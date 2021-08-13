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заробітна плата (1019) вчитель (319) Шкарлет (329)

Учитель може сам собі збільшити зарплату на 20%, пройшовши сертифікацію, - Шкарлет

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Учитель може сам собі збільшити зарплату на 20%, пройшовши сертифікацію, - Шкарлет

У концепцію зростання заробітних плат закладена можливість для вчителя заробити собі додатково 20% до заробітної плати за рахунок процедури сертифікації.

Про це в інтерв'ю "Главкому" заявив міністр освіти Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ.

За словами глави Міносвіти, цього року майже на 9% зросте зарплата вчителів.

"У нас на сьогодні тільки середня зарплата педагогів уже майже в 2,4 рази більше, ніж рівень мінімальної зарплати. Середня зарплата в освіті може зрівнятися з середньою зарплатою в економіці", - пояснив Шкарлет.

Крім того, міністр додав, що в концепцію зростання заробітних плат закладена можливість для вчителя заробити собі додатково 20% до заробітної плати за рахунок процедури сертифікації.

"Відчуваєш, що твої здатнібності набагато вищі, ніж, наприклад, у колеги - можеш пройти процедуру сертифікації. Наприклад, в 2019 році 705 вчителів успішно пройшли таку сертифікацію - їх подавалося близько 900. У 2020 році - пройшли сертифікацію 902 педагоги. На 2021 ще триває сертифікація, близько 1800 осіб попрямувало. Звичайно, їх подається не так багато, але з кожним роком кількість охочих зростає. Але ти сам собі можеш на 20% збільшити зарплату, це непогана сума", - додав Шкарлет.

Також читайте: Шкарлет про $4 тис. зарплати вчителям: це реально, але не для всіх
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Топ коментарі
+4
кха-кха... гривен!!! просто зюзя указ ещё не подписал шоб курс 1:1 назначили.... заклопотался
главнокамандущий.... занят очень война знаете ли.....
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13.08.2021 16:47
+4
На що впливає сертифікація. На результативність праці вчителя? Навіть смішно...Вся система різних сертифікатів, дипломів і т.д. спрямованя на створення заробітку для людей, які до освіти не причетні, або причетні і паразитуютьна ній. Ця система шкідлива! Вчитель повинен іти на урок з власним багажем знань, і посмішкою. А не іти на урок "задовбаним" рекомендаціями, вимогами і інструкціями людей далеких від освіти. Роботу вчителя тепер зводять до збору різних "дипломів", сертифікатів і т. д. І вчителі тепер сміються: "Якби не діти то "папірців" можна б назбирати на любу категорію". ******* система атестації вчителів сприяє фінансуванню великої кількості "заробітчан від освіти". Дійсно накипіло....
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13.08.2021 21:33
+3
Интересно, а этот любитель переписывать чужие труды, сам бы прошел сертификацию?
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13.08.2021 17:40
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с 3000$ до 4000$ ?????
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13.08.2021 16:36 Відповісти
кха-кха... гривен!!! просто зюзя указ ещё не подписал шоб курс 1:1 назначили.... заклопотался
главнокамандущий.... занят очень война знаете ли.....
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13.08.2021 16:47 Відповісти
4000/5=800
аж на 800 баксів! солідно!
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13.08.2021 16:39 Відповісти
Не 800 !
4000/120х20 = 666,67
Так правильно !!!
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13.08.2021 16:41 Відповісти
Всё правильно! Пот версии Шкарлета учителя уже получают 3333,33 $, проходит сертификацию +20% и вуаля - заветные 4000 $ !!!!!!!!!!!!!!
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13.08.2021 16:39 Відповісти
хватит вам и той зарплаты, ее хоть отработайте
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13.08.2021 16:40 Відповісти
Це точно, щей рєпєтіторство потрібно податками обложити
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13.08.2021 18:16 Відповісти
увеличить зарплату на 20% .-Всем учителям если не дать кодлану Коломойского разворовать 7,2 млрд грн. Строительство президентского (!) Университета обойдется в 7,2 млрд грн, - Шкарлет.
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13.08.2021 16:43 Відповісти
просто надо перестать учить......... шож непонятного блть....
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13.08.2021 16:49 Відповісти
4000 грн. + 20 % = 4000$
ЗЕарифметика... Учитель може сам собі збільшити зарплату на 20%, пройшовши сертифікацію, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 2467
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13.08.2021 17:11 Відповісти
Интересно, а этот любитель переписывать чужие труды, сам бы прошел сертификацию?
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13.08.2021 17:40 Відповісти
Запитайте у цього Ківинька, скільки ж отримують вчителі не в середньому? Бо він теж в середньому 0,01 людини.
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13.08.2021 19:58 Відповісти
Вибачаюсь з відсотками. Там ще треба ділить та ділить. А ну, зумію наш науковець виряхувати?!!
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13.08.2021 20:07 Відповісти
На що впливає сертифікація. На результативність праці вчителя? Навіть смішно...Вся система різних сертифікатів, дипломів і т.д. спрямованя на створення заробітку для людей, які до освіти не причетні, або причетні і паразитуютьна ній. Ця система шкідлива! Вчитель повинен іти на урок з власним багажем знань, і посмішкою. А не іти на урок "задовбаним" рекомендаціями, вимогами і інструкціями людей далеких від освіти. Роботу вчителя тепер зводять до збору різних "дипломів", сертифікатів і т. д. І вчителі тепер сміються: "Якби не діти то "папірців" можна б назбирати на любу категорію". ******* система атестації вчителів сприяє фінансуванню великої кількості "заробітчан від освіти". Дійсно накипіло....
показати весь коментар
13.08.2021 21:33 Відповісти
 
 