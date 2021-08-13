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Популярный белорусский ресурс TYT.BY признан в суде экстремистским

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Популярный белорусский ресурс TYT.BY признан в суде экстремистским

Издание Tut.By и его проект Zerkalo.io белорусский суд вместе признал "экстремистскими".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Zerkalo.io

Соответствующее решение принял суд Центрального района Минска. Он рассмотрел исковое заявление от МВД Беларуси и признал информационные материалы портала Tut.By, его соцсетей, а также ресурс Zerkalo.io, экстремистскими.

Кроме информационной продукции порталов, экстремистскими также признали логотипы Tut.By и Zerkalo.io.

Решение суда означает, что распространение материалов указанных ресурсов будет административным нарушением.

В Zerkalo.io планируют обжаловать решение. В то же время, редакция издания находится за границей.

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Топ комментарии
+4
Цивилизованный Мир зажрался, разжирел и обленился. Напоминает мне разнеженного квартирного кота, который уже не в состоянии ловить мышей, даже если будет подыхать с голодухи.
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13.08.2021 16:08
+3
Кто этот фашист,пособник немцев и экстремист?

Популярный белорусский ресурс tyt.by признан в суде экстремистским - Цензор.НЕТ 1100
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13.08.2021 16:01
+1
21 сторіччя. Дегенерація людства посилюється.
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13.08.2021 16:00
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Есть пару дней ,чтоб переместить на международный домен.
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13.08.2021 15:59 Ответить
tut.by снесли одним нажатием кнопки. Чем они думали в редакции - хз.
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13.08.2021 19:49 Ответить
21 сторіччя. Дегенерація людства посилюється.
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13.08.2021 16:00 Ответить
Кто этот фашист,пособник немцев и экстремист?

Популярный белорусский ресурс tyt.by признан в суде экстремистским - Цензор.НЕТ 1100
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13.08.2021 16:01 Ответить
Панове, кто знает, подскажите, будь ласка, как накатать заяву в белорусское кгб на вот того усатого экстремиста.
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13.08.2021 16:03 Ответить
Байдену ? Популярний білоруський ресурс tyt.by визнано в суді екстремістським - Цензор.НЕТ 5092
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13.08.2021 16:08 Ответить
Вряд ли Байден поймет...дедушка старенький.
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13.08.2021 16:11 Ответить
Накатать можно, а толку?
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13.08.2021 19:48 Ответить
Для чого ви так, Максиме? Це психічно хвора людина. Така сама психічно хвора, як керівництво на росії. Проблема в іншому: чому цивілізований Світ не припиняє цю психіатрію?
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13.08.2021 16:03 Ответить
Цивилизованный Мир зажрался, разжирел и обленился. Напоминает мне разнеженного квартирного кота, который уже не в состоянии ловить мышей, даже если будет подыхать с голодухи.
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13.08.2021 16:08 Ответить
Так ось в цьому і є основна проблема. Психіатрія путена, лукашенко триває в межах того, що їм дозволяє цивілізовано суспільство. При владі на росії, беларусії психічно хворі. А психіатри роблять вигляд, що вони цього не бачать.
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13.08.2021 16:11 Ответить
Це знаєте, як і з Зеленським. У мене немає претензій до Зеленського. Я подивився у своєму життя той квартал небільше 3-4 разів і зробив висновки - неадекват. У мене претензії до тих, хто за нього голосував.
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13.08.2021 16:14 Ответить
Верная позиция.
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13.08.2021 16:19 Ответить
Є приклад. В країні все прокацапське(опзж,рпц,агенти моськовського миру) повинно бути визнано екстреміским.
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13.08.2021 16:03 Ответить
чЄБУРАШКУ інтернет в допомогу!!
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13.08.2021 16:09 Ответить
 
 