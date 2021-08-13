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Польща оголосила про початок четвертої хвилі COVID-19

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Польща оголосила про початок четвертої хвилі COVID-19

Кількість заражень на коронавірус щодня зростає на 20-30%.

Про це заявив прессекретар Міністерства охорони здоров'я Польщі Войцех Андрусєвич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо".

За його словами, у Польщі вже є четверта хвиля коронавірусу.

Він вказав на те, що за останні тижні  кількість заражень збільшується на близько 20-30% щотижня і додав, що ця тенденція утримається.

Також Войцєх Андрусєвич застеріг, що дані з доби 12 серпня, які є дещо меншими, не повинні заспокоювати. Він підкреслив, що впродовж наступних днів буде більше заражень.

Також читайте: Клітинна імунна відповідь після COVID-вакцини AstraZeneca втричі вища, ніж після Pfizer, - дослідження

За добу 12 серпня у Польщі підтверджено 196 випадків коронавірусу. Померло 6 заражених осіб, а видужало 186.
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Топ коментарі
+4
только наши коронавирус давно победившие асфальтоукладчиками....как-то не задумываются о таких пустяках...опять жеж леса садить пора ))) куда деть деньгу - нашлось ))))
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13.08.2021 17:24
+3
с такой любовью к денежным знакам как у них, они себе и в гробах карманы понапришивают, понабивают их копейкой и с собой туда заберут.
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13.08.2021 17:28
+2
Еду вакцинироваться Модерной через 20 мин...
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13.08.2021 18:14
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196 зараженных в Польше (против 1247 в Украине) и Польша уже объявляет о 4 волне (на фоне 17,8 млн вакцинированных против 4,5 млн в Украине)
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13.08.2021 17:16 Відповісти
видимо их напрягает динамика - 20-30% каждую неделю, тут есть над чем подумать...
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13.08.2021 17:22 Відповісти
только наши коронавирус давно победившие асфальтоукладчиками....как-то не задумываются о таких пустяках...опять жеж леса садить пора ))) куда деть деньгу - нашлось ))))
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13.08.2021 17:24 Відповісти
с такой любовью к денежным знакам как у них, они себе и в гробах карманы понапришивают, понабивают их копейкой и с собой туда заберут.
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13.08.2021 17:28 Відповісти
Еду вакцинироваться Модерной через 20 мин...
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13.08.2021 18:14 Відповісти
good luck!
everything is gonna be ok.
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13.08.2021 18:17 Відповісти
Thanks, man.
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13.08.2021 18:18 Відповісти
Укололся час назад, полет пока норм...
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13.08.2021 19:59 Відповісти
от и гуд,
може рука поболит завтра, у меня было после пфайзера....
но внимания особого не обратил...
а послезавтра забудешь, шо и летал
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13.08.2021 20:02 Відповісти
Я тут на пивко свое посматриваю искоса, бо у меня сегодня как бы выходной...Можна, или лучше не рисковать?
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13.08.2021 20:04 Відповісти
можна - "кашу маслом не испортишь"
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13.08.2021 20:07 Відповісти
без фанатизма конечно Польща оголосила про початок четвертої хвилі COVID-19 - Цензор.НЕТ 2465
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13.08.2021 20:07 Відповісти
Та какая фанатизьма...так, пару кружек с домашней бастурмой
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13.08.2021 20:14 Відповісти
Здоров'я Вам, пане!

А що воно таке, та бастурма? Щось мнясне?
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13.08.2021 23:23 Відповісти
Дякую пану. Бастурма - вяленое мясо со специями.
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13.08.2021 23:29 Відповісти
Чекаємо втечі заробітчан взад.
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13.08.2021 17:40 Відповісти
місяця через три, коли буде мало роботи
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13.08.2021 18:06 Відповісти
Предупреждающий сигнал и для других стран: чемпион мира по вакцинации Израиль достигает своего предела - Несмотря на высокий уровень вакцинации, ситуация с коронавирусом в Израиле ухудшается, и правительство рассматривает возможность введения нового локдауна. Его дата уже определена.
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13.08.2021 23:32 Відповісти
Это означает, что у стариков эффективность двух доз Пфайзера по предупреждению заражения от Дельты заканчивается примерно через полгода, но от тяжелого протекания и смертей продолжает защищать. Польша позже Израиля начала вакцинацию и там защита все еще эффективна.
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14.08.2021 11:10 Відповісти
Что это за вакцина что ее нужно колоть 2-3 раза !? вся инфа о эффективности вакцин нам подают только производители или придворные "ученые" и нет НИ ОДНОГО НЕЗАВИСИМОГО исследования !!
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14.08.2021 12:22 Відповісти
Посмотри сколько раз делаются плановые прививки, неуч
Польща оголосила про початок четвертої хвилі COVID-19 - Цензор.НЕТ 1456
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14.08.2021 12:45 Відповісти
делай все по плану и на верочку по два раза !!! хуже не будет Польща оголосила про початок четвертої хвилі COVID-19 - Цензор.НЕТ 2913
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14.08.2021 14:36 Відповісти
Не пытайся умничать, уже все поняли, что ты неуч.
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14.08.2021 14:49 Відповісти
Знакомый скоро получит 3-ю вакцину в Израиле, через 5 месяцев после 2-го. Не видать им конца пандемии....
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14.08.2021 12:33 Відповісти
моисей водил 40 лет по пустыни
прошел только год
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14.08.2021 12:37 Відповісти
 
 