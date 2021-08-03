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Новини
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Зеленський підписав закони про перезапуск ВККСУ та очищення ВРП

Зеленський підписав закони про перезапуск ВККСУ та очищення ВРП

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 3 серпня, підписав три закони, необхідні для впровадження судової реформи.

Про це повідомляється в картках відповідних законопроєктів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на L.B.

Ідеться, зокрема, про законопроєкт №3711-д про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Зеленський ветував його 8 липня, але 13 липня депутати повторно проголосували за нього, погодившись із пропозиціями президента.

Другий законопроєкт №5068 стосується очищення Вищої ради правосуддя. Буде створена комісія з етики з міжнародними експертами, яка буде перевіряти доброчесність членів ВРП.

Пов'язаний із ним законопроєкт №5069 встановлює адміністративну відповідальність за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя, що сприятиме ефективній реалізації його повноважень.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада розблокувала підписання закону про перезапуск ВККС

Нагадаємо, що прийняття законопроєкту про ВРП було одним із трьох ключових вимог для отримання траншу МВФ.

Минулого тижня Зеленський заявив, що Україна виконала умови для отримання другого траншу в рамках кредитної програми Міжнародного валютного фонду.

закон (2822) Зеленський Володимир (23691) Вища рада правосуддя (582) ВККСУ (453)


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Топ коментарі
+5
Вибачте, так а хто замовив Шишова?
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03.08.2021 12:04
+5
Зеленский подписал законы о перезапуске ВККСУ и очистке ВСП - Цензор.НЕТ 5453
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03.08.2021 12:07
+4
А недозамовив Чауса?
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03.08.2021 12:06
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Вибачте, так а хто замовив Шишова?
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03.08.2021 12:04 Відповісти
А недозамовив Чауса?
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03.08.2021 12:06 Відповісти
А здав вагнерівців замовнику вбивства Шишова?
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03.08.2021 12:07 Відповісти
Зеленский подписал законы о перезапуске ВККСУ и очистке ВСП - Цензор.НЕТ 5453
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03.08.2021 12:07 Відповісти
Зеленский подписал законы о перезапуске ВККСУ и очистке ВСП - Цензор.НЕТ 4745Зеленский подписал законы о перезапуске ВККСУ и очистке ВСП - Цензор.НЕТ 9512
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03.08.2021 12:05 Відповісти
Так вроде 6-го?
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03.08.2021 12:25 Відповісти
3 августа - Международный день пива, неофициальный праздник всех любителей и производителей этого напитка.
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03.08.2021 12:30 Відповісти
Міжнародний день пива (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. International Beer Day) - щорічне неофіційне свято, що проходить в першу п'ятницю https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C серпня . Засновником його був власник бару Джесс Авшаломов (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Jesse Avshalomov)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%B0#cite_note-nash-1 [1] , що вибрав початок серпня у зв'язку з літньою погодою і віддаленістю від інших пивних святhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%B0#cite_note-2 [2] .
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%B0
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03.08.2021 12:32 Відповісти
мдаа.. косячок стался!.. ничего.. выпьем и 3 и 6ого.. с праздником!
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03.08.2021 12:35 Відповісти
3 начинаем 6 заканчиваем!🍺🍻😉
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03.08.2021 12:34 Відповісти
взято здесь: https://twitter.com/UnitedNationsRU/status/1422448396602732545 (Официальный аккаунт ООН)..
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03.08.2021 12:33 Відповісти
Да и хрен на него. Вобщем с праздником.
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03.08.2021 12:40 Відповісти
Подписал? От разбойник.
Я ж предупреждал...
Не пейте много жидкости на ночь...
Теперь переписывать нужно...
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03.08.2021 12:06 Відповісти
Это не чистка ,а зачистка, Членограй подчищает следы ,опять же выборам рядом должны быть все свои.
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03.08.2021 12:14 Відповісти
+Вистава кремлівського лялькового балагана триває !!! )))
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03.08.2021 12:26 Відповісти
Далі КС все відмінить і все піде спочатку.
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03.08.2021 12:30 Відповісти
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Зеленський підписав закони про перезапуск ВККСУ та очищення ВРП - Цензор.НЕТ 5204
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03.08.2021 12:37 Відповісти
 
 