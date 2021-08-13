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Новости За рубежом
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Россия смотрит на Беларусь как на свое, - Лукашенко

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Россия смотрит на Беларусь как на свое, - Лукашенко

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил о возможности начала Третьей мировой войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу захватившего власть в Беларуси "президента".

По словам Лукашенко, в истории уже не раз было, когда на территории современной Беларуси пересекались интересы крупных мировых игроков, результатом чего становились войны.

"Если они влезут в Беларусь, то, естественно, Россия смотрит на это как на свое. Потому что, не дай бог, рухнет Беларусь - под Смоленском будут стоять эти ракеты. Не там где-то за Киевом и на Черном море, а под Смоленском. И тут схлестнутся все вот эти силы. Они же - американцы, европейцы - задрались не только с Россией, но и с китайцами. И я не хочу, чтобы Беларусь стала полем битвы, как это было всегда. Мы уже наелись этого. Я нисколько не драматизирую ситуацию, но она непростая", - сказал Лукашенко.

"Вы не думайте, что я специально нагнетаю обстановку, чтобы развязать какую-то войну. То, что я говорю, что может вспыхнуть третья мировая война, это не шутка", - добавил белорусский диктатор.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+21
И запах похожий. Ведь свое говно не воняет Россия смотрит на Беларусь как на свое, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 6474
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13.08.2021 15:40
+20
где-то встречал. что замполит роты Лукашенко был уволен из СА с диагнозом мерцательная шизофрения. Похоже что диагноз был правильным.
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13.08.2021 15:46
+16
Бульбофюрер таблетки забыл принять вот ему и мерещатся враги желающие напасть на его территорию и так уже управляемую из бункера злого карлика.
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13.08.2021 15:42
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А как по другому можно смотреть?
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13.08.2021 15:39 Ответить
Ну например - "дед ипанулся, давай таблетки" ? Росія дивиться на Білорусь як на своє, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 8059
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13.08.2021 16:28 Ответить
Что говорит нам язык тела этих двух особей?
Лукашенко стоит в позе девушки, которая пришла на первое свидание и очень хочет понравиться хахалю. Хахаль (Пуйло) плотоядно облизывается ни ее сиси и уже строит дальнейшие планы, как ей впердолить.
Видно, что доволен ее заискиваниями.
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13.08.2021 16:47 Ответить
И запах похожий. Ведь свое говно не воняет Россия смотрит на Беларусь как на свое, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 6474
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13.08.2021 15:40 Ответить
Аж облизується...
Ти таки смачненький драник....
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13.08.2021 15:40 Ответить
Бульбофюрер таблетки забыл принять вот ему и мерещатся враги желающие напасть на его территорию и так уже управляемую из бункера злого карлика.
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13.08.2021 15:42 Ответить
Капитан очевидность!!! Сбрей усы, дурик, яйца тебе тупин давно уже оторвал...
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13.08.2021 15:43 Ответить
да был каменный век был Доисторический материализм...было ДО НАШЕЙ Эры.... был Период 500 летия Инквизиции и была Эпоха возрождения и Ренессанса..и был 20 век и наступил ВЕК ДЕБИЛОВ КЛОУНОВ И ПРИДУРКОВ ВО ВЛАСТИ....
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13.08.2021 16:03 Ответить
это естественная веха в развитии гражданского общества. и западные страны тоже выбирали себе популистов во власть
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13.08.2021 16:09 Ответить
А вот тут маленькая деталь: не во время войны. Вот когда сытая жизнь со всеми плюшками, помогающими заплыть мозгу жиром, то да, согласен. А когда идет война ни одна, повторюсь, ни одна нация в мире не выбирала себе лидером клоуна...
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13.08.2021 16:24 Ответить
Чемберлен?
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13.08.2021 16:29 Ответить
Красивый пример. Поехал и договорился. Но его хотя бы официально принял Гитлер. И еще одна деталь, когда Чемберлен был премьером еще не было войны. И он привез мир в Англию. Была только угроза, за что в момент нападения нацистов он тут же лишился своей должности и хорошего имени навсегда.
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13.08.2021 16:36 Ответить
не повторяйтесь. это все равно неправда.
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13.08.2021 16:35 Ответить
Поздравляю, у Вас за окном постоянная весна. К докторам менять обои на окне.
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13.08.2021 16:38 Ответить
не нужно врать, оперируйте фактами.
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13.08.2021 16:45 Ответить
Убедите меня фактами, хотя... я Вам помогу: Мюнхенское соглашение 1938 года (называемое также Мюнхенский сговор) - соглашение между Германией, Великобританией, Францией и Италией, составленное в Мюнхене 29 сентября 1938 года и подписанное в ночь с 29 на 30 сентября того же года рейхсканцлером Германии Адольфом Гитлером
Задавайте еще вопросы, товарищ пациент.
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13.08.2021 17:03 Ответить
сколько будет длится третья мировая? 20 минут? Мировая война без ядерных держав?
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13.08.2021 15:45 Ответить
где-то встречал. что замполит роты Лукашенко был уволен из СА с диагнозом мерцательная шизофрения. Похоже что диагноз был правильным.
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13.08.2021 15:46 Ответить
если не ошибаюсь то с Гомельского обл. психдиспансера была изъята его медкарта ещё когда он шёл в президенты
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13.08.2021 16:28 Ответить
Вообще-то "мозаичная психопатия". И изъята была перед вторым туром президентских выборов из Могилевской психбольницы. Так что почти правда Росія дивиться на Білорусь як на своє, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1315
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13.08.2021 22:57 Ответить
Ну я же написал - если не ошибаюсь - насчёт Гомеля и диагноз не указывал .невозможно всё запомнить за много лет
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14.08.2021 12:02 Ответить
В Гомеле бацька трудился виртухаем в подростковой колонии. Собственно там у него все замашки усвоились и устоялись, которые сейчас нетрудно наблюдать у него вживую. Так что не у всех типа "невозможно запомнить". И далеко не все начинают в 60 забывать процесс дефекации в своей последовательности. Не спорьте Росія дивиться на Білорусь як на своє, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 260
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14.08.2021 15:13 Ответить
в Овручі, чи навіть поближче до коррдону - потрібно базу "MIM-104 Patriot" поставити
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13.08.2021 15:47 Ответить
В макитре бульбофюрера НАТОвские бомбардировщики уже давно лязгают гусеницами у границ белорашки.
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13.08.2021 15:47 Ответить
не свое, а свою жену, в позе бобра...бульбофюрер)))
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13.08.2021 15:48 Ответить
Да, точно , это уже не твое, ты картофельный придурок все просрал)))))
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13.08.2021 15:49 Ответить
Через Беларусь не начнется война, тем более 3 мировая. Раньше Беларусь была независимым государством, а теперь это обычная провинция России. Современной ракете все равно, откуда стартовать, из Смоленска или с Киева, или с Черного моря. Цель все равно будет поражена.
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13.08.2021 15:49 Ответить
из смоленска, но с киева. палитесь
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13.08.2021 16:10 Ответить
наступного разу купанням в холодній воді не відбудешся
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13.08.2021 15:52 Ответить
Я дико вибачаюсь, але кому потрібна територія бульбоболот, ну крім кацапів, і нахуа?
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13.08.2021 15:52 Ответить
Сабіратєлю зємєль -*****...
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13.08.2021 16:01 Ответить
л.мудіщєєє нагадало про своє нікчемне існування
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13.08.2021 15:53 Ответить
Тут похоже одним Зигмундом Фрейдом не обойдёшься. Надо всех ведущих психиатров поднимать. Та и материи на смирительную рубаху надо много и как кольчугу шить. Здоровый конь попался---вырвется схода.
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13.08.2021 15:54 Ответить
Світ змінився. Нікому не потрібне зайве населення. Хай расєя годує.
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13.08.2021 15:56 Ответить
Росія дивиться на Білорусь як на своє, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 997
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13.08.2021 15:58 Ответить
Росія дивиться на Білорусь як на своє, - Лукашенко. Кажи вже речення повністю: "Росія дивиться на Білорусь як на своє лайно."
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13.08.2021 15:58 Ответить
Мне кажется лукаш как человек, психически не здоров. То ли какая-то старческая деменция и на её фоне развилась шизофрения, то ли хз...
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13.08.2021 16:01 Ответить
Лукашенко просто генерує інформаційний спам.
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13.08.2021 16:02 Ответить
Росія дивиться на Білорусь як на своє, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2126
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13.08.2021 16:02 Ответить
касабы могут только бомбить безнаказанно детей и мирных с самолетов, а против современной армии они просто никакахи.
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13.08.2021 16:10 Ответить
Все эти хитрые мудаки-диктаторы становятся беспомощными и жалкими. Когда их прижмут к стене. Начинают плакаться и запугивать.Ясно же ,что о от страха.
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13.08.2021 16:11 Ответить
И он опять прав!!! Ну представьте, что в болотах Брянщины и топях Беловежчины появятся амеровские патрули. Нук ..разумеется в москитных сетках и с антимоскитными дезодорантами.
Нук канечна кремлятине эта идейка шо понос!!! Канечна будет вынос Лаврову, Шойгу, засланому Казачку и т.д. И ..и..тагда пайдет ВАЙНААААА! А кто отдасть за так топи и болота Гааааааа? Кто земели картофанные отдаст??? Кто их отодвинет от себя как картофельную стружку, гаааа????
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13.08.2021 16:12 Ответить
Мировая война России и Белоруссии против остального мира? Это будет быстро.
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13.08.2021 16:18 Ответить
Назови сроки быстроты. Просто интересно: кто там будет спринтером победителем?
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13.08.2021 16:24 Ответить
Не прочитал ни единого комментария. Неинтересно. Мне хватило заголовка новости. Бацька не просто прав. Он прав всецело. Умирать придется всем нам. В количествах. Хорошо что я прожил достаточно много...
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13.08.2021 16:22 Ответить
"Умирать придется всем нам" так как бы каждую секунду людихи мрут

Вам знакомы цифры потерь, силы, масштабы вторжения география такового итдитп?????
Так поделитесь инфой, а не блаблабла!!
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13.08.2021 16:36 Ответить
Охотно. Мне наплевать на всех вас. Слюной. Один хрен, судьба ваша- печальна. Вы не просто никому не нужны. Вы- лишние.
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13.08.2021 16:44 Ответить
А ты??
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13.08.2021 16:48 Ответить
А я уже почти труп. Так нормально? Ну, вот и славно.
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13.08.2021 16:59 Ответить
Зачем тушку мучать, чик и все. Или на словах все просто?

Человек и кошка плачут у окошка
Серый дождик каплет прямо на стекло
К человеку с кошкой едет неотложка
Человеку бедному больной свело
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13.08.2021 17:09 Ответить
Якщо єс не перекриє кордони на глухо. То війна буде.
Лише ніжки буша в обмін на нафту зможуть витверезити луку і путіна.
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13.08.2021 16:22 Ответить
Лукашенко заявил о возможности начала Третьей мировой войны .- З'їсть то він з'їсть та хто ж йому дасть. Не Лукашенко а неуловимый ковбой Джо.
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13.08.2021 16:30 Ответить
добавил белорусский диктатор

==========
Не диктатор, а глава администрации отдельного белорусского федерального округа
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13.08.2021 16:31 Ответить
Что у него вместо мозгов?
"Как же он работал в очистке?"
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13.08.2021 16:35 Ответить
да , кацапы смотрят, как другие живут,
но сами не жили и другим не дают !!!
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13.08.2021 16:38 Ответить
А шо он еще может сказать, если все время только и приходится, что выполнять команды : " Лука, ко мне. Хорошо... Сидеть ! Место. Фу ! Рядом ! Еда. Можно."
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13.08.2021 16:46 Ответить
Стара комуняцька пісня. Всє вАкруг врагі. Сидять зубами та кігтями шкребуть щоб напасти. І тільки таракан чи ***** цьому можуть завадити. Росія дивиться на Білорусь як на своє, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 5695
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13.08.2021 17:00 Ответить
навіть ті хто вірить лукашенко,задумались
-а не дибіл він ?
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13.08.2021 17:20 Ответить
Почему то вспомнилась песня :- Аквалангисты ! Это не игра! Меня укусила акула когда я стоял в океане...... И взрослые знают и дети - мы радость творим на планете..... Такая же белиберда.
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13.08.2021 17:24 Ответить
Ego uze razbombili ekonomiceskimi sankcijami,a on a kakoj to 3 mirovoj tut govorit. Росія дивиться на Білорусь як на своє, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 3750
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13.08.2021 17:29 Ответить
А те що під Псковом стоять то це таке?
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13.08.2021 17:35 Ответить
Короче Третья Мировая пройдет сугубо на территории Беларуси. Ну если конечно Лукашенко не спасет мир от этого. Росія дивиться на Білорусь як на своє, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 8975
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13.08.2021 18:35 Ответить
Третья мировая?
Между кем, между Белорусью и Раисьей?
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13.08.2021 18:48 Ответить
Дебил усатый, задолбал своими сказками...
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13.08.2021 23:33 Ответить
 
 