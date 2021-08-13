Відкрито набір кандидатів до конкурсної комісії з формування ВККСУ
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Вища рада правосуддя відбирає членів комісії, яка проведе конкурс на посади Вищої кваліфікаційної комісії суддів за квотою Ради суддів України.
Про це повідомляє пресслужба ВРП, інформує Цензор.НЕТ.
Документи можна подати з 17 серпня по 2 вересня включно. Їх можна принести особисто за адресою вул. Липська, 18/5, м. Київ, до 17 години. Або відправити на електронну пошту [email protected] - в такому випадку документи мають бути відскановані окремими файлами у форматі pdf.
"Необхідні для участі в конкурсі документи, визначені пунктом 7 Положення, мають бути завірені кандидатом, представлені в повному обсязі та оформлені додатком до заяви кандидата", - зазначили в ВРП.
Після цього Рада суддів України подасть список запропонованих кандидатів до Вищої ради правосуддя і надішле відповідне рішення.
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