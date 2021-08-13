Израиль начинает делать третью дозу COVID-вакцин людям старше 50 лет
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Израиль станет первой страной, в которой начнут делать третью дозу вакцин от коронавируса COVID-19 людям старше 50 лет.
Правительственная консультативная группа экспертов в области здравоохранения рекомендовала снижение возраста, после которого жители Израиля могут получить третью дозу вакцины, с 60 до 50 лет, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Накануне премьер-министр страны Нафтали Бенет приветствовал рекомендацию и назвал ее "правильным решением для здоровья граждан Израиля" и "важным шагом в борьбе против пандемии штамма "дельта".
"С сегодняшнего дня не только граждане старше 60 лет, но и граждане в возрасте 50-59 лет, могут заказывать очередь на "бустерную" прививку. Для этого нужно обратиться в свою больничную кассу по телефону, через сайт или мобильное приложение", - сообщил The Times of Israel.
В прошлом месяце Израиль стал первой страной в мире, которая начала делать третью дозу вакцин от COVID-19 людям старше 60. Также решение предоставить некоторым категориям граждан возможность сделать третью дозу вакцины приняли Германия и США.
Всего за весь период пандемии в Израиле было зарегистрировано более 924 тыс. случаев заражения коронавирусом и около 6,6 тыс. смертей от заболевания. Обе дозы вакцины получило почти 60% населения страны.
Пожалуйста, подождите...
Они даже и по одной дозы не получили.
Тут или дать вирусу косить всех,кто послабее или пытаться сберечь жизни любой ценой.
Израиль выбрал второе.
Щиро дякую
Так же заражаются и большинство вакцинированных тяжело болеют.
Интересные результаты эксперимента...
Делайте выводы, панове.
8 АВГУСТА 2021
19:24
Спустя неделю после третьей прививки от "ковида" заражение коронавирусом выявлено у 14 израильтян.
https://www.9tv.co.il/item/32859
После начала вакцинации в Израиле в группе старше 85 умерло от короны больше людей, чем за весь 2020 год,. В других возрастных группах ситуация не многим лучше.
Это происходит потому, что вакцина, справляясь с данным видом вируса, попутно убивает иммунитет, и организм уже не в силах противостоять новому заражению.
Вот и выходит, что будут умирать от 40 до 70% получивших прививки. Что же делать в такой ситуации?
Uазета Haaretz сообщала "Дети и беременные женщины будут последними, кто получит вакцину от COVID-19 в Израиле" Более того, ВОЗ не рекомендовала использование этих вакцин для беременных по причине их неизученности. Представитель Pfizer, когда ему задали вопрос об этом решении, сказал, что это решение принятое исключительно регистрирующим органом Израиля.
https://newizv.ru/news/world/08-02-2021/taynoe-stalo-yavnym-v-izraile-privitye-stariki-umirayut-chasche-chem-ne-privitye