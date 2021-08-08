Ізраїль відновив обов'язкове носіння масок на вулицях
У зв'язку зі збільшенням кількості важких хворих на коронавірус влада Ізраїлю посилила обмеження, в тому числі відновила обов’язкове носіння захисних масок на вулиці під час скупчення понад сотні людей.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це повідомило державне ізраїльське радіо Kan із посиланням на міністра охорони здоров'я Ізраїлю Ніцана Горовіца.
Штам "дельта" через його характеристики насправді є новою хворобою", — сказав Горовіц.
Втім, він зазначив, що повний локдаун буде "останнім кроком" влади з метою запобігання поширенню коронавірусу. Міністр додав, що не існує конкретного порогу, після досягнення якого буде впроваджений локдаун.
"Дотримуйтесь інструкцій, робіть тести, уникайте скупчень і надягайте маску", — закликав Горовіц.
Зазначається, що за останні вісім днів кількість пацієнтів із важким перебігом хвороби подвоїлася. Зокрема, починаючи з ранку 7 серпня кількість пацієнтів у критичному стані зросла до 111 осіб і зараз становить 348.
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О том, что экспериментальные вакцины Пфайзер и Модерна не защищают от новых штаммов коронавируса.
О том, что уже осенью во всем мире будут новые вспышки, новые локдауны, новые запреты на въезд, а те кто прошел полный курс вакцинации смогут с гордостью засунуть себе в задний карман свой сертификат вакцинации, потому что осенью по нему никто, никуда и никого не будет пускать.
О том, что уже скоро будут представлены новые вакцины, от новых штаммов, которые нужно будет колоть в обязательном порядке, чтобы получить новый, уже действующий ковид-сертификат.
Ну а потом появиться новый штамм и все пойдет по-новой.
Фармобарыги кончено нащупали золотое дно.
Теперь фармогиганты будут получать колоссальные доходы ибо мутация вируса процесс бесконечный.
Это так, аби справити враження.. "я помню те времена..."
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В средние века в книгах писалось, что земля стоит на трёх китах. А в других - что на трёх слонах. Кому ты верил тогда?
Ну вам же говорили передача вируса ад рес на я! Передается он ниткой, нитка проходит сквозь тело человека, вирус попадает сразу в нужную область....
А теперь дружно кричите там, чего я курю, или чего объелся.....начинайте, начинайте....
- в случае, если понадобится новая вакцина от варианта "Дельта" или другой мутации, компании понадобится 100 дней для ее производства.
- "с прошествием времени наблюдается снижение эффективности вакцинации". Анализ третьего этапа испытаний, который проводится до сих пор, показывает снижение эффективности против симптоматического протекания болезни с 95% в первые месяцы до примерно 80% после 4-6 месяцев после второй дозы
- специалисты Pfizer утверждают, что, несмотря на снижение эффективности вакцины в предотвращении заражения, она продолжает оставаться эффективной в предотвращении тяжелого хода заболевания даже в случае заражения штаммом "Дельта". Влияние третьей дозы вакцины на предотвращение заболевания вариантом "Дельта" до сих пор не проверялось доскональным образом.
А пропагандисти верещать, що всі етапи пройдено і завершено.
снижение эффективности против симптоматического протекания болезни с 95% в первые месяцы до примерно 80% после 4-6 месяцев после второй дозы
https://www.forbes.com/sites/roberthart/2021/07/23/pfizer-shot-just-39-effective-against-delta-infection-but-largely-prevents-severe-illness-israel-study-suggests/?sh=34e0df10584f
A full course of the Pfizer-BioNTech vaccine was just 39% effective at preventing infections and 41% effective at preventing symptomatic infections caused by the Delta Covid-19 variant, https://www.gov.il/BlobFolder/reports/vaccine-efficacy-safety-follow-up-committee/he/files_publications_corona_two-dose-vaccination-data.pdf according to Israel's health ministry, down from early https://www.forbes.com/sites/roberthart/2021/07/06/pfizer-shot-much-less-effective-against-delta-israel-study-shows---heres-what-you-need-to-know-about-variants-and-vaccines/?sh=474bbb830712 estimates of 64% two weeks ago.
Влияние третьей дозы вакцины на предотвращение заболевания вариантом "Дельта" до сих пор не проверялось доскональным образом.
Зате вже активно штрикають. Досліди над людьми зупиняти не можна.
Так само й в Ізраїлі : 16.9 млн тестів на 8.5 млн населення .
Про старих в тяжкому стані хто взагалі так рахує ?! Головна задача вакцини не 100% унеможливити хворобу , а на 92% , а для тих 8% зробити тяжкість й наслідки течії хвороби на порядок меньшими . Але якщо в людини діабет , або сердцева недостатність й він кожну мить міг би перейти в тяжкий стан й до пандемії . В такий категорії требо порівнювати , скільки хворіло , помирало до пандемії , під час й до вакцинації й скільки після .
Мій знайомий лікар (але не іпідеміолог) каже , що статистика до пандемії й зараз ніякої різниці у тяжкохворих не виявляє й вона все одно значна меньша й зараз порівнянно з моментом початку вакцінації .
Це протистояння ********** й секулярного світу з ультрарелігійним . Й не важливо яка релігія . Усі ультраортодокси , що вважають й агітують за те , що молитва важливіша за вакцину й особливо ті випадки, хто рахує , що молитва замість вакцина ось тут статистика в разів 15 висша за той же секулярний Тель-Авів , або лівацька Хайфа ... Колись хасидський Бней-Брак був анти-лідером по усім показникам . Зараз його анти-рекорди б"ють арабські мусульманські аули, те вперто відмовлялись від вакцинації ! Й що характерно висока захворюванність й православних кварталах нижнього Назарета
А помнишь... один ковидо-скептик говорил тебе, что Израиль вернет ограничения и вакцина их не спасет?))
2) Не перевираю. Я говорил тебе, что у них опять будет "волна", вакцинация не поможет и ограничения они вернут. Меня перманентно тут банят за язык... так что вряд ли найду... но помню точно.
https://www.pravda.com.ua/news/2021/08/9/7303177/ У Штатах помер від коронавірусу теле- і радіоведучий Дік Фаррел, який закликав своїх слухачів не вакцинуватися від Covid-19 .
До сих пор жив, чего и тебе желаю
И заставлять их пристегиваться (например) только потому, что нашлось некоторое кол-во ... эмм... здесь не о тебе: криворуких идиотов, которым даже за руль садиться опасно ибо на скорости 20 найдут приключений себе на попу (но мафынки им продать нада... а потому ... маркетинг в студию выраженный в т.н. некоммерческих способах стимулирования) - мягко говоря глупо.
Это из разряда - арестовать мужчину по умолчанию за то что у него есть... прибор. Может ведь изнасиловать в теории? Может. То что до сих пор не... то не важно. Может = виновен.
Мы кстати о ликвидации презумпции невиновности тоже говорили в контексте ковид.
Вот такая вот аллегория вышла.
2) По отношению к другим:
"Если", Антип, всего лишь "Если".
Если этот самый водитель попадет в ДТП.
Если.
Ты говоришь о свершившемся факте по умолчанию. А это ведь - лишь вероятность. Это "или"/"или".
А ведь и ты сам допустил - что есть водители, которые ремнем не пользуются и в то же время не попадают в ДТП.
Знаешь как это звучит, если упростить?
МНЕ страшно, а потому ТЫ должен (нужное вставить).
А с какого (прости за тавтологию) перепугу, я должен вообще что-то делать только потому что ТЕБЕ страшно? Возможно, это ТЕБЕ стоит взрастить в себе силу воли? Ну чтоб страшно не было. Чтоб преодолеть свой страх и не пытаться на чужом горбу въехать в рай.
Почему ты проблему своих страхов решаешь за мой счет? Че за... ернуда.
Речь, разумеется, не конкретно о тебе.
По поводу "А ведь и ты сам допустил - что есть водители, которые ремнем не пользуются и в то же время не попадают в ДТП." Это не означает "Все водители, которые ремнем не пользуются не попадают в ДТП." Просто те, кто попал в ДТП непристегнутым очень редко могут об этом рассказывать. Синдром выжившего.
Я бы поспорил на предмет бабла. При более медленном движении (да-да дурацкие знаки в 40 на международных трассах, такими ограничениями как раз вызванные) топливо прогорает хуже и выбросов больше. И канцерогенов в воздухе тоже. Онко... это не шуточки типа ковида. И стоит огроменных денег. Тем самым налогоплательщикам в том числе.
А потому... меньшее число профессиональных и умелых водителей на дороге. Вот тебе решение. И отбраковка тех, кому за руль нинада. Я вообще не понимаю, в чем проблема. Мне вот в школе сказали на уроке музыке (сказал обученный профи - учитель) мол собака в плане слуха на ухо села и на горло в плане голоса. Так я и не лезу в певцы. Полезу - стыд мне и позор. Ну не умею я. Вот и они - просто не умеют. Так фигли лезть? Фигли должны страдать те, кто умеют? Не должны же. Общественный транспорт и норм.
И даже если попадет - он ведь тоже налогоплательщик. Тоже. Он уже заплатил за вот эту вот экстренную помощь. Это в продолжение идеи о деньгах, тобой озвученной на спасение.
И да.
Не соотнес уровень умения ... ну что же. Отдавай себе отчет в том, что тебе понадобится помощь других и тебе её не всегда окажут.
Окей, я готов на такой риск.
Ты не готов? Ну так едь себе медленнее, я разве тебе в этом мешаю? Заставляю тебя ехать 100? Нет-нет. Это ТЫ ограничиваешь меня. Не надо так.