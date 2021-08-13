Польша объявила о начале четвертой волны COVID-19
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Количество заражений коронавирусом каждую неделю растет на 20-30%.
Об этом заявил пресс-секретарь Министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".
По его словам, в Польше уже началась четвертая волна коронавируса.
За сутки 12 августа в Польше подтверждены 196 новых случаев COVID-19. 6 человек умерли, 186 выздоровели.
Андрусевич подчеркнул, что эти цифры несколько меньше, чем обычно. Он прогнозирует, что в ближайшие дни в Польше будет больше заражений.
В Польше от коронавируса полностью вакцинировались более 17,8 млн человек человек - почти 47% населения.
Топ комментарии
+4 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий13.08.2021 17:24
+3 три - пятнадцать
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+2 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий13.08.2021 18:14
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everything is gonna be ok.
може рука поболит завтра, у меня было после пфайзера....
но внимания особого не обратил...
а послезавтра забудешь, шо и летал
А що воно таке, та бастурма? Щось мнясне?
прошел только год