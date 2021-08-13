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Євросоюз має позбавити "Газпром" монополії на постачання газу зі сходу, - Галущенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Євросоюз має позбавити

Метою "Північного потоку-2" є створення штучного дефіциту газу в Центральній і Східній Європі. "Газпром" потрібно позбавити такої можливості.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв'ю польському виданню BiznesAlert, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Щоб позбавити "Газпром" можливості створювати штучний дефіцит газу, Європа повинна домогтися скасування експортної монополії "Газпрому" і відкриття конкуренції за європейський ринок з боку інших постачальників зі сходу", - зазначив Галущенко.

За його словами, це складний і амбітний проєкт, який міг би реалізувати Євросоюз, як практично єдиний покупець газу, який експортує "Газпром".

"Тут дуже важлива роль Німеччини, а Польща і Україна могли б бути природними драйверами цього процесу", - сказав міністр.

Також читайте: Газпром штучно знижує запаси газу в сховищах Європи, - "Оператор ГТС України"

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+1
ЄС вам нічого не винен. Пізно всрались.
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13.08.2021 13:30
+1
Евросоюз вас, клоунов у власти, и так терпит через скрип зубов. На чьей стороне играет зеленая команда постоянно поливая грязью Евросоюз и США? Зелебобики, аргументируйте, но без ссылок на российскую информпомойку.
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13.08.2021 13:34
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ЄС вам нічого не винен. Пізно всрались.
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13.08.2021 13:30 Відповісти
Евросоюз должен лишить "Газпром" монополии на поставку газа с востока, - Галущенко - Цензор.НЕТ 5293
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13.08.2021 13:31 Відповісти
Навсегдааа....
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13.08.2021 13:31 Відповісти
энергетическое эмбарго
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13.08.2021 13:33 Відповісти
Евросоюз вас, клоунов у власти, и так терпит через скрип зубов. На чьей стороне играет зеленая команда постоянно поливая грязью Евросоюз и США? Зелебобики, аргументируйте, но без ссылок на российскую информпомойку.
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13.08.2021 13:34 Відповісти
Мне вот что интересно: этих деток, которые, якобы, что-то из себя представляют, заставляют ведь нести откровенную чушь, да? Иначе- как объяснить весь этот бред, который нам пытаются повесить на уши?!
Галущенко... Не! Ну это точно фигура равная Черчиллю! Даже в очках! Правда кофточка подводит... Ну и взгляд- обреченного черта... Чи пожалеть?
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13.08.2021 13:34 Відповісти
Много развелось в Украине таких, которым весь мир постоянно что-то "должен".
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13.08.2021 13:39 Відповісти
Конкретные предложения есть ?
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13.08.2021 13:40 Відповісти
Тю! Канешна есть: "Польша и Украина могли бы быть естественными драйверами этого процесса"(с).
Шо непонятного?
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13.08.2021 13:42 Відповісти
Могли БЫ )) А шо мешает ? - И драйверами или дайверами ? ))
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13.08.2021 13:45 Відповісти
Как это? Да всё мешает! А потому- не состоится, ни при каких условиях. Прежде всего- кофточка мешает, а-ля просто пенсионер...
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13.08.2021 13:48 Відповісти
 
 