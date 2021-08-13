Открыт набор кандидатов в конкурсную комиссию по формированию ВККСУ
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Высший совет правосудия отбирает членов комиссии, которая проведет конкурс на должности Высшей квалификационной комиссии судей по квоте Совета судей Украины.
Об этом сообщает пресс-служба ВСП, информирует Цензор.НЕТ.
Документы можно подать с 17 августа по 2 сентября включительно. Их можно принести лично по адресу ул. Липская, 18/5, г. Киев, до 17 часов. Или отправить на электронную почту [email protected] - в таком случае документы должны быть отсканированы отдельными файлами в формате pdf.
"Необходимые для участия в конкурсе документы, определенные пунктом 7 Положения, должны быть заверены кандидатом, представлены в полном объеме и оформлены приложением к заявлению кандидата", - отметили в ВСП.
После этого Совет судей Украины подаст список предложенных кандидатов в Высший совет правосудия и пришлет соответствующее решение.
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