В Ізраїлі посилюють карантин: Тестуватимуть дітей від 3 років
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міністерський кабінет по боротьбі з коронавірусом в Ізраїлі затвердив нові обмеження, покликані стримати поширення штаму "Дельта".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Newsru.co.il.
Зазначається, що обмеження "зеленого стандарту" будуть поширені на нові галузі, включаючи басейни, спортзали, кінотеатри і великі торгові центри. Від його дотримання звільнені тільки діти віком до 3 років.
Діти з 3 до 12 років повинні будуть пред'явити на вході негативний результат тесту, який можна буде зробити безкоштовно.
Діти від 12 років і старше, які не мають поважних причин не робити щеплення, повинні будуть платити за експрес-тест.
Це правило набуде чинності з 18 серпня.
На засіданні кабінету також було прийнято рішення про повернення до "фіолетового стандарту" в торгових і комерційних центрах, заповнюваність яких буде обчислюватися за формулою: одна людина - на 7 квадратних метрів.
"Фіолетовий стандарт" почне діяти 16 серпня.
Також вводяться обмеження на проведення масових заходів:
У приміщеннях за відсутності сидячих місць можуть перебувати до 1000 осіб. На вулиці - до 5000 осіб.
Будь ласка, зачекайте...
Дали будэ
Це нагадує таке: у вас болить голова? ну, а від чого ми не знаємо, діагноз поставити не можемо.... давайте вам ноги ампутуємо?
С улицей- это было реально круто! Пытаюсь представить себе работу уполномоченных счетоводов или полицейских, на которых вполне могут возложить эту функцию. У меня не получается.
но у хреновируса свои взгляды на иудеев))))))
короче - сделал тест, через минуту заразился, перезаразил одноклашек и опять сделал тест
Илон Маск сделал 4 теста у одной и той же медсестры = 2 полож. и 2 неполож.
фифтифифти - пошутил инженер))
А в нас хіба не так?
шо не так - то шо ті тести до біса, чи то шо піди та зроби 4 тести? тести же є шо тиждень чекати і такі шо зразу видно - ті шо чекати то нафіг нужно, а ті шо зразу - я написав - фіфтіфіфті