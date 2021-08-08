Ізраїль відновив обов'язкове носіння масок на вулицях

У зв'язку зі збільшенням кількості важких хворих на коронавірус влада Ізраїлю посилила обмеження, в тому числі відновила обов’язкове носіння захисних масок на вулиці під час скупчення понад сотні людей.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це повідомило державне ізраїльське радіо Kan із посиланням на міністра охорони здоров'я Ізраїлю Ніцана Горовіца.

Штам "дельта" через його характеристики насправді є новою хворобою", — сказав Горовіц.

Втім, він зазначив, що повний локдаун буде "останнім кроком" влади з метою запобігання поширенню коронавірусу. Міністр додав, що не існує конкретного порогу, після досягнення якого буде впроваджений локдаун.

"Дотримуйтесь інструкцій, робіть тести, уникайте скупчень і надягайте маску", — закликав Горовіц.

Зазначається, що за останні вісім днів кількість пацієнтів із важким перебігом хвороби подвоїлася. Зокрема, починаючи з ранку 7 серпня кількість пацієнтів у критичному стані зросла до 111 осіб і зараз становить 348.

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