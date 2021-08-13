Росія дивиться на Білорусь як на своє, - Лукашенко
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив про можливість початку Третьої світової війни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "президента" Білорусі.
За словами Лукашенка, в історії вже не раз було, коли на території сучасної Білорусі перетиналися інтереси великих світових гравців, результатом чого ставали війни.
"Якщо вони влізуть в Білорусь, то, природно, Росія дивиться на це як на своє. Тому що, не дай бог, впаде Білорусь - під Смоленськом стоятимуть ці ракети. Не там десь за Києвом і на Чорному морі, а під Смоленськом. І тут зіткнуться всі ось ці сили. Вони ж - американці, європейці - погризлися не тільки з Росією, але і з китайцями. І я не хочу, щоб Білорусь стала полем битви, як це було завжди. Ми вже наїлися цього. Я анітрохи не драматизую ситуацію, але вона непроста", - сказав Лукашенко.
"Ви не думайте, що я спеціально нагнітаю обстановку, щоб розв'язати якусь війну. Те, що я говорю, що може спалахнути третя світова війна, це не жарт", - додав білоруський диктатор.
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Лукашенко стоит в позе девушки, которая пришла на первое свидание и очень хочет понравиться хахалю. Хахаль (Пуйло) плотоядно облизывается ни ее сиси и уже строит дальнейшие планы, как ей впердолить.
Видно, что доволен ее заискиваниями.
Ти таки смачненький драник....
Задавайте еще вопросы, товарищ пациент.
Нук канечна кремлятине эта идейка шо понос!!! Канечна будет вынос Лаврову, Шойгу, засланому Казачку и т.д. И ..и..тагда пайдет ВАЙНААААА! А кто отдасть за так топи и болота Гааааааа? Кто земели картофанные отдаст??? Кто их отодвинет от себя как картофельную стружку, гаааа????
Вам знакомы цифры потерь, силы, масштабы вторжения география такового итдитп?????
Так поделитесь инфой, а не блаблабла!!
Человек и кошка плачут у окошка
Серый дождик каплет прямо на стекло
К человеку с кошкой едет неотложка
Человеку бедному больной свело
Лише ніжки буша в обмін на нафту зможуть витверезити луку і путіна.
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Не диктатор, а глава администрации отдельного белорусского федерального округа
"Как же он работал в очистке?"
но сами не жили и другим не дают !!!
-а не дибіл він ?
Между кем, между Белорусью и Раисьей?