Польща оголосила про початок четвертої хвилі COVID-19
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Кількість заражень на коронавірус щодня зростає на 20-30%.
Про це заявив прессекретар Міністерства охорони здоров'я Польщі Войцех Андрусєвич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо".
За його словами, у Польщі вже є четверта хвиля коронавірусу.
Він вказав на те, що за останні тижні кількість заражень збільшується на близько 20-30% щотижня і додав, що ця тенденція утримається.
Також Войцєх Андрусєвич застеріг, що дані з доби 12 серпня, які є дещо меншими, не повинні заспокоювати. Він підкреслив, що впродовж наступних днів буде більше заражень.
За добу 12 серпня у Польщі підтверджено 196 випадків коронавірусу. Померло 6 заражених осіб, а видужало 186.
Топ коментарі
+4 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар13.08.2021 17:24
+3 три - пятнадцать
показати весь коментар13.08.2021 17:28
+2 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар13.08.2021 18:14
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Будь ласка, зачекайте...
everything is gonna be ok.
може рука поболит завтра, у меня было после пфайзера....
но внимания особого не обратил...
а послезавтра забудешь, шо и летал
А що воно таке, та бастурма? Щось мнясне?
прошел только год