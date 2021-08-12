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В Ізраїлі посилюють карантин: Тестуватимуть дітей від 3 років

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

В Ізраїлі посилюють карантин: Тестуватимуть дітей від 3 років

Міністерський кабінет по боротьбі з коронавірусом в Ізраїлі затвердив нові обмеження, покликані стримати поширення штаму "Дельта".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Newsru.co.il.

Зазначається, що обмеження "зеленого стандарту" будуть поширені на нові галузі, включаючи басейни, спортзали, кінотеатри і великі торгові центри. Від його дотримання звільнені тільки діти віком до 3 років.

Діти з 3 до 12 років повинні будуть пред'явити на вході негативний результат тесту, який можна буде зробити безкоштовно.

Діти від 12 років і старше, які не мають поважних причин не робити щеплення, повинні будуть платити за експрес-тест.

Це правило набуде чинності з 18 серпня.

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На засіданні кабінету також було прийнято рішення про повернення до "фіолетового стандарту" в торгових і комерційних центрах, заповнюваність яких буде обчислюватися за формулою: одна людина - на 7 квадратних метрів.

"Фіолетовий стандарт" почне діяти 16 серпня.

Також вводяться обмеження на проведення масових заходів:

У приміщеннях за відсутності сидячих місць можуть перебувати до 1000 осіб. На вулиці - до 5000 осіб.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
А шо такое? Вроде ж всех провакцЫнировали победили уже 👑🦠? Или еще нет? В Израиле ужесточают карантин: Будут тестировать детей от 3 лет - Цензор.НЕТ 6227
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12.08.2021 09:26
+7
Маразм...
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12.08.2021 09:28
+7
а визгу то сколько было. всё взрослое население вакцинировали и нам евреям всё по фиг...
но у хреновируса свои взгляды на иудеев))))))
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12.08.2021 09:29
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А что - в Израиле разве умирают от КОВИДа, как у вас на лаптестане по 800 кацапорыл в день? В Израиле ужесточают карантин: Будут тестировать детей от 3 лет - Цензор.НЕТ 1575
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12.08.2021 09:29 Відповісти
Тем временем процентные показатели новых заражённых в Израиле превышают лаптестанские уже в разы. Совсем скоро тебе придётся заткнутся.
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12.08.2021 09:39 Відповісти
А что - в Израиле разве умирают от КОВИДа, как у вас на лаптестане по 800 кацапорыл в день? В Израиле ужесточают карантин: Будут тестировать детей от 3 лет - Цензор.НЕТ 5968
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12.08.2021 09:40 Відповісти
Умирают. Вчера 16 было. В проценте к кацапской якобестатистике это более 200.
Дали будэ
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12.08.2021 09:41 Відповісти
Т.е. вы, лапти мокшанские, мировые рекордсмены по скопычиванию от КОВИДа, но вас беспокоит, что там у евреев В Ізраїлі посилюють карантин: Тестуватимуть дітей від 3 років - Цензор.НЕТ 1025
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12.08.2021 09:43 Відповісти
Бигом в ординаторскую - укол галовпередольчика пропустишь.
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12.08.2021 09:44 Відповісти
Хе-хе. Что ж ты сливаешься, лапоть? Давай - попрыгай еще на бутылке В Ізраїлі посилюють карантин: Тестуватимуть дітей від 3 років - Цензор.НЕТ 490
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12.08.2021 09:45 Відповісти
что вы сретесь то? все же люди - нужно просто перестать болеть(за Шевченко и его ходителей по полю)
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12.08.2021 09:55 Відповісти
Прищепилися.
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12.08.2021 09:25 Відповісти
Тільки ідеальним асфальтом за рецептурою Зе кожен українець зможе привитись від COVID19.
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12.08.2021 13:10 Відповісти
А шо такое? Вроде ж всех провакцЫнировали победили уже 👑🦠? Или еще нет? В Израиле ужесточают карантин: Будут тестировать детей от 3 лет - Цензор.НЕТ 6227
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12.08.2021 09:26 Відповісти
Вони не чемпіони як ми. В Израиле ужесточают карантин: Будут тестировать детей от 3 лет - Цензор.НЕТ 8403
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12.08.2021 09:29 Відповісти
Фіг його знає. Якщо походження невідоме, то яка вакцинація? Від чого?
Це нагадує таке: у вас болить голова? ну, а від чого ми не знаємо, діагноз поставити не можемо.... давайте вам ноги ампутуємо?
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12.08.2021 09:30 Відповісти
В помещениях при отсутствии сидячих мест могут находиться до 1000 человек. На улице - до 5000 человек. Источник: https://censor.net/ru/n3282291
С улицей- это было реально круто! В Израиле ужесточают карантин: Будут тестировать детей от 3 лет - Цензор.НЕТ 4660 Пытаюсь представить себе работу уполномоченных счетоводов или полицейских, на которых вполне могут возложить эту функцию. У меня не получается. В Израиле ужесточают карантин: Будут тестировать детей от 3 лет - Цензор.НЕТ 4660
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12.08.2021 09:28 Відповісти
но, там с дронов за секунду по головам компьютер считает. шо шо, но Израиль нужно уважать, мужественные, добропорядочные(гусский дгуг дгуга не обманывает) В Ізраїлі посилюють карантин: Тестуватимуть дітей від 3 років - Цензор.НЕТ 2525
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12.08.2021 09:53 Відповісти
Маразм...
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12.08.2021 09:28 Відповісти
а визгу то сколько было. всё взрослое население вакцинировали и нам евреям всё по фиг...
но у хреновируса свои взгляды на иудеев))))))
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12.08.2021 09:29 Відповісти
Всё никак не нажрутся фарм-компании....
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12.08.2021 09:39 Відповісти
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться ни в коем случае!!! Обманите систему! В Израиле ужесточают карантин: Будут тестировать детей от 3 лет - Цензор.НЕТ 2285 В Израиле ужесточают карантин: Будут тестировать детей от 3 лет - Цензор.НЕТ 5150
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12.08.2021 09:41 Відповісти
евреи уже обманули привившись поголовно пфайзером..... и начав болеть по второму кругу.
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12.08.2021 09:57 Відповісти
А что - в Израиле разве умирают от КОВИДа, как у вас на лаптестане по 800 кацапорыл в день? В Ізраїлі посилюють карантин: Тестуватимуть дітей від 3 років - Цензор.НЕТ 3933
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12.08.2021 09:59 Відповісти
Дети с 3 до 12 лет должны будут предъявить на входе отрицательный результат теста, который можно будет сделать бесплатно. Источник: https://censor.net/ru/n3282291\\\\\\\\

короче - сделал тест, через минуту заразился, перезаразил одноклашек и опять сделал тест В Ізраїлі посилюють карантин: Тестуватимуть дітей від 3 років - Цензор.НЕТ 8913

Илон Маск сделал 4 теста у одной и той же медсестры = 2 полож. и 2 неполож.
фифтифифти - пошутил инженер))
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12.08.2021 09:51 Відповісти
А кацапы не парятся и тупо дохнут от КОВИДа по 800++ рыл в день В Ізраїлі посилюють карантин: Тестуватимуть дітей від 3 років - Цензор.НЕТ 8207
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12.08.2021 10:01 Відповісти
Илон Маск сделал 4 теста у одной и той же медсестры = 2 полож. и 2 неполож.

А в нас хіба не так?
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12.08.2021 10:04 Відповісти
звісно - я вчора сто тестів здєлав і підтримую Маска
шо не так - то шо ті тести до біса, чи то шо піди та зроби 4 тести? тести же є шо тиждень чекати і такі шо зразу видно - ті шо чекати то нафіг нужно, а ті шо зразу - я написав - фіфтіфіфті
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12.08.2021 10:11 Відповісти
Будь-які тести - фуфло, ПЛР - взагалі, бо не бінарний.
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12.08.2021 10:22 Відповісти
Итак, на примере Израиля мы видим, что Пфайзер не работает. Получается, что все надежды надо возлагать на Модерну. Какая страна полностью Модерной вакцинировалась кто-нибудь знает? Надо за населением этой страны пронаблюдать
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12.08.2021 12:23 Відповісти
сша
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12.08.2021 21:08 Відповісти
А там разве не Пфайзер? Всё вместе? Жаль. Чистого результата эксперимента не получится
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12.08.2021 21:23 Відповісти
в основном у них модерна
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12.08.2021 21:32 Відповісти
Намек на принудиловку для наших детей
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12.08.2021 15:17 Відповісти
 
 