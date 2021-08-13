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Израиль начинает делать третью дозу COVID-вакцин людям старше 50 лет

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Израиль начинает делать третью дозу COVID-вакцин людям старше 50 лет

Израиль станет первой страной, в которой начнут делать третью дозу вакцин от коронавируса COVID-19 людям старше 50 лет.

Правительственная консультативная группа экспертов в области здравоохранения рекомендовала снижение возраста, после которого жители Израиля могут получить третью дозу вакцины, с 60 до 50 лет, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Накануне премьер-министр страны Нафтали Бенет приветствовал рекомендацию и назвал ее "правильным решением для здоровья граждан Израиля" и "важным шагом в борьбе против пандемии штамма "дельта".

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"С сегодняшнего дня не только граждане старше 60 лет, но и граждане в возрасте 50-59 лет, могут заказывать очередь на "бустерную" прививку. Для этого нужно обратиться в свою больничную кассу по телефону, через сайт или мобильное приложение", - сообщил The Times of Israel.

В прошлом месяце Израиль стал первой страной в мире, которая начала делать третью дозу вакцин от COVID-19 людям старше 60. Также решение предоставить некоторым категориям граждан возможность сделать третью дозу вакцины приняли Германия и США.

Всего за весь период пандемии в Израиле было зарегистрировано более 924 тыс. случаев заражения коронавирусом и около 6,6 тыс. смертей от заболевания. Обе дозы вакцины получило почти 60% населения страны.
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Топ комментарии
+3
а там и ускоритель пфайзер, и четвертая не за горами
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13.08.2021 14:55
+3
C этими мутациями никакого коллективного иммунитета нет и быть не может.
Тут или дать вирусу косить всех,кто послабее или пытаться сберечь жизни любой ценой.
Израиль выбрал второе.
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13.08.2021 15:07
+3
После двух доз массовой вакцинации ничего израильтянам не помогло.
Так же заражаются и большинство вакцинированных тяжело болеют.
Интересные результаты эксперимента...
Делайте выводы, панове.
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13.08.2021 16:02
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А как быть в Украине старикам и инвалидам, кто не ходит ?
Они даже и по одной дозы не получили.
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13.08.2021 14:40 Ответить
Гы, даже не инвалидам, получившим первую дозу Модерны, сегодня пришли смс, что вторую они хрен получат.
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13.08.2021 15:02 Ответить
Ну, хоть старушки такой СМС-ке рады будут... Ізраїль починає робити третю дозу COVID-вакцин людям старше 50 років - Цензор.НЕТ 3714
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13.08.2021 15:19 Ответить
Если они никуда не ходят, то зачем им волноваться? Они уже на вечном карантине.
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13.08.2021 16:03 Ответить
А к ним же , кто то приходит .
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13.08.2021 19:46 Ответить
а в это время, в Украине, диджитализация, мать ее.. Через Хєлси записаться на вакцинацию вторую неделю невозможно! Не знаю как в Киеве а у нас тут штурмом скоро брать будут...
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13.08.2021 14:41 Ответить
Харьков. На данный момент полностью вакцинировано чуть больше 6% свято наближаэться!
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13.08.2021 14:45 Ответить
Да, при таком раскладе стоит ожидать грузинского сценария.
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13.08.2021 14:59 Ответить
Я написал выше, пришло уведомление, что второй дозы не будет.
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13.08.2021 15:04 Ответить
а там и ускоритель пфайзер, и четвертая не за горами
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13.08.2021 14:55 Ответить
Полєчілі, так сать.
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13.08.2021 14:57 Ответить
C этими мутациями никакого коллективного иммунитета нет и быть не может.
Тут или дать вирусу косить всех,кто послабее или пытаться сберечь жизни любой ценой.
Израиль выбрал второе.
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13.08.2021 15:07 Ответить
таки может и да, НО никто не знает что мутирует внутри человека после стольких неизвестных (точнее неизученых) прививок.
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13.08.2021 15:45 Ответить
коктейль из нескольких порций ковида разных мутаций, иммунитет в минусе
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13.08.2021 16:11 Ответить
Какой ценой ? Две прививки не помогли - делайте третью. Не поможет третья- делайте четвертую? Так точно можно загнать организм окончательно. Но пусть делают...
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13.08.2021 16:07 Ответить
вся беда в том, что эти любители "трех" могут быть и разносчиками трех разновидностей
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13.08.2021 16:14 Ответить
Приятно и полезно было узнать мнение великого врача- микробиолога, вирусолога и иммунолога Дiда Трохима.
Щиро дякую
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13.08.2021 18:19 Ответить
Давайте після третьої відразу ж четверту - щоб по кілька разів не ходити...
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13.08.2021 15:23 Ответить
Якесь сміховисько з тією вакцинацією.
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13.08.2021 15:58 Ответить
После двух доз массовой вакцинации ничего израильтянам не помогло.
Так же заражаются и большинство вакцинированных тяжело болеют.
Интересные результаты эксперимента...
Делайте выводы, панове.
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13.08.2021 16:02 Ответить
"большинство вакцинированных тяжело болеют"... В Израиле вакцинировано двумя дозами 5,4 млн человек. Ті хочешь сказать, что там 2,7 млн тяжело больных? Ізраїль починає робити третю дозу COVID-вакцин людям старше 50 років - Цензор.НЕТ 3521
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13.08.2021 18:17 Ответить
Стало известно о первых случаях заражения ковидом после третьей прививки
8 АВГУСТА 2021
19:24
Спустя неделю после третьей прививки от "ковида" заражение коронавирусом выявлено у 14 израильтян.
https://www.9tv.co.il/item/32859
После начала вакцинации в Израиле в группе старше 85 умерло от короны больше людей, чем за весь 2020 год,. В других возрастных группах ситуация не многим лучше.

Это происходит потому, что вакцина, справляясь с данным видом вируса, попутно убивает иммунитет, и организм уже не в силах противостоять новому заражению.
Вот и выходит, что будут умирать от 40 до 70% получивших прививки. Что же делать в такой ситуации?

Uазета Haaretz сообщала "Дети и беременные женщины будут последними, кто получит вакцину от COVID-19 в Израиле" Более того, ВОЗ не рекомендовала использование этих вакцин для беременных по причине их неизученности. Представитель Pfizer, когда ему задали вопрос об этом решении, сказал, что это решение принятое исключительно регистрирующим органом Израиля.
https://newizv.ru/news/world/08-02-2021/taynoe-stalo-yavnym-v-izraile-privitye-stariki-umirayut-chasche-chem-ne-privitye
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14.08.2021 22:42 Ответить
 
 