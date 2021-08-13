В Украине зафиксировали пять вспышек норовирусной инфекции. Подавляющее большинство пострадавших - дети, - ЦОЗ

По данным Центра общественного здоровья, с начала 2021 в Украине зарегистрировано пять вспышек норовирусной инфекции. Всего пострадало 69 человек, из них 64 ребенка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ЦОЗ.

В г. Кривой Рог Днепропетровской области в ДОУ комбинированного типа заболело 5 детей. Диагноз - острая кишечная инфекция норовирусной этиологии. Все больные перенесли болезнь в легкой форме. Проводились мероприятия по дезинфекции мест общего пользования заведения. Очаг болезни был локализован.

В с. Джурин Чертковского района Тернопольской области у 12 воспитанников и 2 работников заведения дошкольного образования был лабораторно подтвержден диагноз "острая кишечная инфекция норовирусной этиологии". Источник инфекции установить не удалось. Был осуществлен ряд лабораторных исследований и проверка заведения по соблюдению санитарно-гигиенических норм, очаг локализован.

В течение марта в г. Тернополь в двух ДОУ были зафиксированы вспышки норовирусной болезни. Среди пострадавших, совокупно, зарегистрировано 2 взрослых и 34 ребенка. В рамках локализации вспышки было проведено эпидрасследование, заключительная дезинфекция, организован необходимый комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий. В начале августа в одном из ДОУ города зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции норовирусной этиологии. Лабораторно подтверждены 14 случаев. Проведено эпидемиологическое расследование.

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Справка. Норовирусная инфекция - острое инфекционное заболевание, с фекально-оральным механизмом передачи инфекции, которое вызывает вирус Норуолк, характеризуется развитием острого гастроэнтерита и дегидратации. Норовирусы вызывают 6-17% случаев острых кишечных инфекций.

Для профилактики норовирусной инфекции рекомендуется:

- подвергать продукты питания термической обработке при 85°C,

- мыть руки с мылом перед приемом пищи,

- употреблять кипяченую или воду в бутылках,

- не употреблять воду из открытых источников.

При наличии острой кишечной инфекции необходимо своевременно обращаться за медицинской помощью.