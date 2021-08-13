Устанавливаются все обстоятельства инцидента с участием Беленюка и молодчиков, выкрикивавших расистские лозунги, - Нацполиция

Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента с участием известного украинского спортсмена и народного депутата в центре Киева.

"Сегодня, 13 августа, во время мониторинга сети интернет полицейскими была обнаружена публикация, в которой один из народных депутатов Украины сообщает об инциденте, который произошел с ним в центре столицы. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и причастных лиц", - сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

Происшествие зарегистрировано в журнале Единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. После проведения проверки ему будет дана правовая квалификация.

В полиции также добавили: "Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) Уголовного кодекса Украины. Проводится проверка.

Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее, депутат Верховной Рады, первый заместитель председателя комитета молодежи и спорта и золотой призер Олимпийских игр в Токио Жан Беленюк сообщил в Фейсбуке, что неизвестные молодые люди подошли к нему в центре Киева (Печерск) и пытались спровоцировать конфликт.

"Выкрикивая обидные вещи типа: "черная обезьяна что-то знает о патриотизме?!" и "вали в Африку!". Слава Богу, до драки дело не дошло, поэтому со мной все нормально, но ...1. Мне интересно, украинец ли я для своего государства, какие критерии патриотизма существуют в ней ?! 2. Насколько Олимпийский чемпион может себя безопасно чувствовать на своей Родине и в родном городе?! 3. И нормально в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые кладут жизнь на ее прославление?!", - написал Беленюк.