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Популярний білоруський ресурс tyt.by визнано в суді екстремістським

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Популярний білоруський ресурс tyt.by визнано в суді екстремістським

Видання Tut.By і його проєкт Zerkalo.io білоруський суд разом визнав "екстремістськими".

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Zerkalo.io

Відповідне рішення прийняв суд Центрального району Мінська. Він розглянув позовну заяву від МВС Білорусі і визнав інформаційні матеріали порталу Tut.By, його соцмереж, а також ресурс Zerkalo.io, екстремістськими.

Крім інформаційної продукції порталів, екстремістськими також визнали логотипи Tut.By і Zerkalo.io.

Рішення суду означає, що поширення матеріалів зазначених ресурсів буде адміністративним порушенням.

У Zerkalo.io планують оскаржити рішення. Водночас, редакція видання розташована  за кордоном.

Також читайте: Росія дивиться на Білорусь як на своє, - Лукашенко
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Топ коментарі
+4
Цивилизованный Мир зажрался, разжирел и обленился. Напоминает мне разнеженного квартирного кота, который уже не в состоянии ловить мышей, даже если будет подыхать с голодухи.
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13.08.2021 16:08
+3
Кто этот фашист,пособник немцев и экстремист?

Популярный белорусский ресурс tyt.by признан в суде экстремистским - Цензор.НЕТ 1100
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13.08.2021 16:01
+1
21 сторіччя. Дегенерація людства посилюється.
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13.08.2021 16:00
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Есть пару дней ,чтоб переместить на международный домен.
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13.08.2021 15:59 Відповісти
tut.by снесли одним нажатием кнопки. Чем они думали в редакции - хз.
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13.08.2021 19:49 Відповісти
21 сторіччя. Дегенерація людства посилюється.
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13.08.2021 16:00 Відповісти
Кто этот фашист,пособник немцев и экстремист?

Популярный белорусский ресурс tyt.by признан в суде экстремистским - Цензор.НЕТ 1100
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13.08.2021 16:01 Відповісти
Панове, кто знает, подскажите, будь ласка, как накатать заяву в белорусское кгб на вот того усатого экстремиста.
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13.08.2021 16:03 Відповісти
Байдену ? Популярний білоруський ресурс tyt.by визнано в суді екстремістським - Цензор.НЕТ 5092
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13.08.2021 16:08 Відповісти
Вряд ли Байден поймет...дедушка старенький.
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13.08.2021 16:11 Відповісти
Накатать можно, а толку?
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13.08.2021 19:48 Відповісти
Для чого ви так, Максиме? Це психічно хвора людина. Така сама психічно хвора, як керівництво на росії. Проблема в іншому: чому цивілізований Світ не припиняє цю психіатрію?
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13.08.2021 16:03 Відповісти
Цивилизованный Мир зажрался, разжирел и обленился. Напоминает мне разнеженного квартирного кота, который уже не в состоянии ловить мышей, даже если будет подыхать с голодухи.
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13.08.2021 16:08 Відповісти
Так ось в цьому і є основна проблема. Психіатрія путена, лукашенко триває в межах того, що їм дозволяє цивілізовано суспільство. При владі на росії, беларусії психічно хворі. А психіатри роблять вигляд, що вони цього не бачать.
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13.08.2021 16:11 Відповісти
Це знаєте, як і з Зеленським. У мене немає претензій до Зеленського. Я подивився у своєму життя той квартал небільше 3-4 разів і зробив висновки - неадекват. У мене претензії до тих, хто за нього голосував.
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13.08.2021 16:14 Відповісти
Верная позиция.
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13.08.2021 16:19 Відповісти
Є приклад. В країні все прокацапське(опзж,рпц,агенти моськовського миру) повинно бути визнано екстреміским.
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13.08.2021 16:03 Відповісти
чЄБУРАШКУ інтернет в допомогу!!
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13.08.2021 16:09 Відповісти
 
 