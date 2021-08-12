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В Израиле ужесточают карантин: Будут тестировать детей от 3 лет

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Израиле ужесточают карантин: Будут тестировать детей от 3 лет

Министерский кабинет по борьбе с коронавирусом в Израиле утвердил новые ограничения, призванные сдержать распространение штамма "дельта".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsru.co.il.

Отмечается, что ограничения "зеленого стандарта" будут распространены на новые отрасли, включая бассейны, спортзалы, кинотеатры и большие торговые центры. От его соблюдения освобождены только дети младше 3 лет.

Дети с 3 до 12 лет должны будут предъявить на входе отрицательный результат теста, который можно будет сделать бесплатно.

Дети от 12 лет и старше, не имеющие уважительных причин не делать прививку, должны будут платить за экспресс-тест.

Читайте: Израиль возобновил обязательное ношение масок на улицах

Это правило вступит в силу с 18 августа.

На заседании кабинета также было принято решение о возвращении к "фиолетовому стандарту" в торговых и коммерческих центрах, заполняемость которых будет вычисляться по формуле: один человек - на 7 квадратных метров.

"Фиолетовый стандарт" начнет действовать 16 августа.

Также вводятся ограничения на проведение массовых мероприятий:

В помещениях при отсутствии сидячих мест могут находиться до 1000 человек. На улице - до 5000 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Израиле обнаружили первые случаи COVID-заражения после третьей дозы вакцины

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+11
А шо такое? Вроде ж всех провакцЫнировали победили уже 👑🦠? Или еще нет? В Израиле ужесточают карантин: Будут тестировать детей от 3 лет - Цензор.НЕТ 6227
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12.08.2021 09:26
+7
Маразм...
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12.08.2021 09:28
+7
а визгу то сколько было. всё взрослое население вакцинировали и нам евреям всё по фиг...
но у хреновируса свои взгляды на иудеев))))))
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12.08.2021 09:29
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А что - в Израиле разве умирают от КОВИДа, как у вас на лаптестане по 800 кацапорыл в день? В Израиле ужесточают карантин: Будут тестировать детей от 3 лет - Цензор.НЕТ 1575
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12.08.2021 09:29 Ответить
Тем временем процентные показатели новых заражённых в Израиле превышают лаптестанские уже в разы. Совсем скоро тебе придётся заткнутся.
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12.08.2021 09:39 Ответить
А что - в Израиле разве умирают от КОВИДа, как у вас на лаптестане по 800 кацапорыл в день? В Израиле ужесточают карантин: Будут тестировать детей от 3 лет - Цензор.НЕТ 5968
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12.08.2021 09:40 Ответить
Умирают. Вчера 16 было. В проценте к кацапской якобестатистике это более 200.
Дали будэ
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12.08.2021 09:41 Ответить
Т.е. вы, лапти мокшанские, мировые рекордсмены по скопычиванию от КОВИДа, но вас беспокоит, что там у евреев В Ізраїлі посилюють карантин: Тестуватимуть дітей від 3 років - Цензор.НЕТ 1025
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12.08.2021 09:43 Ответить
Бигом в ординаторскую - укол галовпередольчика пропустишь.
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12.08.2021 09:44 Ответить
Хе-хе. Что ж ты сливаешься, лапоть? Давай - попрыгай еще на бутылке В Ізраїлі посилюють карантин: Тестуватимуть дітей від 3 років - Цензор.НЕТ 490
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12.08.2021 09:45 Ответить
что вы сретесь то? все же люди - нужно просто перестать болеть(за Шевченко и его ходителей по полю)
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12.08.2021 09:55 Ответить
Прищепилися.
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12.08.2021 09:25 Ответить
Тільки ідеальним асфальтом за рецептурою Зе кожен українець зможе привитись від COVID19.
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12.08.2021 13:10 Ответить
А шо такое? Вроде ж всех провакцЫнировали победили уже 👑🦠? Или еще нет? В Израиле ужесточают карантин: Будут тестировать детей от 3 лет - Цензор.НЕТ 6227
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12.08.2021 09:26 Ответить
Вони не чемпіони як ми. В Израиле ужесточают карантин: Будут тестировать детей от 3 лет - Цензор.НЕТ 8403
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12.08.2021 09:29 Ответить
Фіг його знає. Якщо походження невідоме, то яка вакцинація? Від чого?
Це нагадує таке: у вас болить голова? ну, а від чого ми не знаємо, діагноз поставити не можемо.... давайте вам ноги ампутуємо?
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12.08.2021 09:30 Ответить
В помещениях при отсутствии сидячих мест могут находиться до 1000 человек. На улице - до 5000 человек. Источник: https://censor.net/ru/n3282291
С улицей- это было реально круто! В Израиле ужесточают карантин: Будут тестировать детей от 3 лет - Цензор.НЕТ 4660 Пытаюсь представить себе работу уполномоченных счетоводов или полицейских, на которых вполне могут возложить эту функцию. У меня не получается. В Израиле ужесточают карантин: Будут тестировать детей от 3 лет - Цензор.НЕТ 4660
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12.08.2021 09:28 Ответить
но, там с дронов за секунду по головам компьютер считает. шо шо, но Израиль нужно уважать, мужественные, добропорядочные(гусский дгуг дгуга не обманывает) В Ізраїлі посилюють карантин: Тестуватимуть дітей від 3 років - Цензор.НЕТ 2525
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12.08.2021 09:53 Ответить
Маразм...
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12.08.2021 09:28 Ответить
а визгу то сколько было. всё взрослое население вакцинировали и нам евреям всё по фиг...
но у хреновируса свои взгляды на иудеев))))))
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12.08.2021 09:29 Ответить
Всё никак не нажрутся фарм-компании....
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12.08.2021 09:39 Ответить
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться ни в коем случае!!! Обманите систему! В Израиле ужесточают карантин: Будут тестировать детей от 3 лет - Цензор.НЕТ 2285 В Израиле ужесточают карантин: Будут тестировать детей от 3 лет - Цензор.НЕТ 5150
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12.08.2021 09:41 Ответить
евреи уже обманули привившись поголовно пфайзером..... и начав болеть по второму кругу.
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12.08.2021 09:57 Ответить
А что - в Израиле разве умирают от КОВИДа, как у вас на лаптестане по 800 кацапорыл в день? В Ізраїлі посилюють карантин: Тестуватимуть дітей від 3 років - Цензор.НЕТ 3933
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12.08.2021 09:59 Ответить
Дети с 3 до 12 лет должны будут предъявить на входе отрицательный результат теста, который можно будет сделать бесплатно. Источник: https://censor.net/ru/n3282291\\\\\\\\

короче - сделал тест, через минуту заразился, перезаразил одноклашек и опять сделал тест В Ізраїлі посилюють карантин: Тестуватимуть дітей від 3 років - Цензор.НЕТ 8913

Илон Маск сделал 4 теста у одной и той же медсестры = 2 полож. и 2 неполож.
фифтифифти - пошутил инженер))
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12.08.2021 09:51 Ответить
А кацапы не парятся и тупо дохнут от КОВИДа по 800++ рыл в день В Ізраїлі посилюють карантин: Тестуватимуть дітей від 3 років - Цензор.НЕТ 8207
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12.08.2021 10:01 Ответить
Илон Маск сделал 4 теста у одной и той же медсестры = 2 полож. и 2 неполож.

А в нас хіба не так?
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12.08.2021 10:04 Ответить
звісно - я вчора сто тестів здєлав і підтримую Маска
шо не так - то шо ті тести до біса, чи то шо піди та зроби 4 тести? тести же є шо тиждень чекати і такі шо зразу видно - ті шо чекати то нафіг нужно, а ті шо зразу - я написав - фіфтіфіфті
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12.08.2021 10:11 Ответить
Будь-які тести - фуфло, ПЛР - взагалі, бо не бінарний.
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12.08.2021 10:22 Ответить
Итак, на примере Израиля мы видим, что Пфайзер не работает. Получается, что все надежды надо возлагать на Модерну. Какая страна полностью Модерной вакцинировалась кто-нибудь знает? Надо за населением этой страны пронаблюдать
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12.08.2021 12:23 Ответить
сша
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12.08.2021 21:08 Ответить
А там разве не Пфайзер? Всё вместе? Жаль. Чистого результата эксперимента не получится
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12.08.2021 21:23 Ответить
в основном у них модерна
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12.08.2021 21:32 Ответить
Намек на принудиловку для наших детей
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12.08.2021 15:17 Ответить
 
 