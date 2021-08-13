Израиль начинает делать третью дозу COVID-вакцин людям старше 50 лет

Израиль станет первой страной, в которой начнут делать третью дозу вакцин от коронавируса COVID-19 людям старше 50 лет.

Правительственная консультативная группа экспертов в области здравоохранения рекомендовала снижение возраста, после которого жители Израиля могут получить третью дозу вакцины, с 60 до 50 лет, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Накануне премьер-министр страны Нафтали Бенет приветствовал рекомендацию и назвал ее "правильным решением для здоровья граждан Израиля" и "важным шагом в борьбе против пандемии штамма "дельта".

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"С сегодняшнего дня не только граждане старше 60 лет, но и граждане в возрасте 50-59 лет, могут заказывать очередь на "бустерную" прививку. Для этого нужно обратиться в свою больничную кассу по телефону, через сайт или мобильное приложение", - сообщил The Times of Israel.

В прошлом месяце Израиль стал первой страной в мире, которая начала делать третью дозу вакцин от COVID-19 людям старше 60. Также решение предоставить некоторым категориям граждан возможность сделать третью дозу вакцины приняли Германия и США.

Всего за весь период пандемии в Израиле было зарегистрировано более 924 тыс. случаев заражения коронавирусом и около 6,6 тыс. смертей от заболевания. Обе дозы вакцины получило почти 60% населения страны.