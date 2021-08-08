Израиль возобновил обязательное ношение масок на улицах

В связи с увеличением количества тяжелых больных коронавирус власти Израиля усилили ограничения, в том числе возобновили обязательное ношение защитных масок на улице при скоплении более ста человек.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Суспільне, об этом сообщило государственное израильское радио Kan со ссылкой на министра здравоохранения Израиля Ница Горовица.

"Штамм "дельта" из-за его характеристики самом деле является новой болезнью", - сказал Горовиц.

Впрочем, он отметил, что полный локдаун будет "последним шагом" власти с целью предотвращения распространения коронавируса. Министр добавил, что не существует конкретного порога, по достижению которого будет внедрен локдаун.

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"Следуйте инструкциям, делайте тесты, избегайте скоплений и надевайте маску", - призвал Горовиц.

Отмечается, что за последние восемь дней количество пациентов с тяжелым течением болезни удвоилось. В частности, начиная с утра 7 августа количество пациентов в критическом состоянии выросла до 111 человек и сейчас составляет 348.

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