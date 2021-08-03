Зеленський підписав закони про перезапуск ВККСУ та очищення ВРП

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 3 серпня, підписав три закони, необхідні для впровадження судової реформи.

Про це повідомляється в картках відповідних законопроєктів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на L.B.

Ідеться, зокрема, про законопроєкт №3711-д про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Зеленський ветував його 8 липня, але 13 липня депутати повторно проголосували за нього, погодившись із пропозиціями президента.

Другий законопроєкт №5068 стосується очищення Вищої ради правосуддя. Буде створена комісія з етики з міжнародними експертами, яка буде перевіряти доброчесність членів ВРП.

Пов'язаний із ним законопроєкт №5069 встановлює адміністративну відповідальність за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя, що сприятиме ефективній реалізації його повноважень.

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Нагадаємо, що прийняття законопроєкту про ВРП було одним із трьох ключових вимог для отримання траншу МВФ.

Минулого тижня Зеленський заявив, що Україна виконала умови для отримання другого траншу в рамках кредитної програми Міжнародного валютного фонду.