесса", - сказал министр.
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Топ комментарии
+1
ЄС вам нічого не винен. Пізно всрались.
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13.08.2021 13:30
+1
Евросоюз вас, клоунов у власти, и так терпит через скрип зубов. На чьей стороне играет зеленая команда постоянно поливая грязью Евросоюз и США? Зелебобики, аргументируйте, но без ссылок на российскую информпомойку.
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13.08.2021 13:34
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ЄС вам нічого не винен. Пізно всрались.
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13.08.2021 13:30 Ответить
Евросоюз должен лишить "Газпром" монополии на поставку газа с востока, - Галущенко - Цензор.НЕТ 5293
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13.08.2021 13:31 Ответить
Навсегдааа....
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13.08.2021 13:31 Ответить
энергетическое эмбарго
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13.08.2021 13:33 Ответить
Евросоюз вас, клоунов у власти, и так терпит через скрип зубов. На чьей стороне играет зеленая команда постоянно поливая грязью Евросоюз и США? Зелебобики, аргументируйте, но без ссылок на российскую информпомойку.
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13.08.2021 13:34 Ответить
Мне вот что интересно: этих деток, которые, якобы, что-то из себя представляют, заставляют ведь нести откровенную чушь, да? Иначе- как объяснить весь этот бред, который нам пытаются повесить на уши?!
Галущенко... Не! Ну это точно фигура равная Черчиллю! Даже в очках! Правда кофточка подводит... Ну и взгляд- обреченного черта... Чи пожалеть?
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13.08.2021 13:34 Ответить
Много развелось в Украине таких, которым весь мир постоянно что-то "должен".
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13.08.2021 13:39 Ответить
Конкретные предложения есть ?
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13.08.2021 13:40 Ответить
Тю! Канешна есть: "Польша и Украина могли бы быть естественными драйверами этого процесса"(с).
Шо непонятного?
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13.08.2021 13:42 Ответить
Могли БЫ )) А шо мешает ? - И драйверами или дайверами ? ))
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13.08.2021 13:45 Ответить
Как это? Да всё мешает! А потому- не состоится, ни при каких условиях. Прежде всего- кофточка мешает, а-ля просто пенсионер...
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13.08.2021 13:48 Ответить
 
 