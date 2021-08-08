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Новости Коронавирус и карантин
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Израиль возобновил обязательное ношение масок на улицах

Израиль возобновил обязательное ношение масок на улицах

В связи с увеличением количества тяжелых больных коронавирус власти Израиля усилили ограничения, в том числе возобновили обязательное ношение защитных масок на улице при скоплении более ста человек.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Суспільне, об этом сообщило государственное израильское радио Kan со ссылкой на министра здравоохранения Израиля Ница Горовица.

"Штамм "дельта" из-за его характеристики самом деле является новой болезнью", - сказал Горовиц.

Впрочем, он отметил, что полный локдаун будет "последним шагом" власти с целью предотвращения распространения коронавируса. Министр добавил, что не существует конкретного порога, по достижению которого будет внедрен локдаун.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Израиле разрешили прививки третьей дозой вакцины от COVID-19 для людей 60+

"Следуйте инструкциям, делайте тесты, избегайте скоплений и надевайте маску", - призвал Горовиц.

Отмечается, что за последние восемь дней количество пациентов с тяжелым течением болезни удвоилось. В частности, начиная с утра 7 августа количество пациентов в критическом состоянии выросла до 111 человек и сейчас составляет 348.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Израиль начал вакцинировать от COVID-19 детей 5-11 лет

Автор: 

Израиль (1918) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+25
Львів.. кава.. вул. Городецька 23... .. Запрошуємо!
Израиль возобновил обязательное ношение масок на улицах - Цензор.НЕТ 3390
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08.08.2021 18:56
+12
Где Вы эту информацию "95% всех тяжелозаболевших, которые сейчас в больнице, прошли полный курс вакцинации" выкопали?
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08.08.2021 19:09
+11
Вся их вакцинация была чтоб жить. А вот у вас на лаптестане таки да, что уколют вас скотомицином, что нет - жмуритесь по 800 тушек в день и крематорий тот же
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08.08.2021 19:00
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Фуфломицин Путлера спасет РАБссию...
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08.08.2021 19:12 Ответить
С 1941 по 1945 годы в дохлый ССср США отправили 200 000 тонн Пенициллина...,за вату и бинты промолчу...бабы санитарки стирали бинты использованные по 50 раз в день...учитесь Израильцы...
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08.08.2021 19:15 Ответить
А шо им учится...основная масса внуков тех врачей и фельдшеров сейчас заслуженные врачи Израиля
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08.08.2021 20:10 Ответить
Судя по статистике, не удалось от ковида создать коллективный иммунитет.
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08.08.2021 19:21 Ответить
зато аннуитет подготовили знатный...
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08.08.2021 19:33 Ответить
О чем это все говорит?
О том, что экспериментальные вакцины Пфайзер и Модерна не защищают от новых штаммов коронавируса.

О том, что уже осенью во всем мире будут новые вспышки, новые локдауны, новые запреты на въезд, а те кто прошел полный курс вакцинации смогут с гордостью засунуть себе в задний карман свой сертификат вакцинации, потому что осенью по нему никто, никуда и никого не будет пускать.

О том, что уже скоро будут представлены новые вакцины, от новых штаммов, которые нужно будет колоть в обязательном порядке, чтобы получить новый, уже действующий ковид-сертификат.

Ну а потом появиться новый штамм и все пойдет по-новой.

Фармобарыги кончено нащупали золотое дно.

Теперь фармогиганты будут получать колоссальные доходы ибо мутация вируса процесс бесконечный.
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08.08.2021 19:32 Ответить
при постоянной вакцинации будет постоянная мутация . кстати именно вакцинированные являются поставщиками мутаций . я помню те времена когда в книгах писали . что коронавирусы практически не подвержены мутагенезу а тут вдруг внезапно уже и греческого алфавита не хватает . тут в голову не может не прийти про аферу и какой то лохотрон
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08.08.2021 19:58 Ответить
Користуються тим, шо ми нічого не можемо ані довести, ані спростити.
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08.08.2021 20:02 Ответить
Короновирусы относятся к РНК вирусам. Они все гораздо более склонны к мутациям, чем ДНК вирусы. Так что насчет твоего "я помню те времена когда в книгах писали . что коронавирусы практически не подвержены мутагенезу" - вранье.
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08.08.2021 20:58 Ответить
Я уже спрашивал его, где именно он читал. Предсказуемо, ответа не было.
Это так, аби справити враження.. "я помню те времена..."
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08.08.2021 21:43 Ответить
"я помню чудные мнгновенья..." там наверно и вычитал
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08.08.2021 23:08 Ответить
...ну, і шо тєпєрь?
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09.08.2021 10:04 Ответить
Тєпєрь не вєрь Гєнє Крокодєлу.
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09.08.2021 10:39 Ответить
Какие времена ты помнишь? В каких именно книгах писалось, что коронавирусы не подвержены мутациям? А ну-ка, название?
---------------------------------------
В средние века в книгах писалось, что земля стоит на трёх китах. А в других - что на трёх слонах. Кому ты верил тогда?
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08.08.2021 21:41 Ответить
Просто видео против: https://www.youtube.com/watch?v=yx2IVNAegFY
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08.08.2021 19:36 Ответить
https://www.facebook.com/groups/russiansinengland/permalink/1545284988983418/
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08.08.2021 20:12 Ответить
Ребята, тюбитеечники, это уже просто не этично! Страна, заявившая чуть ли не о полной вакцинации....ну ни в какие ворота. Вернее теперь влетает в любые ворота.
Ну вам же говорили передача вируса ад рес на я! Передается он ниткой, нитка проходит сквозь тело человека, вирус попадает сразу в нужную область....
А теперь дружно кричите там, чего я курю, или чего объелся.....начинайте, начинайте....
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08.08.2021 19:40 Ответить
чево?
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08.08.2021 19:47 Ответить
нитка.сквозь тело.шо не понятно?
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08.08.2021 23:13 Ответить
Хи-хи))). Как всё просто то))
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08.08.2021 20:14 Ответить
Долго въезжал, шо там за ниточка. Потом понял - это та, которая уши держит
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08.08.2021 23:14 Ответить
Короче, хочешь - колись, не хочешь - не колись, а цак надень и на карантине сиди. Впрочем, это было очень предсказуемо.
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08.08.2021 19:52 Ответить
Злые языки кажуть что профессор Преображенский на РАБссии влупил 5 доз спутника в Мвзолейный труп чЛенина...кажуть что ожил Окаянный,значит опять скоро Мировая Ливарюцыя...
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08.08.2021 19:56 Ответить
Восток дело Тонкое...По последним сообщениям из Мацковии,кажуть шо министер абароны РАБссии СерГей ШойхУ отправил Путлера в отствку и пенес сталицу РАБссии из Мацквы в стлицу Тувы Кызыл...... Ну и делааа
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08.08.2021 20:01 Ответить
https://www.facebook.com/groups/russiansinengland/permalink/1545284988983418/
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08.08.2021 20:11 Ответить
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08.08.2021 20:22 Ответить
У нас скажут, что надо колоться через каждую неделю. Китайским и индийским шмурдяком. Бо закупили много - не пропадать же добру
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08.08.2021 21:12 Ответить
Китайским "шмурдяком" колятся в Китае и в очень не бедных ОАЕ. Как там обстановка?
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08.08.2021 22:07 Ответить
https://www.vesty.co.il/main/article/skwjzomkk Pfizer дает разъяснения:
- в случае, если понадобится новая вакцина от варианта "Дельта" или другой мутации, компании понадобится 100 дней для ее производства.
- "с прошествием времени наблюдается снижение эффективности вакцинации". Анализ третьего этапа испытаний, который проводится до сих пор, показывает снижение эффективности против симптоматического протекания болезни с 95% в первые месяцы до примерно 80% после 4-6 месяцев после второй дозы
- специалисты Pfizer утверждают, что, несмотря на снижение эффективности вакцины в предотвращении заражения, она продолжает оставаться эффективной в предотвращении тяжелого хода заболевания даже в случае заражения штаммом "Дельта". Влияние третьей дозы вакцины на предотвращение заболевания вариантом "Дельта" до сих пор не проверялось доскональным образом.
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08.08.2021 21:41 Ответить
Анализ третьего этапа испытаний, который проводится до сих пор, ...

А пропагандисти верещать, що всі етапи пройдено і завершено.

снижение эффективности против симптоматического протекания болезни с 95% в первые месяцы до примерно 80% после 4-6 месяцев после второй дозы

https://www.forbes.com/sites/roberthart/2021/07/23/pfizer-shot-just-39-effective-against-delta-infection-but-largely-prevents-severe-illness-israel-study-suggests/?sh=34e0df10584f

A full course of the Pfizer-BioNTech vaccine was just 39% effective at preventing infections and 41% effective at preventing symptomatic infections caused by the Delta Covid-19 variant, https://www.gov.il/BlobFolder/reports/vaccine-efficacy-safety-follow-up-committee/he/files_publications_corona_two-dose-vaccination-data.pdf according to Israel's health ministry, down from early https://www.forbes.com/sites/roberthart/2021/07/06/pfizer-shot-much-less-effective-against-delta-israel-study-shows---heres-what-you-need-to-know-about-variants-and-vaccines/?sh=474bbb830712 estimates of 64% two weeks ago.

Влияние третьей дозы вакцины на предотвращение заболевания вариантом "Дельта" до сих пор не проверялось доскональным образом.

Зате вже активно штрикають. Досліди над людьми зупиняти не можна.
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08.08.2021 22:00 Ответить
Це нам зрозуміло, а ті, хто наштрикавсь за власним бажанням, як приклад антибіотики наводять, мовляв, колись і вони були експеріментальними. От, тіки забувають сказати, скіки певно помре чи отримає ускладнення без антибіотиків з бакінфекцією, і скіки - від ГРВІ без жодної пигулки.
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08.08.2021 23:02 Ответить
*пігулки
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08.08.2021 23:03 Ответить
Дивна дискусія - як можно порівнювати Британію з Індонезією, якщо в GB в першай трійці (Ізраїль другий) по кількості ПЛР тестів на душу населення більша ніж в 20 раз за інденезійську : при 66 млн. 198 млн. тестів , а в Індонезії на 268 млн. 28 млн тестів . Розумово , що при такий кількості тестів виявлється кожен випадок та йще й перестраховуються .
Так само й в Ізраїлі : 16.9 млн тестів на 8.5 млн населення .

Про старих в тяжкому стані хто взагалі так рахує ?! Головна задача вакцини не 100% унеможливити хворобу , а на 92% , а для тих 8% зробити тяжкість й наслідки течії хвороби на порядок меньшими . Але якщо в людини діабет , або сердцева недостатність й він кожну мить міг би перейти в тяжкий стан й до пандемії . В такий категорії требо порівнювати , скільки хворіло , помирало до пандемії , під час й до вакцинації й скільки після .
Мій знайомий лікар (але не іпідеміолог) каже , що статистика до пандемії й зараз ніякої різниці у тяжкохворих не виявляє й вона все одно значна меньша й зараз порівнянно з моментом початку вакцінації .
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08.08.2021 21:58 Ответить
Й саме головне , й що саме в Ізраїлі очевидне ...

Це протистояння ********** й секулярного світу з ультрарелігійним . Й не важливо яка релігія . Усі ультраортодокси , що вважають й агітують за те , що молитва важливіша за вакцину й особливо ті випадки, хто рахує , що молитва замість вакцина ось тут статистика в разів 15 висша за той же секулярний Тель-Авів , або лівацька Хайфа ... Колись хасидський Бней-Брак був анти-лідером по усім показникам . Зараз його анти-рекорди б"ють арабські мусульманські аули, те вперто відмовлялись від вакцинації ! Й що характерно висока захворюванність й православних кварталах нижнього Назарета
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08.08.2021 22:07 Ответить
короче, для одаренных украинских придурков, которые ездят в метро и транспорте без масок, и также ходят в магазинах и др. общ. местах! оденьте маски, идиоты, ибо никакая прививка вас не спасет!
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08.08.2021 23:37 Ответить
Маски однозначно надо возвращать.
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09.08.2021 10:44 Ответить
Конечно. Вакцина же помогает, ага?
А помнишь... один ковидо-скептик говорил тебе, что Израиль вернет ограничения и вакцина их не спасет?))
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28.08.2021 12:28 Ответить
Не перевирайте. Ковидоскептик говорил, что Израиль начнет вымирать от побочек вакцин. Этого и близко нет. А то, что вакцинация в Израиле существенно снизила смертность по сравнению с невакцинированным периодом видно и сейчас.
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28.08.2021 12:42 Ответить
1) На счет вымирать - та то ты погоди, еще, как говорится, не вечер.
2) Не перевираю. Я говорил тебе, что у них опять будет "волна", вакцинация не поможет и ограничения они вернут. Меня перманентно тут банят за язык... так что вряд ли найду... но помню точно.
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28.08.2021 12:51 Ответить
Головне- не припиняти вакцинування.
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09.08.2021 08:05 Ответить
Доречі, для тих кто ПРОТИ вакцинації. Характерна карма антивакцинаторів
https://www.pravda.com.ua/news/2021/08/9/7303177/ У Штатах помер від коронавірусу теле- і радіоведучий Дік Фаррел, який закликав своїх слухачів не вакцинуватися від Covid-19 .
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09.08.2021 11:21 Ответить
А я вот например с самого начала этой... фигни призываю. Антип не даст соврать))

До сих пор жив, чего и тебе желаю
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28.08.2021 12:29 Ответить
Да, ты всегда был против вакцинации. И я вполне допускаю, что есть водители, кторые не пристегиваются ремнями безопасности и все еще живы. Это не является доказательством бесполезности или вреда ремней безопасности.
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28.08.2021 12:46 Ответить
Это является доказательством уровня профессионализма этих водителей в плане управления транспортным средством.
И заставлять их пристегиваться (например) только потому, что нашлось некоторое кол-во ... эмм... здесь не о тебе: криворуких идиотов, которым даже за руль садиться опасно ибо на скорости 20 найдут приключений себе на попу (но мафынки им продать нада... а потому ... маркетинг в студию выраженный в т.н. некоммерческих способах стимулирования) - мягко говоря глупо.
Это из разряда - арестовать мужчину по умолчанию за то что у него есть... прибор. Может ведь изнасиловать в теории? Может. То что до сих пор не... то не важно. Может = виновен.
Мы кстати о ликвидации презумпции невиновности тоже говорили в контексте ковид.
Вот такая вот аллегория вышла.
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28.08.2021 12:54 Ответить
Это доказательство их безответственности, и не более того. И безответственность не только по отношению к себе. Другим водителям тоже мало приятно доставать из пострадавшей машины тело со сломанной шеей или сломанными ребрами, вместо того, чтобы понаблюдать, как чел со слегка расквашенным носом сам вылезет из пострадавшей машины.
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28.08.2021 13:13 Ответить
1) По отношению к самим себе - это их и только их проблемы. Которые чужих для них людей не касаются никак. Вообще никак.
2) По отношению к другим:
"Если", Антип, всего лишь "Если".
Если этот самый водитель попадет в ДТП.
Если.

Ты говоришь о свершившемся факте по умолчанию. А это ведь - лишь вероятность. Это "или"/"или".
А ведь и ты сам допустил - что есть водители, которые ремнем не пользуются и в то же время не попадают в ДТП.

Знаешь как это звучит, если упростить?
МНЕ страшно, а потому ТЫ должен (нужное вставить).
А с какого (прости за тавтологию) перепугу, я должен вообще что-то делать только потому что ТЕБЕ страшно? Возможно, это ТЕБЕ стоит взрастить в себе силу воли? Ну чтоб страшно не было. Чтоб преодолеть свой страх и не пытаться на чужом горбу въехать в рай.
Почему ты проблему своих страхов решаешь за мой счет? Че за... ернуда.

Речь, разумеется, не конкретно о тебе.
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28.08.2021 13:22 Ответить
Других людей касается. Одно дело проехать по своим делам мимо человека с разбитым носом и совсем другое - проехать по своим делам мимо человека застрявшего в авто со сломанными ребрами. Тут кроме моральной стороны дела уже и статья УК. Ну и кроме всего лечение таких "смельчаков" влетает налогоплательщикам в нехилые деньги, на которые можно было спасать других людей.
По поводу "А ведь и ты сам допустил - что есть водители, которые ремнем не пользуются и в то же время не попадают в ДТП." Это не означает "Все водители, которые ремнем не пользуются не попадают в ДТП." Просто те, кто попал в ДТП непристегнутым очень редко могут об этом рассказывать. Синдром выжившего.
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28.08.2021 14:18 Ответить
Брезгливость / страх крови / страх смерти других людей как-то соотносятся с умением вождения? Тем более, ты ведь помнишь, что все водители проходят курсы начальной медицинской помощи (должны, даже блондинко которой при виде крови мутит) и обязаны не только знать - но и уметь её оказывать. Разве не так? А как они ее окажут, если их от крови мутит? И здесь мы поднимаем вопрос - в принципе какого хрена они получают права? Раз их ... компетенции, навыков и эмоциональной стойкости - недостаточно для управления транспортным средством повышенной опасности (автомобилем, почти точное определение из ПДД).
Я бы поспорил на предмет бабла. При более медленном движении (да-да дурацкие знаки в 40 на международных трассах, такими ограничениями как раз вызванные) топливо прогорает хуже и выбросов больше. И канцерогенов в воздухе тоже. Онко... это не шуточки типа ковида. И стоит огроменных денег. Тем самым налогоплательщикам в том числе.
А потому... меньшее число профессиональных и умелых водителей на дороге. Вот тебе решение. И отбраковка тех, кому за руль нинада. Я вообще не понимаю, в чем проблема. Мне вот в школе сказали на уроке музыке (сказал обученный профи - учитель) мол собака в плане слуха на ухо села и на горло в плане голоса. Так я и не лезу в певцы. Полезу - стыд мне и позор. Ну не умею я. Вот и они - просто не умеют. Так фигли лезть? Фигли должны страдать те, кто умеют? Не должны же. Общественный транспорт и норм.
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28.08.2021 14:51 Ответить
К брезгливости или боязни крови мой пост никакого отношения не имел. Я о том, что там, где пристегнутый водитель попадет в ДТП, последствия гораздо реже требуют экстренной помощи других, чем там, где в ДТП попал непристегнутый. Это по поводу твоего "1) По отношению к самим себе - это их и только их проблемы. Которые чужих для них людей не касаются никак. Вообще никак."
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28.08.2021 15:13 Ответить
Из этого следует лишь одно. Водителю следует упражняться в навыке вождения и развивать его. Чтобы не попадать в ДТП. А если уж попал... я так-то думаю, что за счет как раз отсутствия ремня он будет... осторожнее, что ли. Жить-то охота.
И даже если попадет - он ведь тоже налогоплательщик. Тоже. Он уже заплатил за вот эту вот экстренную помощь. Это в продолжение идеи о деньгах, тобой озвученной на спасение.

И да.

Не соотнес уровень умения ... ну что же. Отдавай себе отчет в том, что тебе понадобится помощь других и тебе её не всегда окажут.
Окей, я готов на такой риск.
Ты не готов? Ну так едь себе медленнее, я разве тебе в этом мешаю? Заставляю тебя ехать 100? Нет-нет. Это ТЫ ограничиваешь меня. Не надо так.
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28.08.2021 15:19 Ответить
Кому суждено быть повешенному - тот не утонет!
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28.08.2021 12:55 Ответить
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