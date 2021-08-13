Устанавливаются все обстоятельства инцидента с участием Беленюка и молодчиков, выкрикивавших расистские лозунги, - Нацполиция
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Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента с участием известного украинского спортсмена и народного депутата в центре Киева.
"Сегодня, 13 августа, во время мониторинга сети интернет полицейскими была обнаружена публикация, в которой один из народных депутатов Украины сообщает об инциденте, который произошел с ним в центре столицы. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и причастных лиц", - сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.
Происшествие зарегистрировано в журнале Единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. После проведения проверки ему будет дана правовая квалификация.
В полиции также добавили: "Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) Уголовного кодекса Украины. Проводится проверка.
Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее, депутат Верховной Рады, первый заместитель председателя комитета молодежи и спорта и золотой призер Олимпийских игр в Токио Жан Беленюк сообщил в Фейсбуке, что неизвестные молодые люди подошли к нему в центре Киева (Печерск) и пытались спровоцировать конфликт.
"Выкрикивая обидные вещи типа: "черная обезьяна что-то знает о патриотизме?!" и "вали в Африку!". Слава Богу, до драки дело не дошло, поэтому со мной все нормально, но ...1. Мне интересно, украинец ли я для своего государства, какие критерии патриотизма существуют в ней ?! 2. Насколько Олимпийский чемпион может себя безопасно чувствовать на своей Родине и в родном городе?! 3. И нормально в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые кладут жизнь на ее прославление?!", - написал Беленюк.
Пожалуйста, подождите...
- Почему на 3-м году войны "украинец" зажимается с ***, одним из основных рупоров войны Кремля
- Правда ли что в 2016 он очень просился уехать в Рашку и выступать за нее?
- поддержал сейчас тех для кого спорт вне политики
- то есть или ума у него 0 или патриотизма..
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и причастных лиц
А ему что в сетях чего то написали? Шапито)
на улице!!! не в подворотне где он мог им напихать за все пазухи без свидетелей...... гэбнявые
понты короче.....
Беленюк гордость Украины(пока он не совершил что-то порочащее этот статус)!
А знаєте, люди ж це теж враховують, не лише медалі.
Я особисто нічого не маю проти його походження, кольору шкіри, навпаки, пишаюсь його спортивною кар'єрою. І жалкую, що він пішов у депутати.
Жан, не тiльки видатний спортсмен, вiн ще i депутат вiд зеленi.
i коли я згадую, що вiн пiд мишкою когось нюхне i скаже чи хворила ця людина на ковид?
це рiвень депутатьского корпусу на сьогоднi (((
краще б боровся собi, без того нюхання, - бiльше поваги було б....
Українці фактично безправні в своїй державі.
Всім крутять меншини, люди іншої раси, какіє разніци, малороси, спортсмени, бізнесмени, артисти... Їм дозволено все. В тому числі відверта зневага всього українського.
дуже коротенька история, як дозволите....
Киiв, до 8го класу зi мною за однiею партою сидiв Юра - дружили аж не рознiмай.
молодший брат в нього був вiд другого папи, нiгерiйця.
трeба було бачити як вiн за молодшим стояв перед усiма!
Юра с братом - украiнцi...
Інколи навіть іноземці стають більшими українцями, аніж місцеві.
иди ниже по ветке - там увидишь скрин
- война была уже в разгаре
веселее макаронов.........
don't shoot the piano player - he is doing his best! )))
доказательства есть, кроме слов зедепутата?
с чем они в суд собрались?
+100%
В яблучко!
и после этого очень удивляется, что ему хотят начистить бубен.
В нормальной стране он давно бы стал изгоем!
Кричат ху...ю, как бабы
Und reiche Beute
Заява від депутата ВР Беленюка, громадянина України, в поліцію була ??
Він депутат, чи так, погулять вийшов ?
Ще й офіцер ЗСУ ...
То він громадянин України. Національність визначається по батькові.
У чому проблема ?
БЕЛЕНЮКА МАБУТЬ НАКАЗАЛИ ЗА ЙОГО ВИСЛОВИ ЩО ДЛЯ ЧИНОВНИКІВ
ОЛІМПІАДА ЦЕ ПРИВІД ПОЖРАТИ ЗА КОРДОНОМ ЗА ГРОЩІ ПЛАТНИКІВ
ПОДАТКІВ