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зарплата (2303) учитель (482) Шкарлет (296)

Учитель может сам себе увеличить зарплату на 20%, пройдя сертификацию, - Шкарлет

Новости Цензор.НЕТ Общество

Учитель может сам себе увеличить зарплату на 20%, пройдя сертификацию, - Шкарлет

В концепцию роста заработных плат заложена возможность для учителя заработать себе дополнительно 20% к заработной плате за счет процедуры сертификации.

Об этом в интервью "Главкому" заявил министр образования Сергей Шкарлет, информирует Цензор.НЕТ.

По словам главы Минобразования, в этом году почти на 9% вырастет зарплата учителей.

"У нас на сегодня только средняя зарплата педагогов уже почти в 2,4 раза больше, чем уровень минимальной зарплаты. Средняя зарплата в образовании может сравниться со средней зарплатой в экономике", - объяснил Шкарлет.

Кроме того, министр добавил, что в концепцию роста заработных плат заложена возможность для учителя заработать себе дополнительно 20% к заработной плате за счет процедуры сертификации.

"Чувствуешь, что твоя способность намного выше, чем, например, у коллеги - можешь пройти процедуру сертификации. Например, в 2019 году 705 учителей успешно прошли такую сертификацию - их подавалось около 900. В 2020 году - прошли сертификацию 902 педагога. На 2021 еще продолжается сертификация, около 1800 человек направилось. Конечно, их подается не так много, но с каждым годом количество желающих растет. Но ты сам себе можешь на 20% увеличить зарплату, это неплохая сумма", - добавил Шкарлет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шкарлет о $4 тыс. зарплаты учителям: Это реально, но не для всех

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4
кха-кха... гривен!!! просто зюзя указ ещё не подписал шоб курс 1:1 назначили.... заклопотался
главнокамандущий.... занят очень война знаете ли.....
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13.08.2021 16:47
+4
На що впливає сертифікація. На результативність праці вчителя? Навіть смішно...Вся система різних сертифікатів, дипломів і т.д. спрямованя на створення заробітку для людей, які до освіти не причетні, або причетні і паразитуютьна ній. Ця система шкідлива! Вчитель повинен іти на урок з власним багажем знань, і посмішкою. А не іти на урок "задовбаним" рекомендаціями, вимогами і інструкціями людей далеких від освіти. Роботу вчителя тепер зводять до збору різних "дипломів", сертифікатів і т. д. І вчителі тепер сміються: "Якби не діти то "папірців" можна б назбирати на любу категорію". ******* система атестації вчителів сприяє фінансуванню великої кількості "заробітчан від освіти". Дійсно накипіло....
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13.08.2021 21:33
+3
Интересно, а этот любитель переписывать чужие труды, сам бы прошел сертификацию?
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13.08.2021 17:40
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Правила форума Совет форумчан
с 3000$ до 4000$ ?????
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13.08.2021 16:36 Ответить
кха-кха... гривен!!! просто зюзя указ ещё не подписал шоб курс 1:1 назначили.... заклопотался
главнокамандущий.... занят очень война знаете ли.....
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13.08.2021 16:47 Ответить
4000/5=800
аж на 800 баксів! солідно!
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13.08.2021 16:39 Ответить
Не 800 !
4000/120х20 = 666,67
Так правильно !!!
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13.08.2021 16:41 Ответить
Всё правильно! Пот версии Шкарлета учителя уже получают 3333,33 $, проходит сертификацию +20% и вуаля - заветные 4000 $ !!!!!!!!!!!!!!
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13.08.2021 16:39 Ответить
хватит вам и той зарплаты, ее хоть отработайте
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13.08.2021 16:40 Ответить
Це точно, щей рєпєтіторство потрібно податками обложити
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13.08.2021 18:16 Ответить
увеличить зарплату на 20% .-Всем учителям если не дать кодлану Коломойского разворовать 7,2 млрд грн. Строительство президентского (!) Университета обойдется в 7,2 млрд грн, - Шкарлет.
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13.08.2021 16:43 Ответить
просто надо перестать учить......... шож непонятного блть....
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13.08.2021 16:49 Ответить
4000 грн. + 20 % = 4000$
ЗЕарифметика... Учитель може сам собі збільшити зарплату на 20%, пройшовши сертифікацію, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 2467
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13.08.2021 17:11 Ответить
Интересно, а этот любитель переписывать чужие труды, сам бы прошел сертификацию?
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13.08.2021 17:40 Ответить
Запитайте у цього Ківинька, скільки ж отримують вчителі не в середньому? Бо він теж в середньому 0,01 людини.
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13.08.2021 19:58 Ответить
Вибачаюсь з відсотками. Там ще треба ділить та ділить. А ну, зумію наш науковець виряхувати?!!
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13.08.2021 20:07 Ответить
На що впливає сертифікація. На результативність праці вчителя? Навіть смішно...Вся система різних сертифікатів, дипломів і т.д. спрямованя на створення заробітку для людей, які до освіти не причетні, або причетні і паразитуютьна ній. Ця система шкідлива! Вчитель повинен іти на урок з власним багажем знань, і посмішкою. А не іти на урок "задовбаним" рекомендаціями, вимогами і інструкціями людей далеких від освіти. Роботу вчителя тепер зводять до збору різних "дипломів", сертифікатів і т. д. І вчителі тепер сміються: "Якби не діти то "папірців" можна б назбирати на любу категорію". ******* система атестації вчителів сприяє фінансуванню великої кількості "заробітчан від освіти". Дійсно накипіло....
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13.08.2021 21:33 Ответить
 
 