Ізраїль починає робити третю дозу COVID-вакцин людям старше 50 років
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Ізраїль стане першою країною, в якій почнуть робити третю дозу вакцин проти коронавірусу COVID-19 людям старше 50 років.
Урядова консультативна група експертів в галузі охорони здоров'я рекомендувала зниження віку, після якого жителі Ізраїлю можуть отримати третю дозу вакцини, з 60 до 50 років, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Напередодні прем'єр-міністр країни Нафталі Бенет вітав рекомендацію і назвав її "правильним рішенням для здоров'я громадян Ізраїлю" і "важливим кроком в боротьбі проти пандемії штаму "дельта".
"Від сьогодні не тільки громадяни старше 60 років, а й громадяни у віці 50-59 років, можуть замовляти чергу на "бустерне" щеплення. Для цього потрібно звернутися в свою лікарняну касу за телефоном, через сайт або мобільний додаток", - повідомив The Times of Israel.
Минулого місяця Ізраїль став першою країною в світі, яка почала робити третю дозу вакцин проти COVID-19 людям старше 60. Також рішення надати деяким категоріям громадян можливість зробити третю дозу вакцини взяли Німеччина і США.
Всього за весь період пандемії в Ізраїлі було зареєстровано понад 924 тис. випадків зараження коронавірусом і близько 6,6 тис. смертей від захворювання. Обидві дози вакцини отримало майже 60% населення країни.
Будь ласка, зачекайте...
Они даже и по одной дозы не получили.
Тут или дать вирусу косить всех,кто послабее или пытаться сберечь жизни любой ценой.
Израиль выбрал второе.
Щиро дякую
Так же заражаются и большинство вакцинированных тяжело болеют.
Интересные результаты эксперимента...
Делайте выводы, панове.
8 АВГУСТА 2021
19:24
Спустя неделю после третьей прививки от "ковида" заражение коронавирусом выявлено у 14 израильтян.
https://www.9tv.co.il/item/32859
После начала вакцинации в Израиле в группе старше 85 умерло от короны больше людей, чем за весь 2020 год,. В других возрастных группах ситуация не многим лучше.
Это происходит потому, что вакцина, справляясь с данным видом вируса, попутно убивает иммунитет, и организм уже не в силах противостоять новому заражению.
Вот и выходит, что будут умирать от 40 до 70% получивших прививки. Что же делать в такой ситуации?
Uазета Haaretz сообщала "Дети и беременные женщины будут последними, кто получит вакцину от COVID-19 в Израиле" Более того, ВОЗ не рекомендовала использование этих вакцин для беременных по причине их неизученности. Представитель Pfizer, когда ему задали вопрос об этом решении, сказал, что это решение принятое исключительно регистрирующим органом Израиля.
https://newizv.ru/news/world/08-02-2021/taynoe-stalo-yavnym-v-izraile-privitye-stariki-umirayut-chasche-chem-ne-privitye