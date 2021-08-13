Ізраїль починає робити третю дозу COVID-вакцин людям старше 50 років

Ізраїль стане першою країною, в якій почнуть робити третю дозу вакцин проти коронавірусу COVID-19 людям старше 50 років.

Урядова консультативна група експертів в галузі охорони здоров'я рекомендувала зниження віку, після якого жителі Ізраїлю можуть отримати третю дозу вакцини, з 60 до 50 років, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Напередодні прем'єр-міністр країни Нафталі Бенет вітав рекомендацію і назвав її "правильним рішенням для здоров'я громадян Ізраїлю" і "важливим кроком в боротьбі проти пандемії штаму "дельта".

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"Від сьогодні не тільки громадяни старше 60 років, а й громадяни у віці 50-59 років, можуть замовляти чергу на "бустерне" щеплення. Для цього потрібно звернутися в свою лікарняну касу за телефоном, через сайт або мобільний додаток", - повідомив The Times of Israel.

Минулого місяця Ізраїль став першою країною в світі, яка почала робити третю дозу вакцин проти COVID-19 людям старше 60. Також рішення надати деяким категоріям громадян можливість зробити третю дозу вакцини взяли Німеччина і США.

Всього за весь період пандемії в Ізраїлі було зареєстровано понад 924 тис. випадків зараження коронавірусом і близько 6,6 тис. смертей від захворювання. Обидві дози вакцини отримало майже 60% населення країни.