РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12319 посетителей онлайн
Новости Происшествия
8 785 72
Нацполиция (15728) расизм (172) Беленюк Жан (58)

Устанавливаются все обстоятельства инцидента с участием Беленюка и молодчиков, выкрикивавших расистские лозунги, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Устанавливаются все обстоятельства инцидента с участием Беленюка и молодчиков, выкрикивавших расистские лозунги, - Нацполиция

Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента с участием известного украинского спортсмена и народного депутата в центре Киева.

"Сегодня, 13 августа, во время мониторинга сети интернет полицейскими была обнаружена публикация, в которой один из народных депутатов Украины сообщает об инциденте, который произошел с ним в центре столицы. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и причастных лиц", - сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

Происшествие зарегистрировано в журнале Единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. После проведения проверки ему будет дана правовая квалификация.

В полиции также добавили: "Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) Уголовного кодекса Украины. Проводится проверка.

Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее, депутат Верховной Рады, первый заместитель председателя комитета молодежи и спорта и золотой призер Олимпийских игр в Токио Жан Беленюк сообщил в Фейсбуке, что неизвестные молодые люди подошли к нему в центре Киева (Печерск) и пытались спровоцировать конфликт.

"Выкрикивая обидные вещи типа: "черная обезьяна что-то знает о патриотизме?!" и "вали в Африку!". Слава Богу, до драки дело не дошло, поэтому со мной все нормально, но ...1. Мне интересно, украинец ли я для своего государства, какие критерии патриотизма существуют в ней ?! 2. Насколько Олимпийский чемпион может себя безопасно чувствовать на своей Родине и в родном городе?! 3. И нормально в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые кладут жизнь на ее прославление?!", - написал Беленюк.

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+14
Дайте угадаю: Их лично подослал Порошенко?
показать весь комментарий
13.08.2021 18:44
+13
100 пудов это спец операция москвинского ФСБ про дестабилизации в Украине.
показать весь комментарий
13.08.2021 18:41
+13
ще в 16-му був вне палітікі. Чому ж він зеленському і ермаку так сподобався.Встановлюються всі обставини інциденту за участю Беленюка і молодиків, які вигукували расистські гасла, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 393
показать весь комментарий
13.08.2021 18:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
BLM Устанавливаются все обстоятельства инцидента с участием Беленюка и молодчиков, выкрикивавших расистские лозунги, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2112
показать весь комментарий
13.08.2021 18:39 Ответить
Вопросы к СБУ:
- Почему на 3-м году войны "украинец" зажимается с ***, одним из основных рупоров войны Кремля
- Правда ли что в 2016 он очень просился уехать в Рашку и выступать за нее?
Встановлюються всі обставини інциденту за участю Беленюка і молодиків, які вигукували расистські гасла, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4864
показать весь комментарий
13.08.2021 18:53 Ответить
ну и из современного
- поддержал сейчас тех для кого спорт вне политики
- то есть или ума у него 0 или патриотизма..
показать весь комментарий
13.08.2021 18:55 Ответить
Вау! Чудове фото. 2016 рік. Спортсмен-інструктор ЦСКА ЗСУ ст. лейтенант Беленюк прославляє свою країну!
показать весь комментарий
13.08.2021 19:13 Ответить
Українець обніматися зі Скабєєвою не буде.
показать весь комментарий
13.08.2021 19:32 Ответить
Побутовий расизм був завжди і наврядчи зникне.
показать весь комментарий
13.08.2021 18:40 Ответить
Спочатку треба розібратися, з ким був інцедент: з темношкірим, чи з ватною слугою урода, а потім робити висновки.
показать весь комментарий
13.08.2021 19:01 Ответить
З юридичної точки зору обніматися зі Скабєєвою не злочин, а ось принижувати за расовий тип - ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань) Кримінального кодексу України.
показать весь комментарий
13.08.2021 19:16 Ответить
Ще раз питаю: то булоприниження за расовийтип, чиза належність до ватної частини "слуг народу"?
показать весь комментарий
13.08.2021 22:02 Ответить
А я звідки це можу знати ? Мене там не було.
показать весь комментарий
14.08.2021 08:05 Ответить
Нічого тоді теревені розводити.
показать весь комментарий
14.08.2021 09:56 Ответить
Ось і не розводь.
показать весь комментарий
14.08.2021 10:00 Ответить
Сегодня, 13 августа, во время мониторинга сети и нтернет полицейскими была обнаружена публикация.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и причастных лиц
А ему что в сетях чего то написали? Шапито)
показать весь комментарий
13.08.2021 18:40 Ответить
100 пудов это спец операция москвинского ФСБ про дестабилизации в Украине.
показать весь комментарий
13.08.2021 18:41 Ответить
угу - сначала они наших спортсменов завернули в российские флаги
показать весь комментарий
13.08.2021 18:43 Ответить
можливо і таке.
показать весь комментарий
13.08.2021 19:12 Ответить
да, скабеева и другое, всё продуманно
показать весь комментарий
13.08.2021 18:45 Ответить
при чём не где нибудь под общагами где рубероиды проживают табором а именно его ловили
на улице!!! не в подворотне где он мог им напихать за все пазухи без свидетелей...... гэбнявые
понты короче.....
показать весь комментарий
13.08.2021 18:45 Ответить
Всё очень просто, спортсмен должен заниматься спортом, а не щёлкать таблом в Раде или Мэрии. Развивать спорт, вытянуть детей с улицы. А не рубить бабки и хныкать, когда в морду плюнули
показать весь комментарий
13.08.2021 18:56 Ответить
Дайте угадаю: Их лично подослал Порошенко?
показать весь комментарий
13.08.2021 18:44 Ответить
Байден и её Величество Королева Англии...
показать весь комментарий
13.08.2021 18:46 Ответить
А я думав, що ви розумніший. Помилився.
показать весь комментарий
13.08.2021 19:13 Ответить
Отморозки должны быть наказаны!..
Беленюк гордость Украины(пока он не совершил что-то порочащее этот статус)!
показать весь комментарий
13.08.2021 18:45 Ответить
хмм.. простите!.. вы в частном доме живете или в многоквартирном?
показать весь комментарий
13.08.2021 18:54 Ответить
схоже, що він у цокольному приміщені мешкає. Бачите, як мозок відсирів у чела.
показать весь комментарий
13.08.2021 19:14 Ответить
вступив в зелене лайно..
А знаєте, люди ж це теж враховують, не лише медалі.
Я особисто нічого не маю проти його походження, кольору шкіри, навпаки, пишаюсь його спортивною кар'єрою. І жалкую, що він пішов у депутати.
показать весь комментарий
13.08.2021 18:48 Ответить
нi до чого тут шкiра i походження.
Жан, не тiльки видатний спортсмен, вiн ще i депутат вiд зеленi.
i коли я згадую, що вiн пiд мишкою когось нюхне i скаже чи хворила ця людина на ковид?
це рiвень депутатьского корпусу на сьогоднi (((
краще б боровся собi, без того нюхання, - бiльше поваги було б....
показать весь комментарий
13.08.2021 19:07 Ответить
Але ж бачите, як все подається.
Українці фактично безправні в своїй державі.
Всім крутять меншини, люди іншої раси, какіє разніци, малороси, спортсмени, бізнесмени, артисти... Їм дозволено все. В тому числі відверта зневага всього українського.
показать весь комментарий
13.08.2021 20:06 Ответить
бачу, Ксения, - iнодi хотiлось би бачiти набагато менше...
дуже коротенька история, як дозволите....
Киiв, до 8го класу зi мною за однiею партою сидiв Юра - дружили аж не рознiмай.
молодший брат в нього був вiд другого папи, нiгерiйця.
трeба було бачити як вiн за молодшим стояв перед усiма!
Юра с братом - украiнцi...
показать весь комментарий
13.08.2021 20:21 Ответить
Так. Українці. Якщо вони себе такими вважають.
Інколи навіть іноземці стають більшими українцями, аніж місцеві.
показать весь комментарий
13.08.2021 20:23 Ответить
згоден - це щось таке, що якщо воно в тобi е - то ти украiнець.
показать весь комментарий
13.08.2021 20:31 Ответить
Шрек Баблокат - уже совершил

иди ниже по ветке - там увидишь скрин
- война была уже в разгаре
показать весь комментарий
13.08.2021 18:50 Ответить
Жан беленюк в Раді спить за наші податки, є прінціпіальна рускаязічнім укрАінцем і не дає коментарі проукраїнським змі бо вони " разжігают ненавість і делят укрАінцев на сарта а нада сшівать страну".
показать весь комментарий
13.08.2021 18:54 Ответить
Поносил Пороха активно, фоткался со Скабеевой в 2016,спорт вне политики и бла, бла, бла, а так да спортсмен неплохой.
показать весь комментарий
13.08.2021 19:14 Ответить
не передеритесь хоть там там между собой, полiцiянти )))
показать весь комментарий
13.08.2021 18:45 Ответить
та уже все переоделись..... уже все на работе....
показать весь комментарий
13.08.2021 18:47 Ответить
именно ето и напргает, шо все уже переоделись и переобулись...
показать весь комментарий
13.08.2021 18:50 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=7E9Ed9DUQoQ - да пох...й гуляй басота ничего в мире нет
веселее макаронов.........
показать весь комментарий
13.08.2021 19:01 Ответить
лайк однозначно! Встановлюються всі обставини інциденту за участю Беленюка і молодиків, які вигукували расистські гасла, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2121

don't shoot the piano player - he is doing his best! )))
показать весь комментарий
13.08.2021 19:15 Ответить
ще в 16-му був вне палітікі. Чому ж він зеленському і ермаку так сподобався.Встановлюються всі обставини інциденту за участю Беленюка і молодиків, які вигукували расистські гасла, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 393
показать весь комментарий
13.08.2021 18:48 Ответить
кацапська провокація в виконанні опзжопного ківи і його тітушок. проб..ядь кацапська як сказала, так кацарилі й виконали... ще й знімали в стороні.
показать весь комментарий
13.08.2021 18:48 Ответить
клоуны)
доказательства есть, кроме слов зедепутата?
с чем они в суд собрались?
показать весь комментарий
13.08.2021 18:49 Ответить
поймали двух передастов... все рассказали и всех сдали..
показать весь комментарий
13.08.2021 18:50 Ответить
подивимось. мусора з будь кого зізнання виб'ють. якщо зробили - хай відповідають
показать весь комментарий
13.08.2021 18:53 Ответить
Скабеевой, Киселеву, Захаровой и прочим пропагандонам славно прислужили... Неизвестные молодые люди... в центре Киева (Печерск).!? Их, этих неизвестных молодых людей заказали, как путан по вызову...!? Бардак в столиці такий же як в Москві при Горбачові: "В 1987 году молодой человек из Германии шокировал мир, приземлившись на своем самолете "Сессна" на Красной площади." Воевать на фронте очень важно, но так же важно иметь надежную систему поддержки в тылу!" - посол Великобритании в Украине
показать весь комментарий
13.08.2021 18:50 Ответить
Та кому він всрався, той Белєнюк?! Звичайна провокація. В нас презік-єврей та ще й наркоша. І шо, а нічьо. Щось ніхто на зебіла не нападає. Бо ми є толерантні. Поки що...)
показать весь комментарий
13.08.2021 18:51 Ответить
Ну,наприклад,тому,шо треба чим то шухер своєю фотку зі скабєєвой 2016-го року перебить і зашквар магучіх.Нє? Встановлюються всі обставини інциденту за участю Беленюка і молодиків, які вигукували расистські гасла, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8179
показать весь комментарий
13.08.2021 18:56 Ответить
Спортивні перемоги беленюка, усіка, ломаченка, ракіцького та іншої вати мало цікавлять. Більше турбує, що замість сплячого у ВР беленюка, якому на все в цій країні наплювати крім борцювання, міг бути військовий чи волонтер, який справді переймається проблемами воюючої країни.
показать весь комментарий
13.08.2021 18:57 Ответить
И ты бы мог. Но предпочитаешь круглосуточно строчить комменты.
показать весь комментарий
13.08.2021 19:13 Ответить
я не підтримую такий вчинок, але коли ти спочатку фоткаєшся зі зливним бочком, а потім дивуєшся таким відношенням до себе... Встановлюються всі обставини інциденту за участю Беленюка і молодиків, які вигукували расистські гасла, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4321 Встановлюються всі обставини інциденту за участю Беленюка і молодиків, які вигукували расистські гасла, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6284
показать весь комментарий
13.08.2021 18:58 Ответить
что такое молодчики?
показать весь комментарий
13.08.2021 19:02 Ответить
Від слова молодці?
показать весь комментарий
13.08.2021 19:09 Ответить
теж цікаво. Напевно молоді люди, дуже молоді.
показать весь комментарий
13.08.2021 19:15 Ответить
после школы или студенты. Вроде бы ничего в слове плохого, но взято с совковой пропаганды истории с нацисткими штурмовиками и имеет такой окрас. Могу только пожалеть беднягу Жана, думаю, если бы у него был хотя бы свой маленький зал и десяток детей, которых бы он тренировал по призванию, за него бы заступились, молодчиков) нашли и заставили извиняться. Может такой ситуации бы и не было. Лично знал людей, на которых ни у кого язык не повернётся сказать ругательное слово о национальности, или коже. А так как он депутат, пусть получает удовольствие)
показать весь комментарий
13.08.2021 19:22 Ответить
"Вроде бы ничего в слове плохого, но взято с совковой пропаганды"

+100%
В яблучко!
показать весь комментарий
13.08.2021 19:25 Ответить
Это зебильное "дитя перепиха народов" постоянно подмахивает паРаше,
и после этого очень удивляется, что ему хотят начистить бубен.
В нормальной стране он давно бы стал изгоем!
показать весь комментарий
13.08.2021 19:02 Ответить
Які критерії?Ну не ******* про "спорт внє палітікі".Не обніматися і не фоткатись з ворогами.Не бити себе п'ятами в груди і триндіти про "класти життя".Ще один кладунєц знайшовся.Що ти,****,знаєш про "класти життя".Піди до Стіни пам'яті загиблих за Україну,тварюко.
показать весь комментарий
13.08.2021 19:02 Ответить
Недоделанный пошол нацист...
Кричат ху...ю, как бабы
Und reiche Beute
показать весь комментарий
13.08.2021 19:05 Ответить
Жан ты чпокнул эту Скобееву тогда в Рио-де-Жанейро 2016 эта ***** до сегдня тебя забыть не может...
показать весь комментарий
13.08.2021 19:08 Ответить
Каарочи, всякие там Усики и Усичихи от спорта - вата-ватой... - не интересны.
показать весь комментарий
13.08.2021 19:26 Ответить
Якби він не позажимався у 2016 р. зі Скабєєвой то його б не помітив Зєля.
показать весь комментарий
13.08.2021 19:27 Ответить
Після захисту ватоцефалів Магіх і Горунова пану Беленюку дуже необхідна була якась реабілітація. Молодики із расистськими гаслами стали дуже в нагоді.
показать весь комментарий
13.08.2021 20:23 Ответить
Сьогодні, 13 серпня, під час моніторингу мережі інтернет поліцейськими була виявлена публікація, в якій один з народних депутатів України повідомляє про інцидент, який стався з ним в центрі столиці. Правоохоронці встановлюють обставини події та причетних осіб", Джерело: https://censor.net/ua/n3282686

Заява від депутата ВР Беленюка, громадянина України, в поліцію була ??
Він депутат, чи так, погулять вийшов ?
Ще й офіцер ЗСУ ...
То він громадянин України. Національність визначається по батькові.
У чому проблема ?
показать весь комментарий
13.08.2021 20:36 Ответить
"Выкрикивая обидные вещи типа: "черная обезьяна что-то знает о патриотизме?!" и "вали в Африку!". Источник: https://censor.net/ru/n3282686



БЕЛЕНЮКА МАБУТЬ НАКАЗАЛИ ЗА ЙОГО ВИСЛОВИ ЩО ДЛЯ ЧИНОВНИКІВ
ОЛІМПІАДА ЦЕ ПРИВІД ПОЖРАТИ ЗА КОРДОНОМ ЗА ГРОЩІ ПЛАТНИКІВ
ПОДАТКІВ Встановлюються всі обставини інциденту за участю Беленюка і молодиків, які вигукували расистські гасла, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3335
показать весь комментарий
13.08.2021 21:44 Ответить
Для меня его пренадлежность е партии клоуна этим все сказано!!!!!!
показать весь комментарий
14.08.2021 09:20 Ответить
 
 