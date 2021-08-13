Россия смотрит на Беларусь как на свое, - Лукашенко
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил о возможности начала Третьей мировой войны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу захватившего власть в Беларуси "президента".
По словам Лукашенко, в истории уже не раз было, когда на территории современной Беларуси пересекались интересы крупных мировых игроков, результатом чего становились войны.
"Если они влезут в Беларусь, то, естественно, Россия смотрит на это как на свое. Потому что, не дай бог, рухнет Беларусь - под Смоленском будут стоять эти ракеты. Не там где-то за Киевом и на Черном море, а под Смоленском. И тут схлестнутся все вот эти силы. Они же - американцы, европейцы - задрались не только с Россией, но и с китайцами. И я не хочу, чтобы Беларусь стала полем битвы, как это было всегда. Мы уже наелись этого. Я нисколько не драматизирую ситуацию, но она непростая", - сказал Лукашенко.
"Вы не думайте, что я специально нагнетаю обстановку, чтобы развязать какую-то войну. То, что я говорю, что может вспыхнуть третья мировая война, это не шутка", - добавил белорусский диктатор.
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Лукашенко стоит в позе девушки, которая пришла на первое свидание и очень хочет понравиться хахалю. Хахаль (Пуйло) плотоядно облизывается ни ее сиси и уже строит дальнейшие планы, как ей впердолить.
Видно, что доволен ее заискиваниями.
Ти таки смачненький драник....
Задавайте еще вопросы, товарищ пациент.
Нук канечна кремлятине эта идейка шо понос!!! Канечна будет вынос Лаврову, Шойгу, засланому Казачку и т.д. И ..и..тагда пайдет ВАЙНААААА! А кто отдасть за так топи и болота Гааааааа? Кто земели картофанные отдаст??? Кто их отодвинет от себя как картофельную стружку, гаааа????
Вам знакомы цифры потерь, силы, масштабы вторжения география такового итдитп?????
Так поделитесь инфой, а не блаблабла!!
Человек и кошка плачут у окошка
Серый дождик каплет прямо на стекло
К человеку с кошкой едет неотложка
Человеку бедному больной свело
Лише ніжки буша в обмін на нафту зможуть витверезити луку і путіна.
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Не диктатор, а глава администрации отдельного белорусского федерального округа
"Как же он работал в очистке?"
но сами не жили и другим не дают !!!
-а не дибіл він ?
Между кем, между Белорусью и Раисьей?