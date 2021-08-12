В Израиле ужесточают карантин: Будут тестировать детей от 3 лет
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Министерский кабинет по борьбе с коронавирусом в Израиле утвердил новые ограничения, призванные сдержать распространение штамма "дельта".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsru.co.il.
Отмечается, что ограничения "зеленого стандарта" будут распространены на новые отрасли, включая бассейны, спортзалы, кинотеатры и большие торговые центры. От его соблюдения освобождены только дети младше 3 лет.
Дети с 3 до 12 лет должны будут предъявить на входе отрицательный результат теста, который можно будет сделать бесплатно.
Дети от 12 лет и старше, не имеющие уважительных причин не делать прививку, должны будут платить за экспресс-тест.
Это правило вступит в силу с 18 августа.
На заседании кабинета также было принято решение о возвращении к "фиолетовому стандарту" в торговых и коммерческих центрах, заполняемость которых будет вычисляться по формуле: один человек - на 7 квадратных метров.
"Фиолетовый стандарт" начнет действовать 16 августа.
Также вводятся ограничения на проведение массовых мероприятий:
В помещениях при отсутствии сидячих мест могут находиться до 1000 человек. На улице - до 5000 человек.
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Дали будэ
Це нагадує таке: у вас болить голова? ну, а від чого ми не знаємо, діагноз поставити не можемо.... давайте вам ноги ампутуємо?
С улицей- это было реально круто! Пытаюсь представить себе работу уполномоченных счетоводов или полицейских, на которых вполне могут возложить эту функцию. У меня не получается.
но у хреновируса свои взгляды на иудеев))))))
короче - сделал тест, через минуту заразился, перезаразил одноклашек и опять сделал тест
Илон Маск сделал 4 теста у одной и той же медсестры = 2 полож. и 2 неполож.
фифтифифти - пошутил инженер))
А в нас хіба не так?
шо не так - то шо ті тести до біса, чи то шо піди та зроби 4 тести? тести же є шо тиждень чекати і такі шо зразу видно - ті шо чекати то нафіг нужно, а ті шо зразу - я написав - фіфтіфіфті