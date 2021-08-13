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Ізраїль починає робити третю дозу COVID-вакцин людям старше 50 років

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Ізраїль починає робити третю дозу COVID-вакцин людям старше 50 років

Ізраїль стане першою країною, в якій почнуть робити третю дозу вакцин проти коронавірусу COVID-19 людям старше 50 років.

Урядова консультативна група експертів в галузі охорони здоров'я рекомендувала зниження віку, після якого жителі Ізраїлю можуть отримати третю дозу вакцини, з 60 до 50 років, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Напередодні прем'єр-міністр країни Нафталі Бенет вітав рекомендацію і назвав її "правильним рішенням для здоров'я громадян Ізраїлю" і "важливим кроком в боротьбі проти пандемії штаму "дельта".

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"Від сьогодні  не тільки громадяни старше 60 років, а й громадяни у віці 50-59 років, можуть замовляти чергу на "бустерне" щеплення. Для цього потрібно звернутися в свою лікарняну касу за  телефоном, через сайт або мобільний додаток", - повідомив The Times of Israel.

Минулого місяця Ізраїль став першою країною в світі, яка почала робити третю дозу вакцин проти COVID-19 людям старше 60. Також рішення надати деяким категоріям громадян можливість зробити третю дозу вакцини взяли Німеччина і США.

Всього за весь період пандемії в Ізраїлі було зареєстровано понад 924 тис. випадків зараження коронавірусом і близько 6,6 тис. смертей від захворювання. Обидві дози вакцини отримало майже 60% населення країни.
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Топ коментарі
+3
а там и ускоритель пфайзер, и четвертая не за горами
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13.08.2021 14:55
+3
C этими мутациями никакого коллективного иммунитета нет и быть не может.
Тут или дать вирусу косить всех,кто послабее или пытаться сберечь жизни любой ценой.
Израиль выбрал второе.
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13.08.2021 15:07
+3
После двух доз массовой вакцинации ничего израильтянам не помогло.
Так же заражаются и большинство вакцинированных тяжело болеют.
Интересные результаты эксперимента...
Делайте выводы, панове.
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13.08.2021 16:02
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А как быть в Украине старикам и инвалидам, кто не ходит ?
Они даже и по одной дозы не получили.
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13.08.2021 14:40 Відповісти
Гы, даже не инвалидам, получившим первую дозу Модерны, сегодня пришли смс, что вторую они хрен получат.
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13.08.2021 15:02 Відповісти
Ну, хоть старушки такой СМС-ке рады будут... Ізраїль починає робити третю дозу COVID-вакцин людям старше 50 років - Цензор.НЕТ 3714
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13.08.2021 15:19 Відповісти
Если они никуда не ходят, то зачем им волноваться? Они уже на вечном карантине.
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13.08.2021 16:03 Відповісти
А к ним же , кто то приходит .
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13.08.2021 19:46 Відповісти
а в это время, в Украине, диджитализация, мать ее.. Через Хєлси записаться на вакцинацию вторую неделю невозможно! Не знаю как в Киеве а у нас тут штурмом скоро брать будут...
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13.08.2021 14:41 Відповісти
Харьков. На данный момент полностью вакцинировано чуть больше 6% свято наближаэться!
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13.08.2021 14:45 Відповісти
Да, при таком раскладе стоит ожидать грузинского сценария.
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13.08.2021 14:59 Відповісти
Я написал выше, пришло уведомление, что второй дозы не будет.
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13.08.2021 15:04 Відповісти
а там и ускоритель пфайзер, и четвертая не за горами
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13.08.2021 14:55 Відповісти
Полєчілі, так сать.
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13.08.2021 14:57 Відповісти
C этими мутациями никакого коллективного иммунитета нет и быть не может.
Тут или дать вирусу косить всех,кто послабее или пытаться сберечь жизни любой ценой.
Израиль выбрал второе.
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13.08.2021 15:07 Відповісти
таки может и да, НО никто не знает что мутирует внутри человека после стольких неизвестных (точнее неизученых) прививок.
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13.08.2021 15:45 Відповісти
коктейль из нескольких порций ковида разных мутаций, иммунитет в минусе
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13.08.2021 16:11 Відповісти
Какой ценой ? Две прививки не помогли - делайте третью. Не поможет третья- делайте четвертую? Так точно можно загнать организм окончательно. Но пусть делают...
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13.08.2021 16:07 Відповісти
вся беда в том, что эти любители "трех" могут быть и разносчиками трех разновидностей
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13.08.2021 16:14 Відповісти
Приятно и полезно было узнать мнение великого врача- микробиолога, вирусолога и иммунолога Дiда Трохима.
Щиро дякую
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13.08.2021 18:19 Відповісти
Давайте після третьої відразу ж четверту - щоб по кілька разів не ходити...
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13.08.2021 15:23 Відповісти
Якесь сміховисько з тією вакцинацією.
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13.08.2021 15:58 Відповісти
После двух доз массовой вакцинации ничего израильтянам не помогло.
Так же заражаются и большинство вакцинированных тяжело болеют.
Интересные результаты эксперимента...
Делайте выводы, панове.
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13.08.2021 16:02 Відповісти
"большинство вакцинированных тяжело болеют"... В Израиле вакцинировано двумя дозами 5,4 млн человек. Ті хочешь сказать, что там 2,7 млн тяжело больных? Ізраїль починає робити третю дозу COVID-вакцин людям старше 50 років - Цензор.НЕТ 3521
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13.08.2021 18:17 Відповісти
Стало известно о первых случаях заражения ковидом после третьей прививки
8 АВГУСТА 2021
19:24
Спустя неделю после третьей прививки от "ковида" заражение коронавирусом выявлено у 14 израильтян.
https://www.9tv.co.il/item/32859
После начала вакцинации в Израиле в группе старше 85 умерло от короны больше людей, чем за весь 2020 год,. В других возрастных группах ситуация не многим лучше.

Это происходит потому, что вакцина, справляясь с данным видом вируса, попутно убивает иммунитет, и организм уже не в силах противостоять новому заражению.
Вот и выходит, что будут умирать от 40 до 70% получивших прививки. Что же делать в такой ситуации?

Uазета Haaretz сообщала "Дети и беременные женщины будут последними, кто получит вакцину от COVID-19 в Израиле" Более того, ВОЗ не рекомендовала использование этих вакцин для беременных по причине их неизученности. Представитель Pfizer, когда ему задали вопрос об этом решении, сказал, что это решение принятое исключительно регистрирующим органом Израиля.
https://newizv.ru/news/world/08-02-2021/taynoe-stalo-yavnym-v-izraile-privitye-stariki-umirayut-chasche-chem-ne-privitye
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14.08.2021 22:42 Відповісти
 
 