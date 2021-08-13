Популярний білоруський ресурс tyt.by визнано в суді екстремістським

Видання Tut.By і його проєкт Zerkalo.io білоруський суд разом визнав "екстремістськими".

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Zerkalo.io

Відповідне рішення прийняв суд Центрального району Мінська. Він розглянув позовну заяву від МВС Білорусі і визнав інформаційні матеріали порталу Tut.By, його соцмереж, а також ресурс Zerkalo.io, екстремістськими.

Крім інформаційної продукції порталів, екстремістськими також визнали логотипи Tut.By і Zerkalo.io.

Рішення суду означає, що поширення матеріалів зазначених ресурсів буде адміністративним порушенням.

У Zerkalo.io планують оскаржити рішення. Водночас, редакція видання розташована за кордоном.

Також читайте: Росія дивиться на Білорусь як на своє, - Лукашенко